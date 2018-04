COMUNICADO: Oppenheimer expande su franquicia global de Banca de Inversión en Tecnología, Medios y Comunicaciones

330 43

Oppenheimer expande su franquicia global de Banca de Inversión en Tecnología, Medios y Comunicaciones

LONDRES, 25 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Oppenheimer Holdings Inc. se complace en anunciar el nombramiento del Sr. Ramón de Paz como director general del grupo global de Banca de Inversión en Tecnología, Medios y Comunicaciones. D. Ramón trabajará en Londres bajo las órdenes del Sr. Max Lami, director general y responsable de Banca de Inversión en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y Africa).

D. Ramón se incorpora a Oppenheimer con más de 20 años de experiencia en banca de inversión y tecnología. Se centrará en Internet y medios digitales tanto para Reino Unido como para Europa continental, y ayudará a continuar expandiendo la franquicia global de Banca de Inversión en Tecnología, Medios y Comunicaciones. D. Ramón tiene un máster en Telecomunicaciones e Ingeniería Electrónica por la Universidad Politécnica de Barcelona, así como un máster en Administración de Empresas por la INSEAD.

D. Ramón comenzó su trayectoria en banca de inversión en Morgan Stanley y, antes de incorporarse a Oppenheimer, era socio gerente en Alantra, donde lideraba las funciones de Banca Tecnológica en Europa. Durante su carrera, D. Ramón prestó asesoramiento en transacciones que se cerraron con un valor combinado de más de 20.000 millones de dólares estadounidenses, representando a empresas públicas y privadas, así como a fondos de capital privado. La trayectoria probada de D. Ramón incluye transacciones relativas a la tecnología de marketing, la tecnología de viajes y los viajes en línea, el comercio electrónico, el entretenimiento digital, la transformación digital, el Internet de las Cosas, y la tecnología, el software y los servicios de comunicaciones de última generación.

El Sr. Robin Graham, director general y responsable de Tecnología en Norteamérica, comentó: "La tecnología es una industria global y la experiencia de D. Ramón se adecua a la perfección a las necesidades de los clientes de Oppenheimer. Sus contactos y su experiencia en el sector de Internet y medios digitales en la región EMEA constituyen un sólido complemento a los de nuestro equipo estadounidense de Banca Tecnológica, por lo que todos estamos deseando colaborar estrechamente con D. Ramón en los próximos años".

El Sr. Max Lami, director general, ejecutivo y responsable de Banca de Inversión para la región EMEA, afirmó: "Oppenheimer está comprometido con la continua expansión de sus capacidades en banca de inversión en la región EMEA, así como con cubrir las necesidades de sus clientes dando cobertura de forma integrada en diferentes puntos geográficos. Estamos encantados de poder reforzar nuestra franquicia global de Banca de Inversión en Tecnología, Medios y Comunicaciones gracias al nombramiento de D. Ramón".

Ciertas declaraciones presentes en este comunicado de prensa pueden constituir declaraciones denominadas prospectivas, en el sentido de lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran considerablemente, como se comenta en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa.

Acerca de Oppenheimer Europe Oppenheimer Europe Ltd. es una filial de Oppenheimer Holdings Inc. , Inc. Con más de 3400 empleados y más de 90 oficinas en todo el mundo, Oppenheimer es un banco de inversión global que ofrece servicios integrales y que se centra en sectores en expansión y en las principales empresas del mercado medio. El equipo integrado de Oppenheimer Europe, compuesto por especialistas del sector y de producto, asesora a instituciones, oficinas de gestión de patrimonios familiares y empresas de Reino Unido, Europa y Oriente Medio en torno a acciones, productos de renta fija y finanzas corporativas. Para obtener más información sobre Oppenheimer, visite www.opco.com. [http://www.opco.com/]

CONTACTO: Alexandra Gambale, agambale@peppercomm.com, +1-212-931-6170

