COMUNICADO: El libro blanco y guía práctica de la FDI abordan la carga global de la enfermedad periodontal

GINEBRA, April 16, 2018 /PRNewswire/ --

La Federación Dental International (FDI) publicó dos recursos -un libro blanco y una guía práctica- como parte de su Global Periodontal Health Project (GPHP), que pretende captar la atención sobre la salud periodontal como área prioritaria para la política mundial.

"La enfermedad periodontal - o enfermedad de las encías- es una de las enfermedades más comunes que afecta al 50% de la población adulta en todo el mundo", dijo la doctora Kathryn Kell, presidenta de la FDI. "Esto no debería tomarse a la ligera, especialmente porque sabemos que tiene una importante relación con otras condiciones de salud. Debemos seguir estrategias de prevención que se promuevan mediante la salud oral y los profesionales de salud general".

El libro blanco (White Paper on Prevention and Management of Periodontal Diseases for Oral Health and General Health) ofrece a los profesionales de la salud oral un resumen completo -pero conciso- de los principales problemas relativos a la prevalencia global e impacto de la enfermedad periodontal. También cubre la etiología y patogénesis, prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como identifica los principales retos para abordar la carga de la enfermedad periodontal.

La guía (Periodontal Health and Disease - A practical guide to reduce) the global burden of periodontal disease se basa en consideraciones del libro blanco y el 2017 FDI World Oral Health Forum, que se centra en la salud periodontal global. Introduce la salud periodontal y fija el contexto para la carga global de la enfermedad periodontal. Ofrece una guía práctica para las National Dental Associations para diseñar, realizar y evaluar campañas de defensa que avanzarán la implementación de política para prevenir y gestionar la enfermedad periodontal.

"Estamos muy contentos con el resultado de estas publicaciones", dijo el profesor Lijian Jin, presidente del GPHP Task Team. "El libro blanco establece un plan de acción sobre la prevención y gestión de la enfermedad periodontal. La guía práctica ayuda a los profesionales de la salud oral a establecer objetivos de defensa que alcanzarán a los responsables de las políticas y contribuirán a implementar campañas de éxito. Esperamos que estos documentos se utilicen ampliamente por nuestros homólogos y ayuden a mejorar la salud periodontal globalmente".

La enfermedad periodontal es ampliamente prevenible y representa una gran carga de enfermedad oral global. Comienza como gingivitis (inflamación de las encías) y puede progresar hacia la periodontitis (destrucción de los tejidos y hueso que soporta el diente). Está también estrechamente asociada con enfermedades no comunicables ya que comparten factores de riesgo comunes (dieta no saludable, consumo de tabaco y alcohol excesivo).

El libro blanco se acaba de incluir en el ejemplar de abril de la International Dental Journal [https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1875595x ] de la FDI. Tanto el libro blanco como la guía práctica están disponibles gratuitamente en el sitio web de la FDI [https://www.fdiworlddental.org/fdi-at-work/current-projects/global-periodontal-health-project ] y las copias impresas se distribuirán en el Congreso Dental Mundial de la FDI de Buenos Aires, Argentina. El GPHP es un proyecto multisocio apoyado por Electro Medical Systems (EMS), GlaxoSmithKline (GSK), and Procter & Gamble (P&G).

Acerca de la FDI

La Federación Dental Internacional (FDI) sirve como principal organismo representativo para más de un millón de dentistas en todo el mundo. Su afiliación incluye unas 200 asociaciones de miembros nacionales y grupos especializados en más de 130 países. La visión de FDI es: "dirigir el mundo para una salud oral óptima"; facebook.com/FDIWorldDentalFederation [http://facebook.com/FDIWorldDentalFederation ]; twitter.com/worldentalfed [http://twitter.com/worldentalfed ]

Acerca de Electro Medical Systems

Biofilm es la causa raíz de caída dental, periodontitis y peri-implantitis. En EMS somos expertos en eliminar el biofilm con nuestros métodos científicamente probados y nuestros productos revolucionarios. Aprenda más sobre la Guided Biofilm Therapy @ http://www.ems-dental.com

Acerca de GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline -una de las compañías líderes en el mundo dedicadas a la investigación farmacéutica y al cuidado de la salud- tiene el compromiso de mejorar la calidad de la vida de los seres humanos permitiendo a las personas hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Si desea más información, visite http://www.gsk.com

Acerca de Procter & Gamble

Oral-B(R) es el líder mundial en el mercado del cepillado de más de cinco millones de dólares. Crest es un líder global en pasta de dientes y otros productos dentales. Parte de Procter & Gamble Company, las marcas incluyen cepillos manuales y eléctricos para niños y adultos, irrigadores orales, pastas de dientes, enjuagues bucales y productos interdentales, como el hilo dental.

Contacto para Medios Claudia Marquina, directora de Comunicaciones y Defensa de FDI

cmarquina@fdiworldental.org | Tel: +41-22-560-8137

