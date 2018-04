330 43

COMUNICADO: Serco y Content Guru salen victoriosos en los European Technology Awards

El proveedor de tecnología de centro de contactos de nube Content Guru ha recibido el premio 'Vertical Solution of the Year' en los European IT & Software Excellence Awards (IT Europa) en 2018, por segundo año consecutivo. Los premios, que reconocen las prácticas recomendadas en soluciones de cliente por Systems Integrators, Solution VARs, MSPs y ISVs en Europa, fueron presentados por el presentador de la BBC Radio, Garry Richardson, en una lujosa ceremonia en el Royal Garden Hotel en Londres.

Este logro reconoce el amplio éxito de la asociación storm(R) entre el gigante de externalización Serco y Content Guru, que ha transformado la forma en que las organizaciones del sector público en el Reino Unido y Europa se implican con sus ciudadanos. La propuesta conjunta de los socios, el Citizen Engagement Hub(R), opera en la plataforma de centro de contactos de nube omnicanal de Content Guru, storm, y permite a los ciudadanos implicarse con organizaciones gubernamentales a través de los canales que eligen, desde cualquier sitio y a cualquier hora.

La asociación, que comenzó en 2017, sigue viendo más desarrollo y expansión con el despliegue de la gestión de información dinámica storm CKS(R) (Customer Knowledge System(R) ) en varios sitios de Serco en 2018.

Con este premio, Content Guru construye su fuerte récord de soluciones seguras y escalables para el sector público, con su solución NHS 111 London ganadora de varios premios de la industria en los últimos años, incluyendo la victoria en la misma categoría IT Europa en 2017.

John Rees, CCO de Content Guru, comentó: "Fue fantástico volver a recibir el premio. En Europa el sector público tiene un creciente apetito por las soluciones de implicación de clientes de nube que ofrecen capacidades de grado empresarial dentro de los estrictos marcos presupuestarios. Serco es un socio excelente para trabajar en la entrega de estas capacidades de comunicación de nube transformacionales para las organizaciones gubernamentales en Europa".

Mark Mamone, director de Tecnología global de Serco, comentó: "Estamos encantados con este prestigioso reconocimiento. La cultura de Content Guru de innovación continua mapea perfectamente nuestras propias ambiciones para ofrecer la mejor calidad posible de servicio y nuestra capacidad colectiva de lanzar rápidamente nuevas capacidades como gestión de conocimiento unificada ya ha impulsado nuevas oportunidades empresariales. Esperamos seguir nuestra colaboración en el futuro".

