COMUNICADO: TFOS reconoce las propiedades bioprotectoras de trehalosa en el tratamiento del ojo seco

CLERMONT-FERRAND, Francia, April 19, 2018 /PRNewswire/ --

-- La Tear Film and Ocular Surface Society (TFOS) reconoce las propiedades bioprotectoras de trehalosa, un componente de Thealoz(R) Duo, en el tratamiento del ojo seco

El TFOS Dry Eye WorkShop II (TFOS DEWS II) internacional, cuyo informe ha sido publicado en la edición de julio de 2017 de la revista Ocular Surface,[1] reconoció que la trehalosa es un ingrediente eficaz en asociación con ácido hialurónico para el tratamiento del ojo seco.

Thealoz(R) Duo (trehalosa 3%, ácido hialurónico 0,15%), desarrollado por Laboratoires Théa, está registrado como un dispositivo médico y está indicado para aliviar los síntomas de la enfermedad del ojo seco. Thealoz(R) Duo tiene un exclusivo modo de acción, relacionado con la asociación de sus dos ingredientes activos: hialuronato de sodio (ácido hialurónico) y la trehalosa. El ácido hialurónico ha sido conocido durante mucho tiempo por sus propiedades de hidratación y lubricación.[2] La trehalosa es un bioprotector natural[3] y osmoprotector, [4] encontrado en numerosas plantas y animales, que permite la supervivencia celular en ambientes desfavorables. El informe TFOS DEWS II muestra específicamente que los estudios in vitro e in vivo han demostrado que la trehalosa:

- protege las células de la córnea de la desecación, - protege las células de la córnea y conjuntivales de la apoptosis, - protege las células de la córnea de daño oxidativo inducido por los rayos ultravioletas acelerando la curación de la córnea, - reduce el número de citoquinas inflamatorias conjuntivales, - ayuda a restablecer el equilibrio osmótico en la superficie ocular, para evitar la desnaturalización de bicapas de lípidos de la membrana de la célula y las proteínas, - evita la desnaturalización de proteínas y bicapas de lípidos de membrana de la célula y mantiene la homeostasis de células de la córnea.[5]

Según el profesor Benítez del Castillo (Sociedad Española Superficie Ocular y Córnea), "la asociación de ácido hialurónico y trehalosa puede considerarse un avance significativo en el tratamiento del síndrome del ojo seco de moderado a grave, actuando a la vez sobre la enfermedad del ojo seco y sus síntomas clínicos."

El informe TFOS DEWS II es una gran tarea que ha implicado a 150 expertos en investigación clínica y básica de todo el mundo. Han utilizado una aproximación basada en la evidencia y un proceso de comunicación abierta, diálogo y transparencia para lograr un consenso global sobre los múltiples aspectos de la enfermedad del ojo seco.

La enfermedad del ojo seco es una condición muy común, con una prevalencia que oscila entre 5 y 50% en todo el mundo. La prevalencia aumenta con la edad, especialmente en las mujeres.[6] Los síntomas incluyen dolor en el ojo, sequedad, enrojecimiento, riego excesivo, malestar con el uso de lentes de contacto, irritación por el viento o humo, ojos cansados, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa y fotofobia. El ojo seco puede afectar la capacidad de los pacientes de leer y conducir.[7] A veces también puede provocar ansiedad y depresión.[8] La enfermedad del ojo seco puede ser causada por una variedad de factores como el envejecimiento, el uso de lentes de contacto, aspectos medioambientales (mirar pantallas de ordenador o móvil, la contaminación), la condición general de una persona (cambios hormonales, menopausia), ciertos medicamentos (contra el acné, algunos betabloqueantes, anticonceptivos orales, antihistamínicos, diuréticos y antidepresivos) o la historia clínica del paciente (inflamación de los párpados, cirugía LASIK). Para Emmanuel Muriaux, director de innovación I+D en Théa, "el informe TFOS DEWS II valida los años de investigación en Théa para ofrecer un tratamiento seguro y efectivo a los numerosos pacientes que sufren la enfermedad del ojo seco mundialmente."

Acerca de Thealoz(R) Duo*:

Thealoz(R) Duo es la primera asociación que combina trehalosa y ácido hialurónico para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco; una formulación hipotónica. Thealoz(R) Duo está totalmente libre de conservantes y disponible en dispensadores multidosis con un filtro de membrana que evita tanto el riesgo de toxicidad como daño a la superficie ocular y contaminación microbiana. Expertos de TFOS recomiendan en el informe DEWS II que los pacientes que sufren de enfermedad del ojo seco eviten el uso de lubricantes oculares que contengan conservantes (especialmente cloruro de benzalconio).[6]

Acerca de TFOS y DEWS II:

La Tear Film & Ocular Surface Society (TFOS) es un líder mundial en educación para la salud ocular, que reúne a científicos internacionales, médicos y profesionales de la industria para comprender la composición y regulación de la película lacrimal preocular.

El TFOS Dry Eye WorkShop II (DEWS II) internacional duró más de dos años y contó con 12 subcomités, formados por 150 expertos de 23 países. Su informe contiene 10 capítulos, que abarcan más de 400 páginas. Informe completo disponible aquí [http://www.tearfilm.org/accreports-access_tfos_dews_ii_report/126_126/eng ]

Acerca de Théa:

Théa es una compañía farmacéutica independiente dedicada a la oftalmología. Esta empresa familiar de 150 años de antigüedad es el líder mundial de productos para el cuidado de los ojos sin conservantes. Théa tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia) y cuenta con casi 1.000 empleados a nivel mundial. Los productos Théa están disponibles en más de 70 países en todo el mundo. http://www.laboratoires-thea.com

