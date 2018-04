COMUNICADO: Norwegian Cruise Line recibe el crucero Norwegian Bliss (1)

330 43

Norwegian Cruise Line recibe el crucero Norwegian Bliss

El nuevo barco de Norwegian debuta en Europa antes de su gira inaugural por Estados Unidos y de su ceremonia oficial de botadura en Seattle (Washington)

BREMERHAVEN, Alemania, 20 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy, Meyer Werft ha hecho entrega del crucero Norwegian Bliss [http://www.bliss.ncl.com/?cid=PR], de 168.028 toneladas brutas, a Norwegian Cruise Line en un acto celebrado en Bremerhaven (Alemania) y tras un periodo de construcción de 18 meses. A dicho acto asistieron ejecutivos de Norwegian Cruise Line, entre los que se incluyen Andy Stuart, presidente y consejero delegado; Harry Sommer, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Empresarial Internacional; y Robin Lindsay, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Buques de la flota de 16 embarcaciones; así como representantes de Meyer Werft, como Bernard y Tim Meyer, socios gerentes del astillero alemán, y el capitán del barco y el director del hotel. Antes de navegar a Southampton (Inglaterra) para empezar su viaje transatlántico el 21 de abril, el Norwegian Bliss presentará todo lo que tiene que ofrecer a sus primeros huéspedes durante un crucero inaugural europeo de dos días organizado por Andy Stuart y Harry Sommer.

https://mma.prnewswire.com/media/679636/Norwegian_Cruise_Line.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/679636/Norwegian_Cruise_Line.jpg]

Cuando llegue a Estados Unidos el próximo 3 de mayo, darán comienzo las celebraciones de su gira inaugural por Estados Unidos con eventos de presentación de dos noches de duración que tendrán lugar en Nueva York, Miami y Los Angeles y que concluirán con una gran ceremonia de botadura tras la que el barco partirá de su primer puerto de origen, el Pier 66 de Seattle (Washington), el 30 de mayo. Después de una travesía inaugural de tres días con parada en el puerto de Victoria (Columbia Británica), la embarcación regresará el 2 de junio para, posteriormente, embarcarse en su primera travesía de siete días a Alaska.

"El Norwegian Bliss es uno de nuestros barcos más esperados hasta la fecha y el día de hoy marca otro hito emocionante para el barco más reciente e innovador de nuestra joven y moderna flota", declaró Andy Stuart, presidente y consejero delegado de Norwegian Cruise Line. "El equipo de Meyer Werft, junto con nuestros equipos de operaciones, oficiales y miembros de la tripulación, han hecho un increíble trabajo al dar vida al Norwegian Bliss y estamos deseando que los huéspedes disfruten de todas las experiencias que tiene que ofrecer".

"Estamos felices de entregar otro barco a Norwegian Cruise Line", afirmó Bernard Meyer, socio gerente de Meyer Werft. "Nos sentimos muy orgullosos de esta asociación de más de 15 años y estamos seguros de que el primer barco construido a medida para navegar hasta Alaska superará las expectativas de sus huéspedes".

El Norwegian Bliss, el tercer barco de la clase "Breakaway Plus", la de mayor éxito de la empresa, es el primer crucero específicamente diseñado con características y comodidades para ofrecer la experiencia definitiva de travesía hasta Alaska. A bordo de este barco, los huéspedes podrán disfrutar de los servicios de Norwegian Cruise Line, así como de algunas de las primeras ofertas vistas en alta mar. El Norwegian Bliss gustará y entusiasmará a sus huéspedes gracias a la pista de carreras más grande de alta mar [http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/race_track_and_laser_tag?cid=PR], la primera de todos los cruceros de Norteamérica. Esta pista de carreras de dos niveles para coches eléctricos se encuentra en la parte superior de la cubierta 19 y ofrece a los huéspedes unas vistas increíbles mientras dan vueltas a una velocidad de hasta 48 kilómetros por hora. Después de esta experiencia tan emocionante, los huéspedes podrán poner a prueba su agilidad en el circuito de laser tag al aire libre [http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/race_track_and_laser_tag#laser-tag?cid=PR], o competir codo con codo en el tobogán acuático Aqua Racer del amplio Aqua Park [http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/aqua_park?cid=PR], que cuenta con dos toboganes acuáticos de varios pisos, uno de los cuales se extiende por el borde de la embarcación y gira hacia abajo hasta llegar a la cubierta inferior.

