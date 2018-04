330 43

COMUNICADO: Adam Przeworski, premiado en los Sakip Sabanci International Research Awards 2018

-- El Premio del Jurado de los Sakip Sabanci International Research Awards 2018 se entrega a Adam Przeworski, el profesor de Políticas de Carroll y Milton Petrie en la Universidad de Nueva York

En honor al fallecido Sakip Sabanci, empresario, filántropo y presidente honorario de la Junta de administradores de la Universidad Sabanci, Turquía, los "Sakip Sabanci International Research Awards" se entregaron el 10 de abril de 2018 en Estambul, Turquía.

El premio fomenta la investigación en todos los aspectos de cultura, sociedad y política y sostiene ejemplos distinguidos de investigación reciente con vistas a llamar la atención intelectual sobre el papel de Turquía en el mundo contemporáneo. En los últimos 13 años, estos premios se han dado en materias que van desde la economía a la política exterior, historia y dinámica social. Se recibieron más de 370 proyectos de 31 países para los 13 premios dados hasta el momento. El tema de 2018 fue "Challenges to Democratic Governance and Living together in Turkey and the world" (Los retos para la gobernancia democrática y vivir juntos en Turquía y en el mundo).

El presidente de la junta de administradores de la Universidad Sabanci, Güler Sabanci, dijo en la ceremonia de premios que: "Turquía ha sido un puente entre Oriente y Occidente a escala geopolítica y cultural, actuando como fuerza regional y agente global para la paz mundial. Necesitamos dar prioridad a la generación de conocimiento, investigación, pensamiento científico y debate para permitir que Turquía sea efectiva, capaz y consistente en la búsqueda de soluciones para los problemas regionales y globales". El tema de 2019 será "The Future of Multipartisanism in Global Disorder: Rethinking Security, Economy and Democracy" (El futuro del multipartidismo en el desorden mundial: replantear la seguridad, la economía y la democracia).

El ganador del Premio del jurado fue Adam Przeworski, un veterano de ciencias políticas que ha estado trabajando en democracias durante más de 50 años, y ha inspirado a muchos científicos políticos más jóvenes en Turquía y el mundo. Adam Przeworski, el profesor de Políticas de Carroll y Milton Petrie en la Universidad de Nueva York, ganó el Premio del jurado con su destacado trabajo sobre regímenes democráticos y mercados.

Adam Przeworski dijo durante su discurso en la ceremonia de entrega de premios: "Compartimos problemas transnacionales que requieren resolver los esfuerzos internacionales. Señaló que el premio fue especialmente relevante para los jóvenes científicos para continuar sus esfuerzos globales".

The Essay Awards fueron entregados a los jóvenes investigadores Selim Erdem Aytac por el ensayo "The Appeal of Populism and the Role of Elite Discourse: Evidence from Turkey", Ipek Çinar por el ensayo "Democracy Dismantled: Strategic Choices of Would-be Autocrats", y Berk Esen por el ensayo "Elective Affinities between Democratic Backsliding and Populism: the Cases of Turkey and Hungary in Comparative Perspective".

