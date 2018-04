330 43

COMUNICADO: Rifaximin-a reduce la incidencia de ingresos en la lista de espera para un transplante de hígado[i]

-- Rifaximin-alpha reduce la incidencia de la sepsis e ingresos por cualquier causa en la lista de espera para un transplante de hígado[i] y los ingresos hospitalarios

- Los pacientes tratados con rifaximin registraron una reducción en los ingresos por cualquier causa en la lista de espera (p=0,01) - La duración de la estancia hospitalaria se redujo en el grupo tratado con rifaximin de 14,4 a 8,7 días

Norgine B.V. ha destacado hoy nuevos datos de un estudio retrospectivo de Reino Unido que muestra que la rifaximin-alpha prescrita para la recurrencia de encefalopatía hepática manifiesta en pacientes con cirrosis avanzada en lista para un transplante de hígado mejoraron los resultados en la lista de espera con una reducción significativa de los ingresos hospitalarios por todas las causas y episodios de sepsis.

Estos nuevos datos independientes se presentaron en el International Liver Congress.

El estudio dirigido por la dra. Debbie Shawcross, científica clínica y hepatologista y consultora honoraria del Institute of Liver Studies and Transplantation, King's College London, Reino Unido, muestra que los pacientes tratados con rifaximin registraron menos ingresos por cualquier causa en la lista de espera (p=0,01). Además, los datos muestran una reducción significativa de los episodios de sepsis, incluyendo peritonitis bacteriana espontánea (p=0,016), ingresos relacionados con ascitis (p=0.024), sangrado variceal (p=0,024) y fueron menos propensos a garantizar la priorización (p=0,04).

El estudio revisó los registros electrónicos de pacientes que estaban en lista para un transplante de hígado en un periodo de dos años [1 de enero de 2014 - 31 de enero de 2016]. Los pacientes se incluyeron si habían tenido al menos dos episodios de encefalopatía hepática manifiesta o eran clínicamente encefalopáticos en el momento de evaluación del transplante.

No hay otra cura para la encefalopatía hepática que no sea el transplante. En el Reino Unido, la prevalencia de cirrosis se estimó en una población de 76 por cada 100.000[ii].

Norgine posee actualmente los derechos de marketing para rifaximin--alpha( XIFAXAN(R) 550 mg conocido como TARGAXAN(R) 550 mg en el Reino Unido y Bélgica) en Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, República de Irlanda, Suecia y Reino Unido.

i. Debbie Shawcross et al. Rifaximin reduces the incidence of sepsis and all cause admissions whilst on the liver transplant waiting list. Poster presentation. Abs 5380. The International Liver Congress 2018.

ii. Fleming et al. Incidence and prevalence of cirrhosis in the United Kingdom, 1992-2001: A general population-based study. Journal of Hepatology 49 (2008) 732-738

