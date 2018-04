COMUNICADO: GFL Environmental Inc. anuncia recapitalización por $ 5.125 millones con nuevos inversores encabezados por BC Partners y

330 43

GFL Environmental Inc. anuncia recapitalización por $ 5.125 millones con nuevos inversores encabezados por BC Partners y su socio OTPP

TORONTO, 23 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- GFL Environmental Inc. ("GFL" o la "Compañía") e inversores encabezados por BC Partners ("BC Partners"), incluso el Ontario Teachers' Pension Plan ("Ontario Teachers") y otros, anunciaron conjuntamente su acuerdo de recapitalización de GFL Environmental Holdings Inc. La transacción implica un valor empresarial total de GFL de aproximadamente $ 5.125 millones, que convierten a la Compañía en una de las mayores empresas de servicios medioambientales de América del Norte.

En relación con la transacción, Patrick Dovigi, fundador y director ejecutivo, conservará su puesto y el liderazgo de GFL, así como una participación importante en la Compañía, en tanto que los inversores adquirirán los intereses de socios actuales, entre ellos, fondos gestionados o asociados con HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners III y Hawthorn Equity Partners.

GFL es uno de los proveedores norteamericanos de más rápido crecimiento de soluciones ambientales diversificadas. Brinda servicios de gestión de residuos sólidos y líquidos y de administración de infraestructuras. A través de su red de más de 140 instalaciones en Canadá y Michigan, GFL brinda soluciones rentables de gestión de residuos que fomentan una mayor responsabilidad medioambiental. El equipo de GFL, integrado por más de 5.000 empleados, brinda servicios locales a más de 2,5 millones de familias bajo contratos municipales y a más de 60.000 clientes industriales, comerciales e institucionales.

En representación de GFL, Dovigi afirma: "Hoy es un día histórico para la próxima etapa de crecimiento de GFL. Desde nuestros humildes comienzos en 2007 con ocho empleados hasta nuestra fuerza laboral actual de más de 5.000 personas en Canadá y los Estados Unidos, los últimos diez años han sido realmente notables. La firma de esta transacción refleja el duro trabajo y la dedicación de todos y cada uno de nuestros empleados, cuyos incansables esfuerzos hacen de GFL lo que la Compañía es hoy. Sin ellos, nuestro éxito continuo no sería posible".

Dovigi agrega: "BC Partners y Ontario Teachers son justo lo que necesitamos en GFL. Para mí, como fundador de la Compañía, era muy importante encontrar socios que compartieran nuestros principios, nuestros valores y nuestra visión, y contar con un capital significativo para financiar nuestros ambiciosos planes de crecimiento. Quiero agradecer a HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners y Hawthorn Equity Partners por su apoyo a GFL durante los años pasados".

Paolo Notarnicola, socio principal que lideró la inversión, dijo: "BC Partners está entusiasmada con esta asociación con Patrick y su equipo de gestión de alta calidad. Nuestro objetivo es ofrecer el capital y el apoyo estratégico necesarios para la continuación de su notable historia de crecimiento". Raymond Svider, socio gerente y copresidente de BC Partners, dice: "Esperamos con ansias colaborar estrechamente con GFL y nuestros socios en Ontario Teachers como parte importante de nuestra estrategia de largo plazo para crecer en el mercado canadiense".

"La historia de GFL es una historia de éxito excepcional en Canadá, liderada por un equipo de gestión probado. Esperamos que esta asociación con GFL y nuestros socios en BC Partners cree un valor importante para nuestros accionistas", comenta Jane Rowe, gerente general sénior de Capital Privado en el Ontario Teachers' Pension Plan.

El cierre de la transacción está previsto para el 30 de junio de 2018. Scotiabank actuó como asesor financiero de BC Partners en Canadá con Citi en los Estados Unidos. Citigroup Global Markets Inc. también brindó un compromiso de financiación para la transacción. RBC Capital Markets, CIBC World Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets y Barclays Capital Canada actuaron como asesores financieros de GFL. Stikeman Elliott LLP y Cleary Gottleib Steen & Hamilton LLP son los asesores legales de GFL, y Osler, Hoskin & Harcourt LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP brindaron asesoramiento legal a los inversores.

Acerca de BC Partners

BC Partners es una importante firma internacional de inversión con más de EUR 17.000 millones en activos bajo gestión en capital privado y crédito privado. BC Partners, fundada en 1986, ha desempeñado un papel activo en el desarrollo del mercado europeo de compras durante tres décadas. En la actualidad, los ejecutivos de BC Partners operan entre mercados como equipo integrado a través de las oficinas de la firma en América del Norte y Europa.

Desde su creación, BC Partners ha realizado 101 inversiones de capital privado en compañías con un valor empresarial total de EUR 124.000 millones, y actualmente está invirtiendo en su décimo fondo de capital privado. Para más información, visite www.bcpartners.com.

Acerca de Ontario Teachers

El Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers) es el plan de pensión de profesión única más grande de Canadá, con 180.500 millones de dólares canadienses en activos netos al 30 de junio de 2017. Posee una variada cartera global de activos; aproximadamente el 80% de esos activos se gestionan internamente, y la empresa ha ganado una tasa bruta anualizada de rentabilidad del 10,1% desde la fundación del Plan en 1990. Ontario Teachers es una organización independiente con sede en Toronto. Su oficina de la región Asia-Pacífico se encuentra en Hong Kong y su oficina de la región de Europa, Medio Oriente y Africa está ubicada en Londres. El plan de beneficios definidos, totalmente financiado, invierte y administra las pensiones de 318.000 docentes activos y jubilados de la provincia de Ontario. Si desea más información, visite otpp.com y síganos en Twitter @OtppInfo.

Acerca de GFL

GFL, con sede en Toronto, Ontario, es una compañía diversificada de servicios ambientales que ofrece una línea integral de soluciones para residuos sólidos, infraestructura y suelos, además de servicios de gestión de residuos líquidos, a través de su plataforma de instalaciones en Canadá y el sudeste de Michigan. GFL tiene una fuerza laboral integrada por más de 5.000 empleados y ofrece su amplia gama de servicios ambientales a más de 60.000 clientes comerciales e industriales, y sus servicios de recolección de residuos sólidos a más de 2,5 millones de familias.

Información prospectiva

Este comunicado puede contener información prospectiva, que puede incluir, entre otras cosas, la recapitalización de GFL propuesta por inversores, entre ellos, BC Partners, Ontario Teachers y otros. Dicha información prospectiva está basada en ciertas suposiciones y análisis realizados por GFL a la luz de su experiencia y su percepción de la situación actual y los desarrollos futuros esperados, así como de otros factores que considera adecuados a las circunstancias. Sin embargo, la posibilidad de que los resultados, el desempeño o los logros reales se ajusten a las expectativas y predicciones de GFL está sujeta a las condiciones del mercado y a una serie de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas de GFL.

