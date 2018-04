330 43

COMUNICADO: Dow Jones Media Group se asocia con Brave Software para ofrecer contenido de calidad y tecnología de cadena de bloques

- Dow Jones Media Group se asocia con Brave Software para ofrecer contenido de primera calidad a los usuarios y para probar la tecnología de pago basada en cadena de bloques

SAN FRANCISCO y NUEVA YORK, 19 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- El navegador web para navegación privada de Brave Software y Dow Jones Media Group anunciaron una alianza destinada a proporcionar contenido de primera calidad a nuevas audiencias y a probar el uso de la tecnología de cadena de bloques en publicaciones digitales.

Según el acuerdo, Brave ofrecerá acceso a contenido de primera calidad de Dow Jones Media Group a un número limitado de usuarios que, tras descargar el navegador Brave, podrán obtener acceso a ese contenido por estricto orden de descarga. El conjunto de contenidos disponible ofrece acceso completo a Barrons.com o a un boletín de primera calidad de MarketWatch, ambos pertenecientes a cartera de marcas internacionales de Dow Jones Media Group.

Las dos empresas también pretenden colaborar y experimentar con tecnología basada en cadena de bloques en medios y publicidad. Planean probar una serie de soluciones innovadoras en los espacios informativos y de noticias, entre las que se incluyen ofrecer contenido a través de la plataforma de publicidad digital y servicios basada en cadena de bloques de Brave. Según el acuerdo de asociación, Barron's y MarketWatch se convertirán en editores verificados en la plataforma Basic Attention Token (BAT), desarrollada por Brave.

"Nuestra asociación con Brave es un paso emocionante e innovador para Dow Jones Media Group", declaró Daniel Bernard, vicepresidente sénior de Barron's. "Como editores digitales internacionales, consideramos que es importante no dejar de explorar tecnologías nuevas y emergentes que puedan emplearse para crear experiencias de calidad para nuestros clientes".

"Estamos encantados de asociarnos con Dow Jones Media Group para poder ofrecer a los usuarios de Brave contenido de primera calidad a través de Brave y de la plataforma Basic Attention Token", afirmó Brendan Eich, consejero delegado y cofundador de Brave. "Nuestro nuevo modelo vuelve a conectar a los usuarios y a los editores sin comprometer la privacidad. Esperamos que nuestros usuarios disfruten de los boletines informativos de primera calidad de Barron's y MarketWatch".

Acerca de Dow Jones Media GroupDow Jones Media Group es una cartera de marcas financieras y de lujo líderes que incluyen Barron's, MarketWatch, Mansion Global y Financial News. Este grupo, creado en 2016, se centra en el crecimiento digital y en la experimentación e innovación editorial y comercial. Todas sus publicaciones conforman aproximadamente la mitad de la audiencia de The Wall Street Journal Digital Network. El grupo ha renovado innovadores productos comerciales y editoriales como The Virtual Stock Exchange y la marca de lujo Penta. También lanzó la marca milenial de finanzas personales Moneyish. Dow Jones Media Group es parte de Dow Jones, una unidad de News Corp.

Acerca de Dow JonesDow Jones es un proveedor mundial de información comercial y de noticias que ofrece contenido a consumidores y organizaciones de todo el mundo en múltiples formatos, entre los que se incluyen los medios impresos, digitales, móviles y eventos en directo. Dow Jones lleva más de 130 años produciendo un contenido de calidad inigualable y hoy en día dirige una de las operaciones de recopilación de noticias a nivel mundial más grandes que existen. Produce publicaciones y productos destacados, entre los que se incluye su buque insignia, el Wall Street Journal, el periódico más grande de Estados Unidos por circulación pagada; Factiva, Barron's, MarketWatch, Financial News, Mansion Global, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires y Dow Jones VentureSource. Dow Jones es una división de News Corp .

Acerca de Brave SoftwareEl rápido navegador orientado a la privacidad de Brave Software (https://brave.com/ [https://brave.com/]) combinado con su plataforma de publicidad digital basada en cadena de bloques está redefiniendo la web para usuarios, editores y anunciantes. Los usuarios obtienen una experiencia web de mayor calidad, menos recargada y más rápida, los editores aumentarán su porcentaje de ingresos y los anunciantes reciben mejores informes. Los micropagos de Brave y los futuros anuncios anónimos opcionales ofrecen un nuevo camino a los editores. La solución de Brave es beneficiosa para todos aquellos que tengan participaciones en la Web abierta y para los que estén cansados de ceder su privacidad e ingresos a los intermediarios de tecnología publicitaria. Brave Software fue fundada de manera conjunta por Brendan Eich, cofundador de Mozilla y creador de JavaScript, y Brian Bondy, exintegrante de Khan Academy y Mozilla.

Contactos de prensa:

Dow Jones Media GroupConstantine Panagiotatos212.416.2288constantine.panagiotatos@dowjones.com[mailto:constantine.panagiotatos@dowjones.com]

Brave SoftwareCatherine Corre650.787.4770catherine@brave.com[mailto:catherine@brave.com]

