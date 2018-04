330 43

COMUNICADO: La estrella de R&B 'The Weeknd' actuará el viernes por la noche en el Abu Dhabi Grand Prix 2018

ABU DHABI, EAU, April 23, 2018 /PRNewswire/ --

El ganador del Grammy ha sido anunciado como el primer espectáculo internacional de la

serie Yasalam After-Race Concert

Yas Marina Circuit y FLASH Entertainment han anunciado hoy el primer artista musical global de las listas de éxitos que actuará en el fin de semana del FORMULA 1 2018 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX de este año.

(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/680313/The_Weeknd_Abu_Dhabi_Grand_Prix_2018.jpg )

La estrella R&B canadiense The Weeknd fue confirmada como el primer artista que llevará su increíble voz y presencia sobre el escenario al Yasalam After-Race Concert en du Arena, Yas Island el viernes, 23 de noviembre.

Este artista multiplatino ganador de un Grammy interpretará temas de su prestigioso álbum de 2015 'Beauty Behind The Madness', su nuevo cuarto álbum de estudio 'My Dear Melancholy" así como canciones de sus discos anteriores, como 'House of Balloons', 'Thursday' y 'Echoes of Silence'.

Con amantes de la música de todas las edades considerándose sus fans, el Yasalam After-Race Concert de la noche del viernes seguro atraerá a una enorme cantidad de visitantes de más de 170 países que viajarán para asistir al Abu Dhabi Grand Prix.

Ofreciendo un valor superior a los fieles fans de la carrera, hay hasta un 30 por ciento de descuento 'Early Bird' (por anticipado) para los que compren sus entradas para el Abu Dhabi Grand Prix antes del 31 de mayo.

Quienes buscan añadir valor adicional y emoción a su fin de semana de carreras también pueden adquirir el 'Super Parks Pass' para tres días, que permite el acceso ilimitado a los tres Yas Island Parks: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld y Warner Bros. World(TM) Abu Dhabi, de miércoles a domingo.

Al Tareq Al Ameri, consejero delegado de Yas Marina Circuit, dijo: "Estamos encantados de anunciar el primer artista que actuará este año en los Yasalam After-Race Concerts como parte del fin de semana de carreras del Abu Dhabi Grand Prix 2018.

"Los cuatro días de ocio completos para los portadores de la entrada es un elemento importante de nuestra oferta holística que ayuda a impulsar nuestras visitas internacionales un 60 por ciento.

"Con las entradas por anticipado, Golden Circle y el 'Super Parks Pass' se actualizan los paquetes disponibles, los fans de la carrera tienen un amplio abanico de opciones y yo pediría a las personas que adquirieran sus entradas cuanto antes mejor para que puedan planificar cómodamente otro sensacional fin de semana de acción dentro y fuera de pista".

Para más información sobre las entradas, visite: http://www.yasmarinacircuit.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/680313/The_Weeknd_Abu_Dhabi_Grand_Prix_2018.jpg

CONTACTO: Nick Cooper, director de Seven Media, Móvil: +971-50-883-6715,E-mail: nickcooper@sevenmedia.ae

