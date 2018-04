COMUNICADO: Hoy se lanza VU, el primer juego de realidad virtual con blockchain e inteligencia artificial

330 43

Hoy se lanza VU, el primer juego de realidad virtual con blockchain e inteligencia artificial

ISLAS CAIMAN, 16 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- La empresa de juegos Ukledo anuncia hoy el lanzamiento de VU (virtual universe: universo virtual), un juego de aventuras en realidad virtual, único en su género, alimentado por inteligencia artificial y blockchain, que seguro va a revolucionar el sector de la realidad virtual.

https://mma.prnewswire.com/media/677116/Ukledo_VU_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/677116/Ukledo_VU_Logo.jpg ]

VU es el primer juego de realidad virtual que combina estas tecnologías para crear un mundo virtual que parece real y se siente como tal, con personajes que no son jugadores, como por ejemplo animales, que reaccionan e interaccionan con el jugador de forma que parece inteligente y natural.

Mientras VU hace avanzar la realidad virtual como juego, en el futuro las lecciones que se extraigan de este tipo de simulación podrían usarse en muchos sectores que dependen de una mejor eficacia en la interacción entre lo humano y lo virtual.

Ciaran Foley, veterano de la realidad virtual, además de fundador y CEO de Ukledo, afirma: «La realidad virtual exige una fidelidad y realismo en la interacción que aún no hemos visto. Aplicar el razonamiento sencillo de un videojuego a la rica realidad virtual no basta para crear una experiencia satisfactoria y duradera. Por otra parte, demasiada complejidad resulta en una experiencia en la es difícil sumergirse y que no es entretenida. Consideramos que VU constituye una de las fronteras de la interacción entre lo humano y lo virtual».

«Parte de la estrategia de VU consiste en incluir una ficha virtual (VU Token), que guía la creación de valor dentro del juego. La preventa de VU Tokens ya está disponible para aquellos que quieran implicarse y contribuir a construir este mundo. Los primeros en usar el juego ayudarán al crecimiento de la comunidad, recibirán bonos especiales y recursos en el juego, además de formar parte de un selecto grupo de pioneros en este espacio», añade Ciaran.

Por su parte, Jeroen Van den Bosch, antiguo presentador de MTV, productor de videojuegos y fundador de Ukledo, declara: «El mundo de prueba que tenemos en estos momentos ha tenido una acogida muy positiva en la comunidad de la realidad virtual, lo que demuestra que la tecnología de LivingVR(TM) mejora la experiencia de manera novedosa y emocionante».

«Se puede jugar a VU en cualquier ordenador de mesa o portátil preparado para la realidad virtual y es compatible con la mayor parte de gafas, tales como las de Oculus Rift, HTC Vive y Windows Mixed Reality. Se podrá además acceder a algunos aspectos de este juego desde plataformas web y móviles».

A medida que el equipo sigue construyendo VU, se prevé que este juego atraerá cada vez a más usuarios que persiguen una nueva generación de experiencias. VU es el futuro del entretenimiento de realidad virtual, en el que los usuarios juegan, socializan y son cocreadores de un universo en permanente evolución y expansión.

Documentación técnica de VU y venta de fichas: www.vutoken.io [http://www.vutoken.io/]

https://mma.prnewswire.com/media/677117/Ukledo_VU_Screenshot.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/677117/Ukledo_VU_Screenshot.jpg]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/677116/Ukledo_VU_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/677116/Ukledo_VU_Logo.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/677117/Ukledo_VU_Screenshot.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/677117/Ukledo_VU_Screenshot.jpg]

CONTACTO: Ava@tokenagency.com

