COMUNICADO: El Istanbul New Airport alberga un hotel de 451 habitaciones puesto en marcha por medio de YOTEL

Excelente diseño e innovaciones técnicas: El Istanbul New Airport anuncia un hotel

modernista para mejorar la experiencia de los pasajeros

IGA, constructor y operador del Istanbul New Airport (INA) desde hace 25 años, junto a YOTEL, el grupo de hoteles con sede en Londres, ha firmado un contrato en exclusiva de gestión de hoteles. El hotel será uno de los hoteles de aeropuerto más grandes del mundo, contando con acceso desde el aire y desde tierra a las 451 habitaciones. Situado de forma destacada en el edificio de la terminal principal, los viajeros de negocios y de ocio podrán acceder de forma sencilla, contando con el personal de la aerolínea y de negocios dentro del aeropuerto y en un entorno local.

"Estamos encantados de haber seleccionado a YOTEL como nuestro nuevo operador de hotel de aeropuerto exclusivo para aire y tierra", comentó Kadri Samsunlu, consejero delegado de la IGA Airport Operation. "Estamos haciendo historia gracias al Istanbul New Airport. Ya en fase de construcción, el proyecto, que ha batido varios records mundiales, es posible que cambie la dinámica del transporte y de la aviación de una región de tres continentes, dando cobertura a Europa, Asia y Africa. En relación a esto, el Istanbul New Airport servirá para acelerar el crecimiento de Turkish Airlines, la aerolínea principal de la República de Turquía, que vuela a la mayor parte de países de todo el mundo. Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia de pasajeros sin precedentes que sea eficaz y que no tenga estrés, reduciendo el tiempo de espera y los procesos en papel. YOTEL contribuirá con nuestra experiencia de pasajeros perfecta gracias a su espacio tecnológico de cubiertas innovador único y con lujo elemental. Confío mucho en que el Istanbul New Airport sea una muestra mundial, no solo de la famosa hospitalidad de Turquía, sino también sirviendo como nuevo puente que conecte a las personas y los continentes. La inauguración del nuevo aeropuerto está prevista para el 29 de octubre de este año, y estamos impacientes por hospedar al mundo ".

La capacidad del INA se ampliará hasta llegar a alcanzar los 200 millones de personas cuando terminen las cuatro fases, disponiendo de un total de seis pistas y tres terminales. El INA conectará más de 350 destinos desde Estambul, contando con cerca de 100 aerolíneas.

Comentando la primera inversión de la marca en Turquía, Hubert Viriot, consejero delegado de YOTEL, destacó: "Hemos sido testigos del destacado desarrollo urbano y económico y transformación de Turquía, y sobre todo de Estambul, remarcando su popularidad cada vez mayor en los últimos años. El Istanbul New Airport no hará otra cosa que aumentar la popularidad creciente y economía de Estambul, y YOTEL se complace al formar parte de ello. La visión ambiciosa prevaleciente para hacer que el Istanbul New Airport sea el mayor centro de tránsito en el mundo ha hecho que sea muy atractivo para nosotros estar allí, y es un honor muy importante haber sido seleccionados para formar parte de este proyecto tan ilusionante. La ciudad aspira a conseguir un éxito de crecimiento elevado, al igual que YOTEL, por lo que se trata de un emparejamiento perfecto".

Viriot añadió: "Estambul es una ciudad con una animación increíble. Como UNESCO World Heritage Site, ofrece un surplus de ofertas culturales e históricas, reproduciendo a Estambul como la quinta ciudad más visitada del mundo. Y lo que es más, dispone de una de las economías metropolitanas de más rápido crecimiento en el mundo, un motivo sólido para abrir aún más hoteles aquí en el futuro".

YOTEL presentará su diseño inteligente y uso de la tecnología en dos zonas - una sobre las áreas accesibles a la aviación (102 habitaciones) y una sobre el punto de vista terrestre (349 habitaciones). Ambas partes del nuevo hotel contarán con espacios públicos, incluyendo el concepto de marca Club Lounge de YOTEL con venta inteligente, espacios de trabajo compartidos y áreas de relax, centros de wellness y patios interiores con plantas y acristalados para conectar a las personas con la naturaleza. Además, la zona terrestre incluirá un restaurante, un bar y un gimnasio las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El nuevo hotel dispondrá de espacios de reunión flexibles con una tecnología integral, ideales para reuniones pequeñas o grandes, formales y casuales, situadas de forma adecuada para los negocios del aeropuerto y para los pasajeros.

