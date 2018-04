330 43

COMUNICADO: Shell y AirFlow Truck Company lanzan Starship, el camión ultraeficiente (2)

-- Starship es un camión de Clase 8 en EE. UU.: esta clasificación específica de EE. UU. se determina con respecto al peso bruto nominal simple (GVWR, por sus siglas en inglés). Las clases van de 1 a 8 y la clasificación nace en la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés) [https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Highway_Administration]del Departamento de Transporte [https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Transportatio n]. -- La carrocería del tractor del proyecto Starship es un diseño aerodinámico 100% hecho a medida y fabricado en fibra de carbono. Se incluyen los faldones laterales, el capó y el tren delantero. -- El camión del proyecto Starship cuenta con un motor de 6 cilindros con 400 cv y 2508 newton metros de torsión (1850 pies-libra). El motor estándar está calibrado con una transmisión que soporta velocidades muy bajas y por debajo de las 800 rpm. -- Los obturadores con parrilla activa (activa según la temperatura para maximizar la aerodinámica y la eficiencia) se abren para que el aire fluya por el radiador y el compartimento del motor para favorecer la refrigeración. Cuando no se necesita refrigeración, los obturadores se cierran de forma automática y el aire circula por el vehículo. El resultado es una resistencia menos aerodinámica y un menor consumo de combustible. Además, los obturadores cerrados cuando hay bajas temperaturas reducen el tiempo de calentamiento del motor. -- En el futuro, el camión contará con un sistema de eje eléctrico híbrido con un motor y un eje eléctricos que sustituyen al eje trasero no accionado del tractor. Esto proporcionará una mayor potencia al subir de marchas, donde se consume la mayor parte del combustible, el eje extrae la energía del camión y la deriva a la batería para acelerar y frenar. La configuración del eje de reducción con controles avanzados del motor y transmisión manual automatizada también proporciona una mayor eficiencia, además de una buena potencia de tracción. -- Un panel solar de 5000 vatios instalado sobre el techo del remolque carga y almacena energía en una batería de 48 voltios y es suficiente para las cargas normales del camión, como luces, limpiaparabrisas, motores de los ventiladores, indicadores, aire acondicionado y calefacción, microondas y otros componentes eléctricos.

Colaboraciones de Shell

-- Shell, que reconoce la necesidad de dar con soluciones de transporte sostenibles, más limpias y de mayor eficiencia energética, colabora y comparte diseño con diversos proyectos. En 2016, Shell trabajó con Gordon Murray Design y Geo Technology para diseñar juntos el prototipo Shell [https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/future-tr ansport/shell-concept-car.html], un vehículo urbano ultraeficiente que, comparado con un coche urbano normal, usa un 34% menos de energía primaria durante toda su vida útil.

Acerca de AirFlow Truck Company

AirFlow Truck Company ha creado dos anteriores camiones remolque aerodinámicos y de bajo consumo de Clase 8, el primero en 1983 y el más reciente en 2012. El más reciente, denominado Bullet Truck, fue de costa a costa con una carga de casi 30.000 kg (65.000 libras) de peso bruto y alcanzó una media récord de 5,7 km/l (13,4 mpg).

Acerca de Shell Lubricants

Shell Lubricants produce y vende una amplia variedad de lubricantes a una cartera de clientes muy diferentes en 150 países, desde consumidores hasta empresas. Producimos lubricantes para sectores como automovilismo de consumo, transporte de alto rendimiento, minería, generación de energía, fabricación en general, etc. Nuestras marcas incluyen Pennzoil, Quaker State, Shell Helix, Shell Advance, Shell Rotella y Shell Rimula, Shell Tellus y Shell Gadus. Gracias a nuestra robusta cadena de suministro, nuestros productos llegan a clientes de todo el mundo. Contamos con cinco plantas de aceite base, 40 plantas de mezcla de lubricantes (y envasado) y 10 plantas de producción de grasa en 32 países de todo el mundo.

El sólido historial de Shell en tecnología para lubricantes se remonta a más de 70 años atrás. Contamos con más de 200 científicos e ingenieros que trabajan en centros técnicos especializados en lubricantes en China, Japón, Alemania y EE. UU. También tenemos más de 150 patentes de aceites base, lubricantes y grasas y realizamos millones de ensayos al año. Nuestras relaciones cercanas con los fabricantes originales nos ayudan a seguir trabajando para crear lubricantes de gran calidad. También trabajamos con los principales equipos de deportes de motor como Scuderia Ferrari, BMW Motorsport, Hyundai Motorsport y Ducati Corse para utilizar las carreras como zona de pruebas y ofrecer a los clientes lubricantes de calidad profesional. Además, ofrecemos a nuestros clientes una amplia variedad de servicios técnicos: Shell LubeMatch, Shell LubeAdvisor y Shell LubeChat. Para obtener más información, inicie sesión en www.shell.com [http://www.shell.com/]. *Kline & Company, "Global Lubricants Industry November 2016: Market Analysis and Assessment" (La industria global de lubricantes en noviembre de 2016: análisis y evaluación del mercado).

MEDIDAS CAUTELARES

Las empresas en las que Royal Dutch Shell plc. tiene inversiones de forma directa e indirecta son entidades jurídicas independientes. En este comunicado de prensa, "Shell", "grupo Shell" y "Royal Dutch Shell" se utilizan a veces por conveniencia cuando se hace referencia a Royal Dutch Shell plc. y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras "nosotros" y "nuestro" también se usan para referirse a Royal Dutch Shell plc. y a sus filiales en general o a quienes trabajen para ellos. Estos términos también se usan sin ningún objetivo en especial a la hora de identificar a una entidad o entidades en particular. Los términos "filiales'', "filiales de Shell" y "empresas Shell" se usan en este comunicado de prensa para referirse a entidades sobre las que Royal Dutch Shell plc. tiene control de forma directa o indirecta. Las entidades y acuerdos no constituidos sobre los que Shell tenga el control conjunto se suelen denominar "empresas conjuntas" y "operaciones conjuntas", respectivamente. Las entidades sobre las que Shell tenga una influencia considerable pero no tenga ni el control ni el control conjunto se denominan "socios". El término "interés de Shell" se usa por conveniencia con el fin de indicar la titularidad directa o indirecta por parte de Shell en una entidad o acuerdo conjunto no constituido tras la exclusión de los intereses de terceros.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD