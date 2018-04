COMUNICADO: Illinois: 1 estado, 200 años y 4 presidentes

330 43

Illinois: 1 estado, 200 años y 4 presidentes

Este año Illinois tiene motivos de celebración: este estado en la ribera del lago Michigan celebra su bicentenario y honra a cuatro expresidentes que proceden de la Tierra de Lincoln, entre quienes destaca Abraham Lincoln, quien dio su lema a Illinois.

FRANKFURT, Alemania, 18 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Aunque la celebración oficial no está prevista hasta el 3 de diciembre, antes de la gran conmemoración de este aniversario habrá muchos actos y festejos que no puede pasar por alto en su viaje a Illinois. Hoy tenemos dos sugerencias para los aficionados a la historia y la política.

Los visitantes de Illinois que quieran seguir los pasos de Abraham Lincoln tendrán múltiples opciones. En el museo y biblioteca Abraham Lincoln Presidential Library and Museum de Springfield, se puede aprender sobre el famoso presidente de forma entretenida. Alberga una memorable exposición sobre la vida del 16 presidente de los EE.UU. Los visitantes entran en la casa donde nació, conocen el periodo en que vivió en Springfield, ven como entra en el debate político y siguen su trayectoria como presidente hasta su asesinato.

Como parte del bicentenario del Estado Pradera (Prairie State, tal y como se conoce a Illinois) la exposición llamada «De Illinois a la Casa Blanca: Lincoln, Grant, Reagan, Obama» (From Illinois to the White House: Lincoln, Grant, Reagan, Obama) rinde homenaje a estos cuatro presidentes estadounidenses y a sus respectivas primeras damas, además de narrar cómo contribuyeron a forjar el país y explicar las dificultades que encontraron. Entre los objetos expuestos se cuentan documentos históricos y piezas únicas, tales como el anuario del instituto de Dixon al que fue Ronald Reagan, la mesa en la que Ulysses Grant y el general Robert Lee debatieron sobre estrategias de la guerra civil, una muestra original del discurso que Barak Obama pronunció con motivo del 50 aniversario de las marchas desde Selma a Montgomery organizadas por el movimiento estadounidense en pro de los derechos civiles, además de la mismísima cartera presidencial de Abraham Lincoln.

Todos los objetos han sido prestados por coleccionistas privados e institutos, como el U.S. Grant State Historic Site, la Ronald Reagan Presidential Library, la Barack Obama Presidential Library, la National Portrait Gallery y el Museo de Historia de Chicago. La exposición de la Abraham Lincoln Presidential Library and Museum durará hasta finales de 2018 y merece la pena visitarla. Alan Lowe, el director del museo, señala que «Illinois tuvo una clara influencia en estos cuatro líderes y viceversa. Sin ellos, Illinois y el país en su conjunto no serían lo mismo».

El museo incluye elementos interactivos en la exposición y abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La exposición «De Illinois a la Casa Blanca» se podrá ver hasta el 30 de diciembre.

http://www.alplm.org [http://www.alplm.org/]

