COMUNICADO: El Presidente de Sanpower Group celebra la reunión con el Primer Ministro Sturgeon

El Presidente de Sanpower Group celebra la reunión con el Primer Ministro Sturgeon

SHANGHAI, 12 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- El Primer Ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, ha mantenido conversaciones con el propietario de House of Fraser y Presidente de Sanpower Group, Yuan Yafei, en Shanghái el jueves 12 de abril durante una visita a China para presentar empresas escocesas con el fin de impulsar las exportaciones, el turismo y las relaciones académicas.

Yuan Yafei consideró la reunión con el Primer Ministro Sturgeon como una oportunidad para conmemorar la herencia escocesa de House of Fraser durante el 25 aniversario de la fundación de Sanpower. Entre los temas que se abordaron durante la reunión se incluyen las inversiones de Sanpower en el nuevo comercio y la nueva sanidad, así como la aspiración de Yuan Yafei de establecer la firma de biotecnológica de inmunoterapia Dendreon en el Reino Unido.

Al hablar sobre la reunión, el Sr. Yuan comentó: "Escocia es fundamental en la historial de House of Fraser, con la marca icónica fundada en Glasgow en 1849 y con la posterior adquisición en 2005 de la igualmente icónica Jenners de Edimburgo, fundada en 1838. Uno de mis principales objetivos estratégicos para adquirir House of Fraser en 2014 fue la oportunidad para Sanpower de aprender de la impresionante herencia comercial como marca con reconocimiento mundial con una historia de 169 años.

"Como dije al Primer Ministro Sturgeon, estamos orgullosos de poder contribuir al crecimiento y la prosperidad de Escocia con nuestras tiendas de House of Fraser existentes en el país. Sin duda, la conocida tienda de Glasgow es nuestra tienda más rentable a nivel mundial. Estamos también encantados con poder utilizar la herencia de House of Fraser como una excelente marca internacional para ayudar a impulsar las actividades de comercio minorista, salud y tecnología que hemos establecido dentro del Sanpower Group en los últimos 25 años.

"Esta es una de las razones por las que seguimos invirtiendo para apoyar la transformación empresarial de House of Fraser con el fin de adaptarla a las necesidades cambiantes de los clientes y garantizar un futuro exitoso para la empresa".

"También compartí con el Primer Ministro el plan para transformar House of Fraser. El ambicioso plan de transformación permitirá a House of Fraser adaptarse a las tendencias cambiantes de los consumidores. Respaldamos completamente el plan de House of Fraser para renovar la marca.

El Primer Ministro, Nicola Sturgeon, afirmó: "Me ha complacido reunirme con el Sr. Yuan Yafei durante mi estancia en Shanghái. Ha sido una oportunidad propicia para preguntarle sobre los planes de Sanpower con respecto a sus inversiones en Escocia".

La reunión del Sr. Yuan con Nicola Sturgeon se produce solo tres semanas después de mantener conversaciones con el Secretario de Comercio, Liam Fox para confirmar el compromiso a largo plazo de Sanpower con el desarrollo de House of Fraser.

ACERCA DE SANPOWER GROUPSanpower Group Co., Ltd. es una compañía internacional con sede en China centrada en el desarrollo de servicios modernos en ocho sectores industriales: sanidad, grandes almacenes, tecnología de consumo, cultura y entretenimiento, servicios financieros, fabricación de alta tecnología, gestión de datos y gestión de propiedades.

Sanpower Group está dirigida por su Presidente Yuan Yafei, empresario de éxito que fundó la compañía en 1993. El Grupo tiene participación mayoritaria en más de 100 empresas subsidiarias y tiene una plantilla mundial de 120.000 empleados, con 40.000 empleados no chinos.

Sanpower Group celebra su 25 aniversario en 2018, después de su fundación en 1993 por parte de su presidente y fundador Yuan Yafei.

CONTACTO: Gordon Carver, Director adjunto, Porter Novelli (Londres), Gordon.carver@porternovelli.co.uk, +44 (0)7720 277 146; Mark Logan, Jefe de Comunicaciones Mundiales, Sanpower (China), marklogan@sanpowergroup.com, +86 25 83267641

