COMUNICADO: The Stars Group completa sus adquisiciones en Australia

TORONTO, April 24, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. ha anunciado hoy que ha completado con éxito la adquisición previamente anunciada de un interés de capital adicional del 18% en CrownBet Holdings Pty Limited y CrownBet ha completado con éxito su adquisición de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. Las adquisiciones resultan en que The Stars Group posee el 80% del negocio combinado y crea un operador de escala y claro rival para los dos principales operadores de Australia, el segundo mayor mercado de las apuestas deportivas del mundo.

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, and the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK live poker tour y marcas de evento. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa (tanto dentro como fuera de la Unión Europea), Australia, América y otras. En particular, PokerStars es la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Nota de precaución preventiva sobre declaraciones prospectivas y otra información

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores y la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, incluyendo, sin limitación, determinadas expectativas y proyecciones de las transacciones descritas aquí y determinados planes y estrategias operativas y de crecimiento futuras. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "espera", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "considera" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones e información, diferentes de las declaraciones de carácter histórico, se basan en las actuales expectativas de la dirección y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, que incluyen condiciones de mercado y económicas, prospectos empresariales u oportunidades, planes y estrategias futuras, capacidad para integrar, proyecciones, desarrollos tecnológicos, eventos anticipados y tendencias y cambios regulatorios que afectan a The Stars Group, sus filiales y sus clientes e industrias. Aunque The Stars Group y la directiva creen que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en suposiciones y estimaciones razonables efectuadas en la fecha de la misma, no se garantiza que estas sean precisas o que alguna de ellas vaya a ser precisa. Las declaraciones e información prospectiva están inherentemente sujetas a riesgos empresariales, regulatorios, económicos y competitivos, incertidumbres y contingencias que podrían causar que los eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres específicos incluyen, entre otros, determinadas expectativas relativas a las transacciones descritas aquí y el impacto de las mismas en el negocio de The Stars Group. Otros riesgos e incertidumbres aplicables son, entre otros, los identificados en el formulario de información anual de The Stars Group para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, incluidos bajo el título "Risk Factors and Uncertainties", y en la discusión y análisis de la directiva para el año cerrado el 31 de diciembre de 2017, incluido bajo los títulos "Risk Factors and Uncertainties", "Limitations of Key Metrics and Other Data" y "Key Metrics", disponibles en SEDAR en http://www.sedar.com, EDGAR en http://www.sec.gov y el sitio web de The Stars Group, http://www.starsgroup.com , y en otros documentos que The Stars Group ha presentado y podría presentar a las autoridades de valores aplicables en el futuro. Se recomienda a los lectores no poner una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, ya que estas se refieren solo a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que se requiera por la legislación aplicable.

Para relaciones con inversores, contacte con: Tim Foran, Tel: +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com; Para consultas de medios, contacte con: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

