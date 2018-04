330 43

COMUNICADO: El nuevo referente cultural The Founder's Memorial abre en Abu Dhabi

ABU DHABI, EAU, April 23, 2018 /PRNewswire/ --

The Founder's Memorial, una nueva atracción cultural que conmemora el presidente fundador de los EAU, el fallecido Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, ha abierto en la capital de los EAU, Abu Dhabi.

A través de una exploración artística de la vida, legado y valores del Jeque Zayed, el memorial ofrece una oportunidad única para sumergirse en la historia y cultura de los EAU, mediante experiencias diseñadas para revelar aspectos de la amplia herencia social, cultural y medioambiental, incluyendo arte, historias y exposiciones.

Un líder global y cambiador del juego, el Jeque Zayed fue un reconocido humanista y conservador que defendió el respeto, educación y empoderamiento de la mujer. Entre sus logros nacionales e internacionales, lideró la unificación de los siete emiratos independientes para fundar Emiratos Arabes Unidos en 1971 y fue premiado con el 1997 Golden Panda Award del World Wildlife Fund.

La pieza principal del espacio es The Constellation, una monumental obra de arte diseñada por el artista público Ralph Helmick. Con 1.327 formas geométricas suspendidas en más de 1.000 cables, la instalación es un retrato tridimensional dinámico del Jeque Zayed que puede experimentarse de manera diferente desde varios puntos de vista. Por la noche, las formas brillan como estrellas, evocando la atemporalidad de la visión del Jeque Zayed como luz guía. Alojada en un pabellón de 30 metros de altura, The Constellation es una de las mayores instalaciones de arte de su tipo, y única en su uso de pinturas abstractas en esta escala.

The Founder's Memorial abarca 3,3 hectáreas de espacio público de bonito paisaje con plantas indígenas de los EAU y la Península Arabe. El memorial incluye un Sanctuary Garden que incluye áreas de asientos y un tradicional canal de agua 'falaj', un Heritage Garden donde los visitantes aprenden sobre plantas medicinales del desierto y una pasarela elevada que capta las vistas de The Constellation, el Golfo Arabe y el horizonte de la ciudad.

La experiencia multimedia del Welcome Centre permite a los visitantes explorar la herencia emiratí implicándose con el legado del Jeque Zayed mediante secuencias raras, historias personales de las personas que le conocieron y la voz del mismo líder ya fallecido.

Los guías turísticos culturales emiratís realizan tours complementarios que guían a los visitantes por el paisaje.

S. E. el doctor Yousef Al Obaidli, director general de The Founder's Memorial, dijo: "Gracias a la apertura de The Founder's Memorial, los turistas tienen una maravillosa oportunidad de aprender sobre los EAU en el contexto del líder visionario que fundó la nación. Aquí, las personas pueden explorar los valores universales del Jeque Zayed y la tremenda contribución al mundo como campeón del desarrollo humano, el medio ambiente y el bienestar de las personas".

Ralph Helmick dijo: "El Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan es una figura global única cuyo espíritu es palpable en los EAU y más allá. Por tanto, fue vital que su legado inspirase el diseño de The Constellation. Incluso al supervisar la modernización sin precedentes, el Jeque Zayed permaneció anclado en el mundo físico. The Constellation, por tanto, no es una representación figurativa tradicional, sino que abarca una recreación activa de su similitud, explorando los límites de la percepción mediante momentos oscilantes de abstracción y representación. Dicho simplemente, la obra busca fusionar lo terrestre con lo celestial".

The Founder's Memorial es gratis y está abierto al público diariamente.

