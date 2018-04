330 43

COMUNICADO: CloudHealth Technologies amplía la oficina de Londres para adaptarse al rápido crecimiento de la región EMEA

El líder en servicios de gestión en la nube expande sus operaciones y establece un equipo de desarrollo en el Reino Unido

BOSTON y LONDRES, 19 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- CloudHealth Technologies [https://www.cloudhealthtech.com/en-uk], líder en servicios de gestión en la nube (cloud management) vive un crecimiento sin precedentes en la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y Africa, por sus siglas en inglés) e invierte de forma considerable en la región. La empresa no solo amplía su base de clientes, trabajadores y socios, sino que está conformando un nuevo equipo de desarrollo que sustente la rápida adopción de su plataforma líder en el mercado. En su quinto año de actividad, CloudHealth Technologies amplió su personal en Londres en un 300 por ciento y logró un crecimiento de los ingresos en la región EMEA del 83 por ciento.

«Londres es el lugar ideal para ampliar y establecer la sede de nuestras operaciones en la región EMEA», afirma Tom Axbey, presidente y CEO de CloudHealth Technologies. «Contamos en la actualidad con un talento extraordinario. Al expandir todas nuestras funciones operativas para prestar un mejor servicio a nuestros clientes y socios de la región EMEA, seguimos contratando a los mejores del sector».

Empresa: destacadosCloudHealth Technologies aumentó sus ingresos mundiales anuales en más de un 80 por ciento por segundo año consecutivo, con una fuerte tendencia al alza tanto en EE.UU. como a nivel internacional, donde destaca el notable crecimiento en la región EMEA. La empresa atrajo a una cantidad récord de nuevos clientes, empresas tanto medianas como grandes, además de generar nuevas oportunidades de crecimiento orgánico con clientes ya establecidos. Por otra parte, CloudHealth Technologies abrió oficinas en Tel Aviv y Amsterdam y se prevé abrir otras en Francia y Alemania.

Cabe mencionar los siguientes hitos clave de la empresa en la región EMEA, que han contribuido a este impulso:

-- Adquisición de talento- A lo largo de los últimos 12 meses, CloudHealth Technologies ha contratado a 14 nuevos empleados y cuenta con aumentar el personal a 25 para finales de este año. Algunos ejemplos de personal estratégico contratado son:

-- Crecimiento de clientes- Desde finales de 2016, CloudHealth Technologies ha aumentado su base de clientes en más del 50% dentro de la región EMEA, atrayendo a clientes de una gran variedad de sectores verticales. Se han hecho nuevos clientes procedentes de los sectores financiero, petroquímico, farmacéutico, de fabricación, minorista y público. Entre los nuevos clientes incorporados en el último trimestre cabe destacar a Funding Circle, StepStone y Skyscanner. -- Alianzas de vanguardia en el sector- Con objeto de seguir forjando alianzas valiosas en la región EMEA, el ecosistema de socios de CloudHealth Technologies en esta región aumentó en más del 100%, con lo que se puede prestar incluso más apoyo a los clientes regionales. Entre los nuevos socios en la región EMEA cabe señalar a Vodafone, Softcat, CDW y KCOM.

En 2018 el equipo seguirá aumentando su conjunto de clientes y socios en la región EMEA participando en actos locales, tales como AWS Paris, Transformation Day London y Transformation Day Cologne. Además, el 26 de abril CloudHealth Technologies patrocinará un webinar sobre las conclusiones del estudio mundial que acaba de realizar, titulado Secrets of the Cloud Leaders(Secretos de los líderes en la nube). No solo se aportará valiosa información sobre las tendencias en la nube específicas de la región EMEA, sino que también se incluirá el aporte de StepStone, cliente de CloudHealth Technologies. Si desea asistir, puede realizar la inscripción aquí [http://go.cloudhealthtech.com/wc-emea-secrets-cloud-leaders-survey-webinar.html].

Acerca de CloudHealth TechnologiesCloudHealth es la probada plataforma de software de gestión en la nube que se usa para acelerar el cambio empresarial en la nube. Las soluciones y servicios de CloudHealth ayudan a las organizaciones a ser más eficientes, gracias a una estrategia coherente de uso de la nube basada en la información integrada, la gestión activa de medidas y recomendaciones estratégicas. La precisa analítica que ofrece la plataforma, dota a los equipos técnicos y operativos de más recursos para entablar conversaciones más significativas en la nube, que simplifican la forma de trabajar a nivel corporativo. Gracias a CloudHealth, clientes tales como Amtrak, Cox Automotive, News Corp, Zendesk, Suncorp y Sumo Logic aprovechan todo el potencial de sus entornos en la nube. Con oficinas en todo el mundo, la empresa tiene detrás a Kleiner Perkins, Meritech, Sapphire Ventures, Scale Venture Partners, .406 Ventures y Sigma Prime Ventures.

Para obtener más información, visite nuestra página web www.cloudhealthtech.com [http://www.cloudhealthtech.com/] o síganos en @cloudhealthtech.

Contacto

Lauren Palazzo, Text100 para CloudHealth Lauren.Palazzo@text100.com[mailto:Lauren.Palazzo@text100.com]

(617) 399-4909

Sitio Web: http://www.cloudhealthtech.com/

