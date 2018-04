330 43

COMUNICADO: Nueva investigación muestra beneficios para los pacientes de EPOC que usan myAirvo de Fisher & Paykel Healthcare

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 21 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited ha anunciado hoy la publicación de una nueva investigación en el International Journal of COPD (Revista internacional de EPOC) que demuestra los beneficios significativos de la terapia nasal de alto flujo para los pacientes de EPOC* que usan el dispositivo myAirvo de Fisher & Paykel Healthcare.

El estudio(1), un ensayo aleatorizado controlado que se llevó a cabo en Dinamarca, investigó los efectos a largo plazo de la terapia nasal de alto flujo para pacientes de EPOC que recibían terapia de oxígeno a largo plazo.

Este ensayo mostró resultados estadísticamente significativos, principalmente una reducción significativa de la tasa de exacerbación o empeoramiento de la afección (de 4,95 a 3,12 por paciente por año, p < 0,001) en pacientes tratados con la terapia nasal de alto flujo.

El estudio mostró también que los pacientes que usaron myAirvo y siguieron el protocolo presentaron una reducción de las tasas de hospitalización por cualquier causa de 1,39 a 0,79 por paciente durante el año. También se observó una superioridad del grupo de tratamiento (myAirvo) con respecto al grupo control (tratamiento convencional) en varias evaluaciones de la calidad de vida, así como menos dificultad respiratoria, mayor movilidad y menores niveles de retención de dióxido de carbono para estos pacientes crónicos.

El ensayo constituye el mayor estudio con esta duración de tratamiento que se ha llevado a cabo en el entorno del hogar y fue realizado por las investigadoras Line Storgaard y la Dra. Ulla Weinreich. Se estudió a 200 pacientes con EPOC que recibían terapia de oxígeno a largo plazo durante 16 horas o más al día en un periodo de un año.

Andrew Somervell, vicepresidente de Productos y Tecnología de Fisher & Paykel Healthcare, dijo: "Nos complace ver resultados tan convincentes en pacientes con EPOC. Esperamos que este estudio aumente el interés clínico en el dispositivo respiratorio de uso en el hogar myAirvo y exhorte al cambio y la adopción clínica en todo el mundo".

Este estudio se suma a otros resultados positivos que fueron publicados recientemente en la revista Annals of the American Thoracic Society (Anales de la sociedad torácica estadounidense). Dirigido por el Dr. Kazuma Nagata de Kobe City Medical Centre General Hospital, este estudio fue un ensayo multicéntrico de diseño cruzado realizado en Japón, en el cual se estudió a pacientes estables de EPOC con hipercapnia(2). Esta investigación demostró también una mejoría clínicamente significativa de la calidad de vida de los pacientes (mejoría de la puntuación total media de 7,8 puntos, p < 0,01) y una reducción de los niveles de hipercapnia en pacientes con EPOC hipercápnica estable.

Los resultados positivos de este ensayo piloto permitieron iniciar un ensayo multicéntrico más extenso.

Estos dos estudios se añaden a la creciente evidencia de la eficacia de la terapia nasal de alto flujo en el hogar para pacientes de EPOC que usan el dispositivo myAirvo.

*Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1 Storgaard L, Hockey H, Laursen B, Weinreich U. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure (Efectos a largo plazo del tratamiento con cánula nasal de alto flujo enriquecida con oxígeno en pacientes de EPOC con insuficiencia respiratoria hipoxémica crónica). Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2018;13:1195- 1205. Fisher & Paykel Healthcare suministró los dispositivos myAirvo y contribuyó a la financiación de este estudio. 2 Nagata K, Kikuchi T, Horie T, Shiraki A, Kitajima T, Kadowaki T et al. Domiciliary High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy for Patients with Stable Hypercapnic Chronic Obstructive Pulmonary Disease. A Multicenter Randomized Crossover Trial (Terapia de oxígeno domiciliaria con cánula nasal de alto flujo para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica hipercápnica estable. Un ensayo cruzado aleatorizado multicéntrico). Ann Am Thorac Soc. 2018;15(4):432-439.

CONTACTO: Rachel Reynolds, +64 9 574 0100, FPHMedia@fphcare.co.nz

