COMUNICADO: The Stars Group adquiere Sky Betting & Gaming por 4.700 millones de dólares (2)

El consejo de direción de The Stars Group aprobó de forma unánime la transacción. The Stars Group anticipa actualmente la finalización de la transacción en el tercer trimestre del año 2018. La finalización de la transacción está condicionada a la consecución de las aprobaciones personalizadas de la Bolsa de Valores de Toronto, Nasdaq y algunas autoridades de juego y normativas, además de la finalización de otras condiciones de cierre personalizadas. La aprobación de la transacción por medio de los accionistas de The Stars Group no será un requisito o condición de cierre.

The Stars Group mantendrá los derechos de SBG bajo ciertos acuerdos comerciales, de licencia y marketing con Sky. Algunos de estos acuerdos actualmente cubren Reino Unido, Italia y Alemania, de la forma aplicable, incluyendo un marco laboral para cubrir geografías adicionales con acuerdo múltiple en el futuro.

Morgan Stanley & Co. LLC y PJT Partners LP actuaron como asesores financieros para The Stars Group y su consejo de dirección, mientras que Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Macquarie Capital (USA) Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC proporcionaron la financiación de deuda comprometida. PJT Partners LP asesoró además a The Stars Group sobre la financiación de la deuda asociada con la transacción. Gibson, Dunn & Crutcher LLP and Blake, Cassels & Graydon LLP actuaron como co-asesores de The Stars Group en relación a la transacción. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales para The Stars Group acerca de la financiación de la deuda asociada a la transacción.

A no ser que se indique lo contrario, todas las referencias en este comunicado que aparecen con el símbolo "$" se expresan en dólares americanos, mientras que las que aparecen en "GBP" hacen referencia a la libra esterlina británica.

Rueda de prensa de inversores

El lunes 23 de abril de 2018, a las 8:30 am ET aproximadamente, se llevará a cabo una rueda de prensa de inversores.

Si desea acceder a través de la tele-conferencia, llame a los teléfonos +1 877-407-6169 o +1 201-689-8797 diez minutos antes del comienzo previsto de la llamada. El número ID de la conferencia es el 13679251.

La reproducción estará disponible dos horas después del evento a través de los teléfonos +1 844-512-2921 o +1 412-317-6671. El número ID de la conferencia es el 13679193.

Si desea acceder a la webcast utilice el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=129505

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y el PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, PokerStars es la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Acerca de CVC Capital Partners

CVC Capital Partners es una destacada firma de asesoramiento de inversión y de valores privados. Fundada en 1981, CVC dispone en la actualidad de una red de 23 oficinas y cuenta con aproximadamente 400 empleados en Europa, Asia y Estados Unidos. Hasta la fecha, CVC se ha asegurado compromisos por más de 107 millones de dólares procedentes de algunos de los inversores institucionales más destacados del mundo en sus estrategias de valores privados y de crédito. En total, CVC gestiona actualmente más de 65.000 millones de dólares en activos. Actualmente, los fondos gestionados o asesorados por CVC se invierten en 50 compañías de todo el mundo, dando empleo a 310.000 personas en diversos países. De forma conjunta, estas compañías disponen de unas ventas anuales combinadas de más de 70.000 millones de dólares.

Nota de aviso en relación a las declaraciones de futuro

