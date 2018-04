330 43

COMUNICADO: La cultura pop en la moda: Pepsi® presenta una colección cápsula global con Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era y Anteater

La cultura pop en la moda: Pepsi® presenta una colección cápsula global con Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era y Anteater

La campaña «Love It. Live It. Football» («Amalo. Vívelo. Fútbol». se traslada a la moda con la colección cápsula de Pepsi «Art of Football» («El arte del fútbol»)

PURCHASE, Nueva York, 24 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- #LOVEITLIVEIT - La icónica marca de bebidas Pepsi® presenta hoy una colección cápsula global con sus socios del mundo de la moda: Boohoo, Umbro, Le Specs, New Era y Anteater. En la última ramificación de la campaña global de 2018, #LOVEITLIVEIT, Pepsi mezcla arte y deporte para celebrar la belleza del deporte mundial - el fútbol - en un nuevo campo: la moda.

https://mma.prnewswire.com/media/679420/PEPSI_AOF_SELCTS_Collection.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/679420/PEPSI_AOF_SELCTS_Collection.jpg]

«La agudeza de la cultura pop - desde los deportes y la música hasta el arte y la cultura - forma parte de la identidad de marca de Pepsi. Es emocionante ver cómo nuestra marca extiende su poder más allá de la refrescante bebida de cola por la que es tradicionalmente conocida», dice Natalia Filippociants, directora de Marketing, Marca comercial global Pepsi, Grupo de bebidas global, PepsiCo. «El fútbol es el deporte rey en todo el mundo y esa cultura y estilo de vida va más allá del lugar y el momento en el que vemos el partido, cómo amamos y vivimos el deporte. Y aquí es donde entra en juego esta fresca colección cápsula. Lleva el espíritu y la energía del fútbol desde el campo de juego a los accesorios y la ropa asociados a un estilo de vida».

La colección cápsula de Pepsi de 2018 «Art of Football» consiste en la alianza con marcas de todo el mundo -- entre ellas, la rusa Anteater [http://www.anteaterclothing.com/], las británicas Boohoo [http://www.boohoo.com/] y Umbro [http://www.umbro.com/en-us/], la australiana Le Specs [http://lespecs.com/] y la estadounidense New Era [https://www.neweracap.com/]. La colección incluye accesorios y prendas de ropa urbana como camisetas, mochilas, gorros y fundas para el iPhone de Anteater [http://www.anteaterclothing.com/]; sudaderas con capucha, chándales, camisetas y cazadoras de Boohoo [http://www.boohoo.com/]; camisetas, pantalones y balones de fútbol de Umbro [http://www.umbro.com/en-us/]; gafas de sol de Le Specs [http://lespecs.com/] y modernas gorras y camisetas de New Era [https://www.neweracap.com/]. La colección estará disponible a partir del 21 de mayo en los sitios web de venta electrónica de cada uno de los socios, y en grandes almacenes y tiendas especializadas que habitualmente vendan estas marcas. La colección cápsula «Art of Football» completa también estará disponible en http://www.boohooman.com/pepsi [https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.boohooman.com%2Fpepsi&data=02%7C01%7C%7C8697dc011dff4529648808d59b0aa891%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636585392437260681&sdata=LpOfo29XzXjYZxs2xaiHtzSkHHSl0hfenIOlVSaOUv4%3D&reserved=0].

La campaña de Pepsi de 2018 «LOVE IT. LIVE IT. FOOTBALL» combina el fútbol con el arte, llevando a algunas de las más importantes estrellas del fútbol piezas de artistas visuales emergentes de distintos países -- DIYE de Argentina, Bicicleta Sem Freio de Brasil, DXTR de Alemania, Kim Sielbeck de EE. UU. e Iain Macarthur del Reino Unido. Todos los elementos de la colección cápsula «Art of Football» de Pepsi incorporan sus creaciones - otra forma en que la estética artística disruptiva se vincula a la campaña y anima todos sus elementos, desde una edición limitada de envases con imágenes de los jugadores, una publicidad exterior deslumbrante que está más ceca del arte que de las vallas publicitarias convencionales, contenido digital que atrapa la atención y un anuncio de televisión rompedor [https://www.youtube.com/watch?v=Xe9Qun33fxQ&feature=youtu.be].

Para más información sobre la colección cápsula «Art of Football» de Pepsi, participa en la conversación en Internet con #LOVEITLIVEIT.

PARA MAS INFORMACION:PepsiCo: Nicole Tronolone / Nicole.Tronolone@pepsico.com[mailto:Nicole.Tronolone@pepsico.com]

NOTA PARA LOS EDITORES:Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos PepsiCo más de mil millones de veces cada día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó más de 63.000 millones de dólares en ingresos netos en 2017, impulsados por una cartera complementaria de comidas y bebidas que incluye, entre otros, Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. La cartera de productos de PepsiCo abarca una amplia gama de comidas y bebidas apetecibles con 22 marcas que generan cada una más de 1.000 millones de dólares en ventas minoristas anuales estimadas.

En la esencia de PepsiCo está Resultados con Responsabilidad, nuestra convicción fundamental de que el éxito de nuestra empresa está íntimamente vinculado a la sostenibilidad del mundo que nos rodea. Creemos que mejorar continuamente los productos que vendemos, operar de forma responsable para proteger nuestro planeta y empoderar a las personas en todo el mundo es lo que permite a PepsiCo dirigir una exitosa empresa mundial que crea valor a largo plazo para la sociedad y para nuestros accionistas. Para más información, visite www.pepsico.com [http://www.pepsico.com/].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/679420/PEPSI_AOF_SELCTS_Collection.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/679420/PEPSI_AOF_SELCTS_Collection.jpg]

PUBLICIDAD