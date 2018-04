330 43

COMUNICADO: NASH Education Program: La coalición 1st International NASH Day se acelera a nivel mundial (1)

- NASH Education Program: La coalición 1st International NASH Day se acelera a nivel mundial y añade a los principales socios industriales y grupos de abogacía de pacientes

Diseñado para formar y activar a los médicos y pacientes potenciales de todo el mundo en la lucha contra la creciente enfermedad hepática, denominada esteatohepatitis no alcohólica (EHNA o NASH), el NASH Education Program[TM] amplía hoy su crecimiento y profundidad mundiales, añadiendo a nuevos socios como grupos de apoyo al paciente y colaboradores procedentes de la biotecnología y que apoyan el 1st international NASH Day [https://www.international-nash-day.com ], el primer Día Internacional de la EHNA, el 12 de junio de 2018.

"Es emocionante ver a una cifra cada vez mayor de partes interesadas entrando en la misión del NASH Education Program para aumentar la concientización acerca de la EHNA (NASH) a través del 1st International NASH Day que se celebra el 12 de junio", afirmó Pascaline Clerc, PhD y responsable de campaña para el NASH Education Program(TM). "Estamos impacientes por llevar a cabo este primer día de acción mundial, y instamos todos los partes interesadas implicadas en la lucha contra NASH a que se unan y sirvan de amplificador de las voces de los pacientes".

"La EHNA (NASH) es una enfermedad grave con unos resultados serios y potencialmente mortales", destacó el Profesor Stephen Harrison, MD, PhD, director médico de Pinnacle Clinical Research - San Antonio, Texas, Estados Unidos, y profesor visitante de Hepatología del Radcliffe Department of Medicine de la University of Oxford, Reino Unido, y miembro del comité científico del NASH Education Program(TM). "La EHNA progresa en silencio, la mayor parte de los pacientes no saben que tiene la enfermedad. El NASH Education Program va a cambiar eso, dando a los médicos y pacientes la información que necesitan para luchar".

La coalición creciente de socios - que amplían el alcance mundial del programa por medio del apoyo masivo al primer International NASH Day [https://www.the-nash-education-program.com/our-work/international-nash-day ] de su clase que se lleva a cabo el 12 de junio de 2018 - incluye hoy:

- American Liver Foundation (ALF) [https://www.liverfoundation.org ] - Global Liver Institute (GLI) [http://www.globalliver.org ] - Fatty Liver Foundation (FLF) [https://www.fattyliverfoundation.org ] - Cymabay Therapeutics [http://www.cymabay.com ] - Delpharm [http://www.delpharm.com/en ] - Diafir [http://www.diafir.com ] - Enanta Pharmaceuticals [https://www.enanta.com/home/default.aspx ] - GENFIT [http://www.genfit.com ] - Inventiva Pharma [http://www.inventivapharma.com ] - BARC [http://www.barclab.com ] - Health Unlocked [https://healthunlocked.com ]

Los nuevos miembros se unieron al programa durante el segundo día de celebración del European Association for the Study of the Liver's International Liver Congress [https://ilc-congress.eu ], que se lleva a cabo en París del 11 al 15 de abril y donde NASH es una pieza central del debate.

El 1st International NASH Day [https://www.the-nash-education-program.com/our-work/international-nash-day ] reunirá a los médicos, científicos y pacientes de varias ciudades del mundo para llevar a cabo un día de acción contra esta crisis de salud pública de nivel mundial. También centralizará el contenido de formación rico en una plataforma dedicada, con entrevistas que implican a los principales accionistas y a los expertos más destacados del ecosistema NASH, además de los artículos informativos.

"El International NASH Day será el evento más importante de esta comunidad mundial para el año 2018", destacó el Profesor Sven Francque, MD, PhD, profesor de Hepatología, responsable del Departamento de Gastroenterología y Hepatología del Antwerp University Hospital, Antwerp, Bélgica, y miembro del Comité Científico del NASH Education Program (TM). "Estamos encantados de dar la bienvenida a estos socios tan potentes y hacer crecer esta coalición de forma tan rápida y amplia en todo el mundo, y trabajamos para incluir a accionistas individuales para seguir con este esfuerzo mundial".

Se estima que cerca del 12% de los adultos en los países desarrollados padecen la EHNA (NASH) - y la mayor parte de ellos no son conscientes de que la padecen, ya que NASH es asintomática o "silenciosa" porque los síntomas no aparecen muy tarde en la trayectoria dañina de la enfermedad. La EHNA (NASH) se asocia con la diabetes de tipo 2 y epidemias de obesidad, que afectan a una cifra cada vez mayor de adultos pero también a una cifra alarmante de niños y adolescentes.

Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado, junto a la inflamación y degeneración de las células hepáticas, y se espera que se convierta en la principal causa de transplante de hígado en Estados Unidos para el año 2020. Y aunque no existe tratamiento para la EHNA (NASH) aprobado por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), hay más de 50 tratamientos potenciales en desarrollo o revisión clínica. Si se diagnostica en su fase primaria, la progresión de la enfermedad se puede gestionar por medio de la intervención terapéutica, que incluye cambios sostenidos en el estilo de vida.

Tom Nealon, consejero delegado de la American Liver Foundation, destacó: "Estamos orgullosos de apoyar el International NASH Day del día 12 de junio. Esta iniciativa ayudará a numerosos pacientes a entender mejor su riesgo, además de sus opciones para el tratamiento de la enfermedad y conseguir un mejor cuidado".

Donna Cryer, consejera delegada del Global Liver Institute, comentó: "Estamos muy emocionados de formar parte de este esfuerzo. El GLI es una organización de abogacía impulsada por los pacientes que promociona las innovaciones y colaboraciones para avanzar en la salud hepática. El 1st International NASH Day del 12 de junio es el primer paso, aunque un auténtico paso pivote en la construcción de un movimiento mundial desde la base".

Wayne Eskridge, director general y consejero delegado de la Fatty Liver Foundation, añadió: "El trabajo del NASH Education Program va en línea con nuestra misión de proporcionar apoyo y formación para los pacientes entorno a la enfermedad del hígado graso y de la EHNA (NASH). Nos enorgullece formar parte de este esfuerzo internacional para aumentar la conciencia en relación a esta enfermedad silenciosa".

Sujal Shah, director general y consejero delegado de Cymabay Therapeutics, explicó: "El objetivo de formar a pacientes del NASH Education Program y de la comunidad médica sobre NASH encaja con nuestra misión de mejorar la calidad del cuidado de la salud haciendo frente a las necesidades de los pacientes y haciendo avanzar el conocimiento médico".

Sébastien Aguettant, consejero delegado de Delpharm, indicó: "El NASH Education Program es una potente oportunidad de añadir nuestra experiencia a estas partes interesadas comprometidas a hacer crecer la concienciación y en luchar contra NASH".

Hugues Tariel, consejero delegado y cofundador de Diafir, comentó: "Estamos encantados de apoyar la iniciativa del NASH Education Program para proporcionar a los médicos recursos que comprendan mejor NASH con el fin de que puedan diagnosticar a los pacientes en una fase bastante más primaria de la enfermedad".

