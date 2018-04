330 43

COMUNICADO: nChain recibe la primera patente por la invención de un contrato inteligente regulado por cadena de bloques

LONDRES, 12 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- nChain, el líder mundial en investigación y desarrollo de tecnologías de cadena de bloques, se complace en anunciar que le ha sido concedida su primera patente por parte de la Oficina Europea de Patentes. Esta primera patente, otorgada por la OEP el 11 de abril de 2018, consiste en un método de registro y gestión automatizada de contratos inteligentes regulados por cadena de bloques.

La patente, cuyo número de la Oficina Europea de Patentes es el EP3257191, se titula "A method and system for securing computer software using a distributed hash table and a blockchain" (un método y sistema para asegurar el software informático utilizando una tabla hash distribuida y una cadena de bloques). La invención supone una técnica que funcionará para cualquier contenido que cuente con una fase ejecutable (que no se limite al software informático, sino que puede aplicarse también a archivos música, vídeo e incluso PDF) para comprobar, a través de una búsqueda en la cadena de bloques, que el recurso al que se accede ha adquirido una licencia para el contenido y, lo que es más importante, que la licencia sigue siendo válida. Los productores y titulares de derechos contenido pueden usar la invención para administrar, de una manera más eficiente, los derechos digitales, especialmente para los contratos de renovación automática, comunes en los servicios de suscripción digital, utilizando contratos inteligentes en la cadena de bloques. Puede encontrar más información sobre esta invención en el sitio web de nChain en https://nchain.com/en/blog/nchain-innovation-road-smart-contracts/ [https://nchain.com/en/blog/nchain-innovation-road-smart-contracts/]

La patente se basa en uno de los distintos inventos de nChain pendientes de concesión de patente: WO2017145016 (generación determinística de claves). Este invento, titulado "Determining a common secret for the secure exchange of information and hierarchical deterministic cryptographic keys" (Determinación de un secreto común para el intercambio seguro de información y claves criptográficas jerárquicas determinísticas), proporciona un método mediante el cual dos nodos conectados, sin relación de confianza entre ellos, pueden derivar una jerarquía determinística de las claves públicas de cada uno mediante el simple hecho de compartir sus respectivas claves públicas y un mensaje de algún formato, en el que las respectivas claves privadas únicamente pueden ser generadas por el propietario de la clave privada. Este invento proporciona ventajas significativas en materia de seguridad para prevenir el pirateo tipo "Mt. Gox" en los monederos de criptomonedas. También puede utilizarse en otros entornos que no sean de bitcoins y cadena de bloques, en cualquier situación en la que sea necesario proteger datos confidenciales, activos, comunicaciones o recursos controlados. Puede encontrar más información sobre este método en el sitio web de nChain en https://nchain.com/en/blog/nchains-security-inventions/ [https://nchain.com/en/blog/nchains-security-inventions/]

El Dr. Craig Wright, responsable científico de nChain, una de las primeras personas detrás del concepto de Bitcoin, es un inventor clave para los dos inventos indicados.

Jimmy Nguyen, consejero delegado del nChain Group, comenta:

"Esta primera concesión de patente por parte de la Oficina Europea de Patentes marca un hito importante en el ambicioso programa de investigación y patentes de nChain, que comenzó hace aproximadamente dos años. Esperamos que esta sea la primera de muchas más patentes, ya que nuestra cartera de solicitudes de patentes de cadenas de bloques es una de las de mayor tamaño --si no la mayor-- del mundo".

El Sr. Nguyen también reforzó el compromiso de nChain de ofrecer el uso de su propiedad intelectual para el crecimiento de Bitcoin Cash:

"Mientras damos valor a nuestra empresa a través de la cartera de patentes, en nChain nos comprometemos a utilizar nuestra propiedad intelectual para beneficiar a la comunidad de Bitcoin Cash. Pretendemos que los principales activos de propiedad intelectual únicamente estén disponibles para su uso gratuito en la cadena de bloques Bitcoin Cash, a través de nuestra nueva 'Licencia abierta Bitcoin Cash de nChain'. Esto otorgará a Bitcoin Cash (BCH) ventajas significativas sobre otras cadenas de bloques e incentivará a las empresas a operar en la cadena de bloques BCH, lo que representa respetar la visión original de Bitcoin".

ACERCA DEL GRUPO NCHAIN: El Grupo nChain es el líder mundial en investigación y desarrollo de tecnologías de cadenas de bloques. Su misión es permitir el crecimiento masivo y la adopción mundial de la red Bitcoin, centrándose en el Bitcoin Cash como el verdadero Bitcoin. El Grupo nChain está formado por cuatro unidades de negocio: 1) nChain Limited: una empresa de investigación y desarrollo de cadena de bloques con sede en Londres (Reino Unido); 2) nChain Holdings Limited: una empresa de propiedad intelectual y comercialización; 3) nChain Reaction: una entidad de inversión que apoya a empresas que cuentan con productos o aplicaciones de Bitcoin Cash; y 4) nCrypt: empresa de creación de monederos e intercambio de Bitcoin con sede en Canadá. (En la actualidad, nCrypt se conoce como nTrust, pero en 2018 cambiará de nombre para reflejar su intención de centrarse en los Bitcoin).

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/489689/nChain_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/489689/nChain_Logo.jpg]

