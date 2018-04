330 43

COMUNICADO: TTI reafirma que su rendimiento para el primer semestre de 2018 va por buen camino

HONG KONG, 25 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Techtronic Industries Co. Ltd. («TTI» o el «Grupo») (Código de la Bolsa de Hong Kong: 669, símbolo ADR: TTNDY) se enorgullece de poder confirmar que el Grupo va por buen camino con su rendimiento para la primera mitad de 2018.

Dada la reciente atención puesta en la inflación de las materias primas, TTI se complace en anunciar que sus iniciativas de productividad y sus lanzamientos de nuevos productos con un alto margen bruto están cumpliendo sus objetivos, compensando la inflación de las materias primas.

Además, el Grupo está ilusionado con el impulso otorgado por el gran potencial de su negocio de productos inalámbricos para exteriores.

Acerca de TTI

Fundada en 1985 e introducida en la Bolsa de Hong Kong Limited en 1990, TTI es el líder mundial de tecnología inalámbrica, desde herramientas eléctricas, equipos eléctricos de exteriores, aparatos para el cuidado del suelo y accesorios para consumidores particulares, profesionales e industriales para su uso tanto a nivel doméstico como en los sectores de la construcción, mantenimiento, industria e infraestructura. La empresa se basa en cuatro pilares estratégicos: Marcas, Innovación, Operaciones y Personas, que reflejan una visión de expansión a largo plazo para el avance de la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento global basada en la búsqueda sin descanso de productos innovadores ha llevado TTI a la cabeza de los sectores en los que participa. La potente cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de mano de MILWAUKEE, AEG y RYOBI, productos para exteriores de RYOBI y HOMELITE, productos de diseño y medición de EMPIRE, y aparatos para el cuidado del suelo y electrodomésticos de HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es uno de los constituyentes del índice MSCI ACWI (All Country World Index), el índice FTSE desarrollado y el índice Hang Seng Composite LargeCap perteneciente al índice Hang Seng Composite Size. Para más información, visite www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].

Todas las marcas comerciales mencionadas, aparte de AEG y RYOBI, pertenecen al Grupo. AEG es una marca registrada de AB Electrolux (publ.) y solo se puede usar con permiso. RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y solo se puede usar con permiso.

Para preguntas:

Techtronic Industries Co. Ltd. Isabella Chan Tel: +(852) 2402 6495 Correo electrónico: isabella.chan@tti.com.hk Página web: www.ttigroup.com Strategic Financial Relations Limited Veron Ng +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk Isabel Kwok +(852) 2864 4824 isabel.kwok@sprg.com.hk Davis Li +(852) 2864 4892 davis.li@sprg.com.hk Página web: www.sprg.com.hk

