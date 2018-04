770 420

Diez muertos por el atropello de una camioneta a varios peatones en Toronto

El autor ha sido detenido: se llama Alek Minassian y tiene 25 años

Aún se desconoce la naturaleza del suceso que también ha dejado 15 heridos

Diez personas han muerto como consecuencia del atropello en la ciudad canadiense de Toronto, según ha informado la Policía canadiense y otras 15 han resultado heridas. La última de estas víctimas ha fallecido en la madrugada del lunes al martes, hora peninsular española. Alek Minassian, de 25 años, ha sido identificado este lunes como el autor del atropello, según ha informado la cadena de televisión local CBS News.

Minassian, que se encuentra bajo custodia, es un estudiante de la universidad Seneca de Toronto, procedente de Richmond Hill, en Ontario, según la cadena de televisión. En una de las grabaciones del momento se escucha al detenido gritar "matadme, tengo una pistola" pero un policía -el que le acaba deteniendo y que ha sido felicitado por su trabajo- le dice que no lo va a hacer, que se tire al suelo.

La Policía canadiense ha confirmado que aún se desconoce el motivo del ataque y ha afirmado que no tenía "nada en sus archivos" sobre el sospechoso. Además ha asegurado que Minassian no está involucrado en ningún grupo terrorista y que no presenta una amenaza mayor para la seguridad nacional.

El 'número dos' de la Policía de Toronto, Peter Yuen, ha explicado que se han movilizado "todos los recursos disponibles" para investigar el incidente y se han abierto dos líneas telefónicas, una para víctimas y familiares y otra para testigos que puedan aportar información. Yuen ha advertido que será una "larga investigación" con multitud de testigos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública del gobierno federal canadiense, Ralph Goodale, ha comparecido ante la prensa para informar del incidente y ha subrayado que por el momento no hay información que justifique un incremento del nivel de riesgo de atentado terrorista.

Las autoridades mantienen así el nivel de riesgo en "medio", lo que implica que puede producirse un atentado terrorista. Este nivel está en vigor desde octubre de 2014. El ministro Goodale ha afirmado además que el Gobierno "no puede llegar a ninguna conclusión firme" con respecto al atropello.

La furgoneta invadió la acera

La Policía fue avisada a las 13.27 (hora local) por una "colisión" en una importante intersección del norte de Toronto. Una furgoneta penetró en la concurrida acera y atropelló a varios peatones, ha explicado una portavoz de la Policía de Toronto, Meaghan Gray.

De acuerdo con la televisión pública canadiense, CBC, el conductor se ha dado a la fuga. Sin embargo, la Policía ha anunciado su detención poco después. Hasta que ha sido capturado, las fuerzas de seguridad han desplegado un cordón de seguridad y han pedido a la población que evitara la zona.

Un testigo presencial identificado como Alí ha asegurado en declaraciones a CNN que el conductor parecía dirigirse intencionadamente hacia la gente. "Esta persona lo hizo de forma intencionada", ha asegurado.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha expresado sus condolencias a las víctimas. "Nuestros corazones están con todos los afectados", ha dicho. Se espera que haga una declaración más completa en las próximas horas para aclarar qué ha ocurrido, según avanza CBC.

