COMUNICADO: Kohler celebra el modernismo con MAXIMIN en la Semana del Diseño de Milán

Kohler celebra el modernismo con MAXIMIN en la Semana del Diseño de Milán

MAXIMIN resalta el modernismo por medio de instalaciones centradas en los productos

MILAN, 18 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Ya sea geométrico y cálido o decadente y expresivo, el modernismo sigue dejando huella en el mundo del diseño. Kohler, líder mundial en diseño e innovación en productos para baño y cocina, regresa a la Semana del Diseño de Milán para acoger una celebración del modernismo durante cinco días. En esta exposición de diseño, Kohler explora el espectro del modernismo a través de la lente de la actual sociedad, consciente de la noción de globalidad. Narrado por medio de diversas instalaciones artísticas formadas por los productos más novedosos de la marca internacional, la visión que Kohler tiene del modernismo da a los visitantes una perspectiva del espectro que va del minimalismo al maximalismo. Situada en el histórico Museo Bagatti Valsecchi, Via Gesù, 5, 20121, Milán (Italia), la exposición tendrá lugar del 17 al 21 de abril (10 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días).

https://mma.prnewswire.com/media/678139/Kohler_Co_KOHLERs_Components_faucet_line.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/678139/Kohler_Co_KOHLERs_Components_faucet_line.jpg]

"Un gran diseño se basa en el equilibrio de las bases con capas añadidas de expresión", apuntó el Sr. Mark Bickerstaffe, director de Desarrollo de Nuevos Productos de Kohler Co. "La exposición de este año se acerca a la idea del diseño moderno escalable; productos y espacios sencillos y limpios para personas complejas y dramáticas".

Todas las instalaciones están en perfecta yuxtaposición con el espacio del museo histórico y aprovechan el vasto continuo de la modernidad que Kohler explorará durante el próximo año. Los productos que se expondrán este año incluyen:

Dutchmaster Floral Sinks (lavabos florales Dutchmaster): nombrada en honor al estilo pictórico que inspiró el diseño del lavabo, la nueva colección Dutchmaster explora plantas dramáticas en tonos alegres y exuberantes que sin duda capturarán las miradas de los consumidores más exigentes. El lavabo captura el movimiento y la belleza de las flores en su diseño más reciente para unirse a la oferta Artist Editions de la marca, popular a escala mundial.

PVD Ombré Finishes (Acabados Ombré PVD): los acabados Ombré de Kohler utilizan superficies mínimas y limpias para resaltar la transición de finuras entre el color y los elementos gráficos. Los cuidados conjuntos de combinaciones de colores incluyen oro rosa con níquel pulido y titanio con oro rosa.

Components Faucets (Grifería Components): al dar a los consumidores y especificadores la libertad de escoger, la nueva línea Components de elementos de grifería intercambiables de KOHLER ofrece una amplia variedad de opciones modernas y minimalistas para crear el producto final. La línea es simple y elegante a la vez que lujosa y lo suficientemente chic para ser una declaración de intenciones en cualquier ambiente. El acabado negro mate es un guiño a los estilos contemporáneo e industrial y añade un toque de elegancia al instante.

Veil Lighting Suite (Iluminación Veil): la colección Veil aporta al diseño de baños modernos un nuevo giro gracias a sus líneas suaves y a sus formas esculpidas asimétricas. El nuevo integrante de la colección ofrece iluminación ajustable sobre el espejo, el lavabo, el tocador, la bañera y el inodoro inteligente colgado en la pared. La iluminación proporciona a los usuarios la oportunidad de optimizar la iluminación ambiental o específica por medio de colores estándar y atmósferas luminosas. Además, el tocador cuenta con un cristal ajustable con sensores que se puede cambiar de esmerilado a transparente.

Kallista Grid Faucet (Grifo Kallista Grid): inspirado en las bases del movimiento De Stijl, el grifo Grid combina formas geométricas simples y un diseño vanguardista. La singular forma del contorno de la boca y los discretos tubos están creados mediante impresión en 3-D, un hito en la línea de productos Kallista.

La exposición combinará diferentes elementos de diseño, texturas e iluminación, incluidos luminosos toques de neón que conectan las diferentes instalaciones de productos entre sí. Todos los productos Kohler estarán expuestos fuera del típico contexto del baño, lo que los liga más a la temática modernista y ofrece una experiencia en la que los visitantes se podrán sumergir.

Además del emplazamiento en el museo, los productos Kohler estarán presentes en el pop-up de Surface Magazine para la Semana del Diseño de Milán, en The Diner. Concebido y diseñado como una interpretación moderna del clásico restaurante americano, The Diner contará con una mezcla ecléctica de marcas de EE. UU. e internacionales.

Para obtener más información sobre los nuevos lanzamientos de productos de Kohler, visite www.kohler.com [http://www.kohler.com/].

Acerca del Museo Bagatti Valsecchi

El Museo Bagatti Valsecchi es una casa museo histórica fruto de la extraordinaria experiencia en coleccionismo de dos hermanos a finales del siglo XIX: los barones Fausto y Giuseppe Bagatti Valsecchi. A principios de la década de 1880, los dos hermanos se dedicaron a renovar su casa natal, afincada en el centro de Milán: una mansión entre via Gesù y via Santo Spirito, en el actual centro del barrio de la moda de Milán. Con el fin de crear un hogar inspirado en las mansiones lombardas del siglo XVI, también comenzaron a coleccionar cuadros y obras de arte de los siglos XV y XVI. Tras la muerte de Fausto y Giuseppe, la familia siguió viviendo en la mansión hasta 1974, año en el que se creó la Fundación Bagatti Valsecchi, a la que se donó el patrimonio artístico que ambos hermanos habían reunido. Abierto al público en 1994, el Museo Bagatti Valsecchi no solo es una de las casas museo históricas mejor conservadas de Europa, sino que es una de las primeras grandes expresiones del diseño milanés y el hogar de la primera ducha de Milán.

Acerca de Kohler Co.

Fundada en 1873 y con sede en Kohler (Wisconsin), Kohler Co. [http://www.kohler.com/corporate/index.html] es una de las empresas privadas más grandes y antiguas de EE. UU. y cuenta con más de 30.000 empleados. Con más de 50 fábricas en todo el mundo, Kohler es líder mundial en la fabricación de productos para baño y cocina, motores y sistemas de alimentación, y baldosas y posee y dirige dos de los mejores complejos hoteleros y de golf de cinco estrellas del mundo en Kohler y St Andrews (Escocia).

Contacto

Vicki HafensteinVicki.hafenstein@kohler.com[https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/Vicki.hafenstein@kohler.com] 920-457-4441, ext. 70519

