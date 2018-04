330 43

COMUNICADO: Estée Lauder ficha a Karlie Kloss

Estée Lauder ficha a Karlie Kloss

Karlie hará su debut en las campañas de otoño y colaborará con Estée Lauder a través de contenidos digitales sobre belleza y de Kode With Klossy

NUEVA YORK, 20 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Estée Lauder ha anunciado hoy el fichaje de Karlie Kloss, modelo, empresaria y filántropa, como su nueva representante mundial y embajadora de la marca. Karlie se suma a la lista actual de representantes de Estée Lauder junto con Carolyn Murphy, Fei Fei Sun, Gabriella Wilde, Hilary Rhoda, Joan Smalls, Kendall Jenner, Misty Copeland y Yang Mi.

https://mma.prnewswire.com/media/679424/Estee_Lauder_Karlie_Kloss.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/679424/Estee_Lauder_Karlie_Kloss.jpg]

Las primeras campañas en las que Karlie hará su debut se lanzarán en julio de 2018 en medios digitales, sociales, televisivos e impresos, así como en tiendas, para apoyar los productos emblemáticos de Estée Lauder, como la barra de labios Pure Color Envy Sculpting, el maquillaje de larga duración Double Wear Stay-in-Place y la crema anti-envejecimiento Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power. Josh Olins fue el encargado de filmar estas campañas en Los Angeles y Palm Springs.

La productora de Karlie, Klossy Productions, también colaborará con Estée Lauder para crear sus propios contenidos de belleza y compartirlos con los más de 16 millones de seguidores que tiene Karlie en plataformas sociales y digitales. El primer vídeo de Karlie se presenta hoy mismo y cuenta con la colaboración de la bisnieta de Estée Lauder, la actriz Danielle Lauder. En una divertida escena entre bastidores, Danielle supervisa a Karlie en su primer día de trabajo en la sede central de Estée Lauder en la ciudad de Nueva York. Este es el primero de una serie de vídeos producidos por Karlie que se estrenarán tanto en su canal de YouTube, Klossy, como en los canales digitales y sociales de Karlie y de Estée Lauder.

Para aprovechar el compromiso de Karlie con la educación y la generación de confianza en la próxima generación de mujeres jóvenes, Estée Lauder también apoyará Kode With Klossy a través de eventos y becas para campamentos de programación Fundada por Karlie en 2015, Kode With Klossy es una iniciativa filantrópica que organiza campamentos de verano gratuitos sobre programación de dos semanas de duración para chicas de entre 13 y 18 años, y que fomenta una comunidad nacional centrada en la promoción de las oportunidades profesionales en el ámbito tecnológico para el sector femenino.

"Karlie es la Estée Lauder contemporánea y estamos encantados de darle la bienvenida a la marca", afirmó Stephane de La Faverie, presidenta de Marca Global de Estée Lauder. "Karlie ha alcanzado un gran éxito en su carrera gracias a su dedicación; primero conquistó el mundo de la moda, más tarde se convirtió en una celebridad de la televisión y los medios, y actualmente contribuye a que las mujeres jóvenes se conviertan en las futuras líderes del ámbito tecnológico. Su pasión por la belleza, su voz única y su presencia en las redes sociales a nivel mundial nos ayudará a seguir inspirando y conectando con mujeres de todo el mundo".

"Karlie es perfecta para Estée Lauder", afirmó Aerin Lauder, directora de Estilo e Imagen de Estée Lauder. "Como exitosa modelo, emprendedora y fundadora de Kode With Klossy, Karlie no solo cuenta con una gran belleza, sino también con una destacada trayectoria profesional. Estoy muy emocionada con su incorporación en la marca".

"Formar parte de la familia de Estée Lauder es un sueño hecho realidad", declaró Karlie Kloss. "Me siento muy inspirada por el legado y los valores de la marca, desde el espíritu emprendedor de la propia Estée Lauder, hasta el compromiso sin precedentes de la empresa de cara a crear los mejores productos de su clase para mujeres de todo el mundo. No podría estar más orgullosa ni sentirme más honrada de formar parte de una marca tan emblemática".

Acerca de Karlie KlossKarlie Kloss es una supermodelo, emprendedora y filántropa estadounidense, que ha sido portada de la revista Vogue 36 veces. Karlie, que creció en San Luis (Misuri), fue descubierta en 2006 en un desfile de moda benéfico de la zona. Su carrera despegó rápidamente desfilando para algunos de los mejores diseñadores, como Christian Dior, Alexander McQueen y Versace, entre muchos otros, y protagonizando varias campañas mundiales muy importantes, como las de Adidas, Calvin Klein, Carolina Herrera y Swarovski. En 2015, Karlie lanzó Kode With Klossy con el objetivo de fomentar que las mujeres jóvenes aprendan a programar y se conviertan en líderes del sector tecnológico. Karlie ha formado parte de la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME por su trabajo filantrópico en calidad de fundadora de Kode With Klossy y ha sido portada de Fast Company y de Forbes por su labor para ampliar la organización. Hace poco Karlie realizó su incursión en los medios de comunicación y la televisión como anfitriona de un programa de seis episodios del canal Freeform titulado "Movie Night With Karlie Kloss" (Noche de cine con Karlie Kloss). También se ha estrenado como corresponsal en la primera y la segunda temporadas de la serie original de Netflix "Bill Nye salva al mundo". En 2015 Karlie lanzó su canal de YouTube, Klossy, que ya ha conseguido más de 690.000 suscriptores y más de 33 millones de reproducciones. Con sus plataformas de contenido combinado, Karlie ha cosechado más de 16,8 millones de seguidores hasta la fecha. Además, Karlie es miembro del Consejo de Oath, donde desempeña sus funciones como asesora junto a la presidenta, Serena Williams, y otros líderes del sector.

Acerca de Estée Lauder Estée Lauder es la marca insignia de The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, una de las primeras empresarias del mundo, actualmente la marca continúa su legado dedicado a la creación de las fragancias más emblemáticas y los productos de maquillaje y de cuidado de la piel más innovadores, sofisticados y eficaces, todo ello impregnado de una profunda comprensión de las necesidades y deseos de las mujeres. Hoy en día, Estée Lauder llega a las mujeres de más de 150 países del mundo a través de decenas de puntos de contacto, que abarcan desde tiendas físicas hasta el ámbito digital. Y cada una de estas relaciones sirve para reflejar uniformemente el poder y la autenticidad de la perspectiva de mujer a mujer de Estée.

Siga a @esteelauder

Siga a @karliekloss

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/679424/Estee_Lauder_Karlie_Kloss.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/679424/Estee_Lauder_Karlie_Kloss.jpg]

CONTACTO: mediarequests.esteelauder@estee.com

PUBLICIDAD