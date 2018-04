330 43

COMUNICADO: The Stars Group adquiere Sky Betting & Gaming por 4.700 millones de dólares (1)

La destacada transacción combina a dos líderes dentro de los juegos online

The Stars Group Inc. ("The Stars Group" o "la compañía") anunció hoy un acuerdo para adquirir Sky Betting & Gaming ("SBG") procedente de CVC Capital Partners ("CVC") y de Sky plc ("Sky") en una transacción de activos y acciones valorada en 4.700 millones de dólares. Esta combinación servirá para conseguir la compañía de juegos online de cotización pública de tamaño más grande de todo el mundo.

"La adquisición de Sky Betting & Gaming es un momento destacado dentro de la historia de The Stars Group", declaró Rafi Ashkenazi, consejero delegado de la compañía. "SBG realiza operaciones en una de las principales apuestas deportivas de crecimiento más rápido y es uno de los principales proveedores de juegos de Reino Unido. El principal producto de apuestas deportivas de SBG es el complemento ideal de nuestra plataforma de póquer de la industria. La capacidad de ofrecer dos canales de adquisición de bajo coste de esta magnitud proporciona a The Stars Group un potencial de crecimiento enorme, aumentando de forma considerable nuestra capacidad para crear momentos de ganancia de cara a nuestros clientes".

Ashkenazi concluyó: "Tras esta transacción, The Stars Group dispondrá de una escala bastante mejorada y de una cartera de marcas mundial en elevada consideración. Como resultado, estamos correctamente posicionados para conseguir nuestra visión de convertirnos en el destino favorito mundial de iGaming".

Esta adquisición proporcionará a The Stars Group múltiples beneficios operativos y financieros, incluyendo:

- Mayor diversificación de ingresos y exposición muy mejorada de las apuestas deportivas, el segmento de juego online de crecimiento más rápido y más grande en el mundo, al tiempo que la mayoría de los ingresos de los SBG son generados por medio de las apuestas deportivas. - Aumento de la presencia en los mercados regulados, sobre todo dentro de Reino Unido, el mercado de juego online regulado más grande del mundo. - El desarrollo de las apuestas deportivas como segundo canal de adquisición de clientes de bajo coste, complementando los negocios centrales de póquer de The Stars Group y permitiendo una venta cruzada más eficaz para los jugadores en múltiples verticales. - Productos y tecnología mejorados como resultado de la adición de las ofertas innovadoras de casino y apuestas deportivas de SBG, además de una cartera de aplicaciones móviles populares. - Sinergias de costes identificados de al menos 70 millones de dólares al año.

SBG es en la actualidad el hogar de la mayor base de jugadores online activa de Reino Unido, y cuenta con más de un 80% de los ingresos generados de los dispositivos móviles, siendo un destacado operadores de apuestas y juegos. En asociación con Sky, principal emisor de deportes y compañía de medios de Europa, SBG ha desarrollado algunas de las marcas de juegos online más conocidas, sobre todo Sky Bet, Sky Vegas y Sky Casino. Los ingresos anuales sin auditar de SBG fueron de 624 millones de libras, mientras que la cifra EBITDA[1] ajustada se situó en 202 millones de libras en el periodo de 12 meses terminado el 31 de diciembre de 2017, representando una tasa de crecimiento anual compuesta de cerca de un 46% y un 51%, respectivamente, frente a los dos primeros años. SBG fue el operador de juegos online establecido de crecimiento más rápido dentro de Reino Unido. Tras la adquisición, el liderazgo de The Stars Group inspirará a dos equipos altamente experimentados y correctamente respetados, y la base de Yorkshire de SBG funcionará como centro destacado del grupo de mayor tamaño.

"Estamos muy contentos de unir nuestras fuerzas con The Stars Group", afirmó Richard Flint, consejero delegado de Sky Betting & Gaming. "Hemos experimentado unos últimos años fantásticos, y queremos agradecer a CVC y a Sky el apoyo que nos han mostrado para convertirnos en un operador online destacado dentro del Reino Unido. Esta transacción nos permite ofrecer nuestros mejores productos de su clase para una audiencia realmente de nivel mundial. Estamos emocionados acerca de nuestro futuro conjunto venidero".

Pev Hooper, socio de CVC, destacó: "Richard y su equipo han llevado a cabo un trabajo fantástico en la construcción de Sky Betting & Gaming como uno de los operadores de crecimiento más grande y rápido de Reino Unido. Hemos disfrutado mucho trabajando de cerca con el equipo y nuestros socios de Sky. Esta combinación con The Stars Group abre un nuevo e ilusionante capítulo para que SBG acelere su crecimiento internacional, y estamos impacientes por seguir con el viaje como accionista del grupo combinado".

Jeremy Darroch, consejero delegado de grupo de Sky, explicó: "Este acuerdo supone un hito destacado en la historia de crecimiento de SBG, además de ser un testamento de lo que nosotros y todo el equipo de SBG ha conseguido. Estamos impacientes por llevar a cabo el siguiente capítulo y seguir con nuestra asociación de largo plazo junto a SBG como parte de The Stars Group".

Las adquisiciones anunciadas de The Stars Group desde comienzos del año 2018 diversificarán de forma importante la base de ingresos de la compañía. En una base pro forma que incluirá las adquisiciones anticipadas de SBG, CrownBet y William Hill Australia, la mezcla de ingresos de la compañía de 2017 por producto sería de un 37% para el póquer, un 34% para las apuestas deportivas y un 26% para el casino[2]. Con la misma base, el 75% de los ingresos de 2017 de The Stars Group se generaría dentro de los mercados localmente regulados o con impuestos.

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo de adquisición y basándose en el precio de cierre de las acciones ordinarias de The Stars Group del 20 de abril de 2018, la transacción cuenta con un valor empresarial de unos 4.700 millones de dólares, de los cuales 3.600 millones de dólares se pagan en activos y el resto se paga en unos 37,9 millones de acciones ordinarias de nueva emisión. Las nuevas acciones representarán cerca del 20% de las acciones ordinarias emitidas y destacadas de The Stars Group, dando efecto a la transacción y adquisiciones anticipadas de CrownBet y William Hill Australia. De forma sustancial, todas estas acciones ordinarias emitidas para los vendedores estarán sujetas a algunas restricciones de transferencia durante un periodo mínimo de seis años, estando pendiente de las excepciones personalizadas. La transacción valora SBG con una cifra LTM EBITDA ajustada múltiple sin auditar de 12,8x, incluyendo las sinergias de costes esperadas de funcionamiento y tasa[3]. The Stars Group estima que la transacción será neutral con las ganancias ajustadas por acción en una base diluida en el primer año completo tras su finalización, teniendo un impacto positivo posteriormente.

The Stars Group ha conseguido una financiación de deuda completamente comprometida de unos 6.900 millones de dólares, incluyendo 5.100 millones de dólares de los préstamos de primer término, 1.400 millones de dólares en valores no asegurados senior y unas instalaciones de crédito rotativas de 400 millones de dólares. Los beneficios de los fondos valorados en 6.500 millones de dólares se van a utilizar para la porción de activos de la consideración de la transacción, refinanciando el préstamo de primer término existente y procediendo al repago de la deuda destacada de SBG.