A bordo del Norwegian Bliss, los amantes de la gastronomía podrán degustar las nuevas especialidades exclusivas de bares y restaurantes como el novedoso Texas smokehouse - Q [http://www.bliss.ncl.com/dining/q?cid=PR], el primer Starbucks® de servicio completo en alta mar de esta línea de cruceros, o Coco's [http://www.bliss.ncl.com/dining/cocos?cid=PR], una tienda de dulces y chocolate. En District Brew House [http://www.bliss.ncl.com/bars-lounges/the_district?cid=PR], los huéspedes podrán disfrutar de una gran variedad de cócteles y cervezas artesanales, entre las que se incluyen las de Red Hook Brewery, las favoritas de Seattle.

A fin de continuar con el compromiso de Norwegian de ofrecer una increíble experiencia de entretenimiento [http://www.bliss.ncl.com/entertainment?cid=PR] en toda la flota, el Norwegian Bliss cuenta con una nueva programación que incluye el musical de Broadway ganador de un premio Tony, Jersey Boys, y ¡HAVANA! , un espectáculo de teatro musical creado y producido específicamente para el Norwegian Bliss. El equipo creativo que se encuentra detrás de ¡HAVANA! incluye al director y coreógrafo Warren Carlyle, ganador de un premio Tony, y al dúo de diseñadores cubanoamericanos Isabel y Ruben Toledo, y presenta canciones originales de la cantante cubanoamericana Albita, ganadora de varios Grammy. El Norwegian Bliss también cuenta con una nueva experiencia de una hora que mezcla cócteles con teatro, Happy Hour Prohibition - The Musical, que transportará a los huéspedes a un bar clandestino de Nueva Orleans justo antes de la época de la ley seca. En The Cavern Club, los invitados podrán disfrutar en directo de sus canciones favoritas de los Beatles gracias a una talentosa banda tributo en un ambiente inspirado en el club de Liverpool en el que, como todo el mundo sabe, los Beatles tocaron en innumerables ocasiones.

Los huéspedes del Norwegian Bliss podrán relajarse en una gran variedad de alojamientos, entre los que se incluyen las suites de lujo de The Haven by Norwegian(®), [http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/staterooms?cid=PR] los camarotes estilo estudio individual con imágenes virtuales del océano y otros muchos camarotes múltiples ideales para grupos grandes y familias. Dos amplias salas de observación, una de acceso exclusivo para los huéspedes de The Haven, ofrecerán a los viajeros unas vistas ininterrumpidas de la belleza natural del mar y de la costa a lo largo de la travesía.

A partir de junio de 2018, el Norwegian Bliss pasará el verano realizando travesías de siete días a Alaska [https://www.ncl.com/cruise-destinations/alaska-cruises?cid=PR] y la temporada de otoño viajando a la Riviera Maya desde Los Angeles [https://www.ncl.com/cruise-destinations/mexico-cruises?cid=PR]. Durante el invierno de 2018, navegará por el Caribe desde Miami [https://www.ncl.com/cruise-destinations/caribbean-cruises?cid=PR] y en la temporada otoño/invierno de 2019, realizará un crucero desde Nueva York a Florida, las Bahamas y el Caribe [https://www.ncl.com/cruise-destinations/bahamas-florida-cruises?cid=PR].

Para reservar un crucero en el Norwegian Bliss, contacte con un agente de viajes, llame a Norwegian al número 888-NCL-CRUISE(625-2784) o visite www.ncl.com [http://www.ncl.com/].

RECURSOS DIGITALES DISPONIBLES AQUI [https://ncl.box.com/v/Blissdelivery].

