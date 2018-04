330 43

COMUNICADO: Supermicro presente sus productos inteligentes de soluciones de periferia de red y equipos de seguridad en la RSA 2018

Las plataformas compactas, densas, de bajo consumo energético y latencia basadas en procesadores Intel® Xeon® D-2100 y Atom® C3000 SoC han sido concebidas para aplicaciones de software definido por red (SDN), virtualización de funciones de red (NFV), WAN definida por software y vCPE

SAN JOSE, California, 17 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc., un líder mundial en soluciones de computación, almacenamiento y redes para empresas, así como de tecnología de computación verde, ha anunciado hoy que está dando a conocer las nuevas incorporaciones a su ya dilatada cartera de soluciones de periferia de red y equipos de seguridad, entre las que se cuentan sistemas basados en la última generación d procesadores Intel® Xeon® D-2100 SoC (para sistemas en chip) e Intel® Atom® C3000 SoC en la conferencia de la RSA 2018 que tiene lugar del 16 al 20 de abril en el Moscone Center de San Francisco, en el estand 2335.

Sacando partido de su amplia experiencia en servidores, Supermicro presenta una línea completa de soluciones compatibles con los últimos procesadores Intel® Xeon® D-2100 SoC (nombre de código Skylake-D) y que ofrecen una mejora del rendimiento de hasta to 1,6 veces comparados con la generación anterior. Las placas base de la serie X11SDV de la empresa ofrecen una optimización de la infraestructura al combinar el rendimiento y la inteligencia avanzada de los procesadores Intel® Xeon® para sistemas en chip en una solución compacta, densa y de bajo consumo que resulta ideal para aplicaciones incrustadas. Las plataformas de Supermicro también admiten la tecnología Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) que ofrece motores criptográficos para un cifrado y desencriptado más ágiles de mensajes o información para usos autorizados y otras aplicaciones.

"A medida que el mercado demanda soluciones de periferia de red más inteligentes, Supermicro se prepara con una selección de los mejores servidores y placas base incrustados con los que dar servicios a un nutrido conjunto de mercados verticales entre los que se encuentran la seguridad, la automatización industrial, la comunicación y las redes", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Dada la escala de crecimiento de las cargas de trabajo relacionadas con datos a través de las aplicaciones incrustadas, Supermicro continúa volcada en el desarrollo de servidores compactos y pasarelas de IoT potentes, escalables y que sean ágiles, así como de soluciones de almacenamiento y de red capaces de proporcionar los mejores ecosistemas en la periferia de red para una fácil implantación y escalabilidad abierta".

Con sus funciones de elevada fiabilidad, disponibilidad y mantenimiento (RAS, por sus siglas en inglés) ahora disponibles en un dispositivo ultradenso y de bajo consumo, las plataformas X11SDV de Supermicro proporcionan unas capacidades de computación, almacenamiento y red equilibradas para una computación periférica de red inteligente. Esta tecnología avanzada de bloques de construcción ofrece las mejores soluciones optimizadas para cargas de trabajo y una disponibilidad de largo espectro en opciones de hasta 18 núcleos por procesador, hasta 512GB de memoria DDR4 de cuatro canales a 2666MHz de velocidad, hasta cuatro puertos LAN de 10GbE con compatibilidad RDMA y disponibles con motor de aceleración para criptografía/cifrado/desencriptado Intel® QAT integrado y opciones de expansión interna de almacenamiento, incluida compatibilidad para mini-PCIe, M.2 y NVMe.

El nuevo SYS-E300-9D de Supermicro es un sistema incrustado en una caja compacta especialmente concebido para las siguientes aplicaciones: dispositivos de seguridad de red, SD-WAN, controlador vCPE y servidores NFV de computación periférica. Basado en la placa base X11SDV-4C-TLN2F mini-ITX de Supermicro con un procesador Intel Xeon D-2123IT SoC de cuatro núcleos y 60 vatios, este sistema admite hasta 512GB de memoria, puertos duales RJ45 de 10GbE, cuatro puertos USB y una unidad de disco duro SATA/SAS, SSD o NVMe SSD.

El nuevo SYS-5019D-FN8TP es un sistema en 1U compacto (de menos de 10 pulgadas de fondo) montado en rack que resulta ideal para la nube y la virtualización, los dispositivos de red e incrustados. Incluyendo la placa base X11SDV-8C-TP8F flex-ATX de Supermicro, la cual admite procesadores Intel Xeon D-2146NT SoC de ocho núcleos y 80 vatios, este sistema eficiente en consumo y ocupación de espacio con un motor para criptografía y compresión Intel QAT incorporado admite hasta 512GB de memoria, cuatro puertos RJ45 GbE, puertos duales SFP+ de 10GbE y puertos duales RJ45 de 10GbE, puertos duales USB 3.0, cuatro unidades de disco duro internas SATA/SAS de 2.5" o unidades de estado sólido (SSD), así como opciones de expansión internas que incluyen compatibilidad con mini-PCIe, M.2 y NVMe.

Para obtener más información sobre las soluciones de Supermicro compatibles con los procesadores Intel® Xeon® D SoC, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm [https://www.supermicro.com/products/nfo/Xeon-D.cfm].

Además de estas nuevas soluciones compactas y sistemas de rack en 1U, Supermicro también está dando a conocer las últimas soluciones incrustradas Intel® Atom® de bajo consumo en un formato de caja compacto sin ventilador, de rack en 1U y poco fondo y de sistemas de minitorre. Para obtener más información sobre estos y otros productos de bajo consumo, consulte: https://www.supermicro.com/products/nfo/Atom.cfm [https://www.supermicro.com/products/nfo/Atom.cfm].

Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones de bloques de construcción incrustadas Building Block Solutions de Supermicro, visite www.supermicro.com/Embedded [http://www.supermicro.com/Embedded] o descargue el dosier de soluciones incrustadas [http://www.supermicro.com/manuals/brochure/brochure_Embedded.pdf].

Siga a Supermicro en Facebook [https://www.facebook.com/Supermicro] y Twitter [http://twitter.com/Supermicro_SMCI] para recibir las últimas noticias y anuncios.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/677102/Super_Micro_Computer_New_Additions.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/677102/Super_Micro_Computer_New_Additions.jpg]

