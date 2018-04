330 43

COMUNICADO: El alma femenina de la firma perfumista Bond No. 9

El alma femenina de la firma perfumista Bond No. 9

- Bond No. 9 celebra el poder de las mujeres: no solo con perfumes, sino con nuestro ingenio femenino y filantropía propios. ¡Les rogamos que sigan nuestro ejemplo!

NUEVA YORK, 19 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Hoy, las mujeres de todo el mundo están pasando a un primer plano, celebrando que en número se hacen fuertes y autoreafirmándose más que nunca antes. Para Bond No. 9 y Laurice Rahmé, nuestra su presidenta fundadora, esto no podría suceder en un mejor momento. No nos malinterpreten; nos encantan los hombres. Pero estamos en sintonía con las mujeres de todos los rincones del globo que celebran este poder y esta fuerza de la que estamos haciendo uso recientemente, por no mencionar nuestros (muy femeninos) esfuerzos por alcanzar la paz para todos. Estamos encantadas de decir que nuestra perfumería ha promovido y ejemplificado el poder de las mujeres desde que empezamos de cero hace ya 14 años. Esperamos que nuestra historia y nuestros originales logros propios sirvan de inspiración a otras mujeres, bien en sus empresas o en sus vidas.

https://mma.prnewswire.com/media/663288/Bond_No_9_Swarovski.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/663288/Bond_No_9_Swarovski.jpg]

Bond No. 9 es una empresa de propiedad 100% independiente y operada por una mujer: nuestra fundadora, presidenta y directora creativa, Laurice Rahmé. Estamos orgullosas de ser no-corporativas; o, incluso, anticorporativas. Nuestra empresa contra corriente es atrevida, pícara, divertida, iconoclasta y con un espíritu libre.

Entre los numerosos aspectos innovadores de Bond No. 9 que nos enorgullece reflejar se encuentra nuestro sentido del civismo. Puede que el negocio de los perfumes esté eminentemente enfocado al romance y la seducción, pero nuestra empresa es y siempre tendrá presente nuestra ciudad, nuestro país y el mundo en su conjunto. Por ejemplo, nuestra amada y exitosa fragancia filantrópica, Scent of Peace, fue creada como homenaje a ese líder internacional con sede en Nueva York dedicado a mantener la paz y resolver conflictos: las Naciones Unidas. A raíz de la presentación de este perfume, decidimos patrocinar de forma oficial a Seeds of Peace, una organización internacional que reúne a jóvenes líderes procedentes de regiones en conflicto. Lo que es más: nuestra presidenta, Laurice Rahmé, apoya a la asociación U.N. Women for Peace Association a través de los ingresos obtenidos con la venta de Scent of Peace. Con motivo de sus esfuerzos, fue premiada en 2015 por esta asociación.

Sobre nuestras 70 fragancias: son compuestas y están envasadas con un toque femenino. Todas presentan un elemento distintivo inconfundible que las identifica instantáneamente como Bond No. 9. Tienen fama de ser arriesgadas y pioneras, con unos perfiles poco convencionales que se alejan de la dulzura tradicional. Hoy, estamos más interesadas en celebrar a las mujeres. Por ejemplo: tenemos perfumes para las chicas duras del siglo XXI. Tenemos perfumes andróginos y ambiguos, y hemos introducido el primer perfume digital del mundo. También contamos con fragancias para hombre (que las mujeres acostumbran a tomar prestadas).

Todos estos logros fueron y son impulsados por mujeres. Por tanto, desde Bond No. 9 les instamos a que se hagan escuchar. Tomen la iniciativa. Defiendan sus derechos. Voten. No acepten nunca un "no" como respuesta. No tengan miedo a desafiar a la autoridad. Sigamos haciendo crecer este movimiento.

Enlace relacionado: https://www.multivu.com/players/English/8270651-bond-no-9-april-release-for-new-eau-de-parfum-spring-fling/ [https://www.multivu.com/players/English/8270651-bond-no-9-april-release-for-new-eau-de-parfum-spring-fling/]

#BondNo9

@bondno9ny

www.bondno9.com [http://www.bondno9.com/]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/663288/Bond_No_9_Swarovski.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/663288/Bond_No_9_Swarovski.jpg]

CONTACTO: para consultas de medios, póngase en contacto con el equipo de Relaciones Públicas en el teléfono 646.284.9013 o publicrelations@bondno9.com

PUBLICIDAD