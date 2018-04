COMUNICADO: AACSB International elige a 30 escuelas de negocios que definen lo que significa ser líder en un mundo cambiante

330 43

AACSB International elige a 30 escuelas de negocios que definen lo que significa ser líder en un mundo cambiante

TAMPA, Florida, 17 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- En respuesta al rápido cambio global, las escuelas de negocios ya no enseñan a los alumnos cómo es el mundo, sino que ahora les educan con miras a un mundo que aún no existe. Un acercamiento audaz e innovador al desarrollo del liderazgo es una de las claves el éxito. Hoy, AACSB International -- The Association to Advance Collegiate Schools of Business [http://www.aacsb.edu/] (la Asociación para el Avance de las Escuelas Universitarias de Negocios o AACSB) elige a 30 instituciones de todo el mundo que definen en la actualidad lo que significa el liderazgo frente a la incertidumbre y cultivan un conjunto de habilidades ganadoras para la próxima generación de líderes empresariales.

El tercer desafío anual Innovaciones que inspiran [http://www.aacsb.edu/innovations-that-inspire] reconoce a una serie de instituciones de todo el mundo que lideran el cambio en el paisaje de la educación empresarial, con un foco específico en la innovación del desarrollo del liderazgo, un pilar clave del proceso de acreditación y una de las cinco oportunidades identificadas en la Collective Vision [http://www.aacsb.edu/vision] (Visión colectiva) de AACSB para la educación empresarial.

"El mayor riesgo para las escuelas de negocios no es el veloz ritmo de los cambios, sino fallar en preparar a la siguiente generación de líderes empresariales para enfrentarse a ese cambio", dijo Thomas R. Robinson, presidente y consejero delegado de AACSB. "Enseñar a los estudiantes a adaptarse es el mejor retorno de inversión que podemos proporcionar, razón por la que estoy tremendamente orgulloso de homenajear a estas 30 instituciones, que están implantando unos programas de desarrollo del liderazgo de calidad superior, con los que nuestros futuros líderes estarán preparados para cualquier cosa que les espere".

Los galardonados de la categoría Innovaciones que inspiran 2018 ven reconocidos sus logros en el desarrollo del liderazgo en tres áreas diferentes:

-- Refuerzo de la comprensión del desarrollo de un liderazgo efectivo:Las escuelas de negocios, en asociación con el sector, recopilan información basada en datos sobre las prácticas y enfoques de liderazgo más efectivos. En asociación con P&G, el Warrington College of Business de la Universidad de Florida ofrece una iniciativa de aprendizaje experimental que anima a los estudiantes a aplicar principios clave del liderazgo como la inteligencia emocional, el liderazgo de equipo o la influencia. -- Mejora de los enfoques de la educación y el desarrollo del liderazgo:Dentro y fuera del aula, las escuelas de negocios crean oportunidades no tradicionales y en ocasiones transdisciplinarias para que los estudiantes perfeccionen sus habilidades de liderazgo. En Nueva Zelanda, la escuela empresarial Victoria de la Universidad Victoria de Wellington lleva a los alumnos a una excursión virtual a las Fiji, para que aprendan sobre el desarrollo sostenible a la vez que se enfrentan a las realidades que aparecen cuando se planifica el desarrollo de un negocio. -- Cultivo de la racionalización del liderazgo en las escuelas de negocios:Las escuelas de negocios aplican las prácticas de desarrollo del liderazgo para formar a los líderes actuales y futuros del mundo académico a pensar de un modo más estratégico en toda la estructura académica. El Programa para Jóvenes Talentos de la Escuela de Negocios de Lagos afronta la escasez de centros educativos en toda Africa invitando a los estudiantes a participar en un programa de asesoramiento que presenta la carrera de enseñanza e investigación sobre la educación empresarial.

Para ver un resumen de todas las innovaciones presentadas, visite www.aacsb.edu/innovations-that-inspire [http://www.aacsb.edu/innovations-that-inspire].

Acerca de AACSB International

Como la mayor alianza educativa para empresas del mundo, la misión de AACSB es promover el compromiso, acelerar la innovación y ampliar el impacto en la educación empresarial... Para obtener más información, visite aacsb.edu [http://www.aacsb.edu/].

