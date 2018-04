330 43

COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport - Marzo y primer trimestre de 2018: los informes del aeropuerto de Fráncfort indican un aum

Cifras de tráfico de Fraport Marzo de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Marzo de 2018 Acumulado anual en 2018 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % Acumulado anual % Acumulado anual % Acumulado anual % -------- --- --- --- --- --- FRA Fráncfort Alemania 100,00 5 516 585 13,2 197 715 -2,4 41 204 8,6 14 430 912 10,0 527 401 -0,1 113 213 8,3 --- --------- -------- ------ --------- ---- ------- ---- ------ --- ---------- ---- ------- ---- ------- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 129 624 19,0 1085 5,8 2635 -7,2 329 212 14,2 3030 11,3 7311 1,6 --- --------- --------- ------ ------- ---- ---- --- ---- ---- ------- ---- ---- ---- ---- --- Fraport Brasil 100,00 1 147 286 4,2 6993 46,3 11 115 -2,0 3 583 828 5,8 19 091 47,7 32 962 1,3 -------------- ------ --------- --- ---- ---- ------ ---- --------- --- ------ ---- ------ --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 476 877 1,9 3576 22,8 4252 1,2 1 561 431 2,6 10 133 25,0 13 133 0,1 --- --------- ------ ------ ------- --- ---- ---- ---- --- --------- --- ------ ---- ------ --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 670 409 5,9 3417 82,8 6863 -3,9 2 022 397 8,4 8958 86,0 19 829 2,1 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 719 980 5,9 696 -20,5 7183 4,4 1 786 924

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida, excluyendo tráfico en tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); 2 Cifras preliminares; 3 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos (llegada+salida); 4 Solo tráfico entrante; 5 Tráfico previsto y chárter; 6 Cambio absoluto con respecto al año anterior en %; * Carga = flete y correo

