330 43

COMUNICADO: Discordancia nociva entre las aspiraciones de salud de los empleadores y la realidad en EMEA

Discordancia nociva entre las aspiraciones de salud de los empleadores y la realidad en EMEA

LONDRES, 18 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- La encuesta de Aon sobre salud en EMEA 2018, divulgada hoy, reveló que, aunque muchos empleadores reconocen el papel que deben desempeñar en la promoción de la buena salud de los empleados, la mayoría de ellos no implementa las estrategias que permiten obtener estos resultados.

El objetivo de la encuesta, realizada con más de 900 empleadores de 25 sectores y 2,7 millones de empleados de toda la región, fue identificar los problemas de salud clave a los que se enfrentan los empleadores cuando desarrollan sus estrategias para gestionar los riesgos de su personal, lo cual incluye las oportunidades y los desafíos.

La gran mayoría de los empleadores reconoció la importancia de disponer de un programa de salud y bienestar bien definido y bien comunicado y que existe una correlación entre la salud y el desempeño de los empleados.

-- El 95% dijo que deben desempeñar un papel positivo en la promoción de la buena salud de los empleados. -- Casi el 70% de los encuestados dispone de un presupuesto específico o tiene planificado tenerlo en los próximos dos años para financiar iniciativas de salud. -- La mayoría de los empleadores parece no tener una buena idea de los tipos de problemas de salud y bienestar que necesitan priorizar, como por ejemplo los riesgos para el estilo de vida y el bienestar financiero, físico o emocional. El 65% dijo que los problemas de estrés y salud mental constituyen su principal preocupación.

Pero a pesar del reconocimiento de una correlación entre la salud y el desempeño de los empleados, muchas organizaciones no parecen estar implementando las estrategias que facilitan estos resultados, y la prevalencia de todos los tipos de programas de salud es menor que la de hace dos años.

-- Solo el 40% de los empleadores dijo disponer de una estrategia de salud definida, lo cual coincide con la encuesta de 2016, y un número incluso menor (36%) dijo tener una visión clara del impacto (incluidos los costes) de los problemas de salud en su organización. -- Las barreras clave para la ejecución o implementación de programas de bienestar exitosos son no disponer de presupuesto o disponer de un presupuesto que no se considera suficiente, que tiene recursos limitados o que no es capaz de medir la eficacia de ninguna iniciativa. -- Solo el 22% de los empleadores usa datos para respaldar su estrategia de salud y bienestar y solo el 12% mide el éxito continuo de sus programas de salud. -- Menos del 40% de los empleadores califica de buena la comunicación sobre la salud y los beneficios a los empleados. -- En la encuesta se encontró también que la atracción y la retención de la mano de obra cualificada es la máxima prioridad de RR. HH. en 2018, superando al aumento de la productividad y el rendimiento de los empleados, el cual ha descendido a la preocupación número tres desde la última encuesta en 2016. Mejorar el compromiso y la moral es la segunda preocupación más importante.

Andrew Cunningham, director comercial de Salud y Beneficios para EMEA en Aon comenta:"Esta encuesta demuestra que en este momento la atracción y retención de la mano de obra cualificada es la máxima prioridad de RR. HH. y es un hecho positivo que tantos empleadores digan que reconocen el vínculo entre la buena salud, el desempeño y el compromiso de los empleados. Sin embargo, los datos también sugieren que en realidad los empleadores deben cuestionarse si están haciendo lo suficiente para proteger la salud y el bienestar de su recurso más importante. Es momento de pasar de intenciones positivas a una inversión medida y cambiar las estrategias de comunicación para apoyar mejor a los empleados".

Matthew Lawrence, director de Corretaje para EMEA en Aon comenta: "Aunque es mayor el número de organizaciones que disponen ahora de un presupuesto de salud definido para muchos empleadores, esto no parece haberse propagado lo suficiente como para que puedan lograr los resultados de salud y bienestar deseados. Es esencial que los empleadores piensen en la mejor manera de utilizar este gasto, en el papel que otras partes interesadas podrían desempeñar para apoyar las iniciativas de financiación y, cuando corresponda, en la mejor manera de hacer uso de aquello por lo que ya están pagando, por ejemplo los servicios de valor añadido de las aseguradoras".

Y continuó diciendo: "Y lo que es más importante, resulta fundamental enfocar las iniciativas de salud allí donde más se necesitan y donde producen más valor, tanto desde la perspectiva del valor para la inversión como del retorno de la inversión. Por ejemplo, la recogida de datos y el análisis esclarecedor deben conducir a acciones dirigidas y a resultados medibles que podrían tener un impacto positivo tanto en cada empleado individual como en el empleador. Casi el 80% de los encuestados no están aprovechando esta oportunidad. El 85% de empleadores que en la encuesta anterior informaron de que tenían previsto empezar a medir su éxito no lo han materializado; será interesante ver cuántos del 88% que dijo lo mismo este año habrán implementado programas de medición antes de 2020".

Acerca de la encuesta de Aon sobre salud en EMEA

La encuesta de Aon sobre salud en EMEA 2018 (Aon 2018 EMEA Health Survey) se llevó a cabo en el primer trimestre de 2018. En la encuesta participaron 913 empleadores y profesionales de RR. HH. de 35 países de Europa, Oriente Medio y Africa. La encuesta abarca más de 25 sectores y 2,7 millones de empleados.

El informe incluye resultados y análisis para los 22 países que tenían al menos 20 entrevistados con un cuestionario validado.

Visite el sitio web de Aon [http://www.aon.com/2018-EMEA-Health-Survey/index.html] para descargar la encuesta completa de Aon sobre salud en EMEA 2018.

Acerca de Aon

Aon plc [http://www.aon.com/] es una firma líder global de servicios profesionales que provee una amplia gama de soluciones de gestión de riesgos, jubilación y salud. Nuestros 50.000 compañeros, radicados en 120 países, refuerzan los resultados para los clientes utilizando datos y analíticas patentados que permiten ofrecer información para reducir la volatilidad y mejorar el desempeño.

Siga a Aon en Twitter: https://twitter.com/Aon_plc [https://twitter.com/Aon_plc]

Regístrese para recibir avisos de noticias: http://aon.mediaroom.com/index.php?s=58 [http://aon.mediaroom.com/index.php?s=58]

Contacto de Medios de Aon:

Nombre: Louise Keveney

Cargo: directora de Marketing

Correo electrónico: louise.keveney@aon.ie[mailto:louise.keveney@aon.ie]

Teléfono: +35312666719 / +353879804061

https://mma.prnewswire.com/media/487621/AON_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/487621/AON_Logo.jpg]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/487621/AON_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/487621/AON_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.aon.com/

PUBLICIDAD