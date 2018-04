330 43

COMUNICADO: Cities of Service anuncia las 10 finalistas al premio inaugural Engaged Cities Award (2)

El premio Engaged Cities Award iba destinado a ciudades con más de 30.000 habitantes del continente americano y Europa. Las ciudades presentaron su candidatura en enero de 2018. Cities of Service, junto con un distinguido grupo de expertos, elegirá a las tres ciudades ganadoras, incluida la ganadora del gran premio de 100.000 dólares. Las ganadoras se anunciarán en el marco de la Cumbre y Cena del Engaged Cities Award en mayo de 2018.

Para obtener más información sobre el premio Engaged Cities Award de Cities of Service, visite: engagedcitiesaward.org [https://engagedcitiesaward.org/].

Acerca de Cities of Service

Cities of Service es una organización independiente sin ánimo de lucro que ayuda a los alcaldes y a los dirigentes municipales a aprovechar el conocimiento, la creatividad y la labor ciudadana para resolver problemas de naturaleza pública y crear ciudades dinámicas. Trabajamos mano a mano con las ciudades para generar iniciativas dirigidas por la ciudad e impulsadas por los ciudadanos que se centren en necesidades específicas, logren resultados cuantificables y a largo plazo, mejoren la calidad de vida de los habitantes y erijan ciudades más fuertes. Fundada en 2009 por el alcalde de la ciudad de Nueva York Michael R. Bloomberg, Cities of Service respalda a una coalición de más de 235 ciudades, lo que representa a casi 55 millones de personas en 45 estados de Estados Unidos, y a más de 10 millones de personas en Reino Unido. Visítenos en citiesofservice.org o síganos en Twitter @citiesofservice [https://twitter.com/CitiesOfService].

