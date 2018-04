330 43

COMUNICADO: Holiday Swap elimina el gasto del alojamiento en el viaje en la economía de intercambio de hoy

LONDRES, April 12, 2018 /PRNewswire/ --

-- Holiday Swap ha llegado, eliminando el gasto del alojamiento en el viaje en la economía de intercambio de hoy

Creado por James Asquith [http://www.holidayswap.com/about-us.php ] (que batió el Guinness World Record por ser la persona más joven en viajar a todos los 196 países del mundo durante un período de 5 años), Holiday Swap [http://www.holidayswap.com ] reduce uno de los mayores gastos de viaje, el alojamiento.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663542/Holiday_Swap_beach_villa.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663541/Holiday_Swap_Swipe_and_match.jpg )

Relacionando a los viajeros de ideas afines, cualquiera puede hacer conexiones para viajar ahora o tener un lugar para alojarse en el futuro, utilizando los activos que tiene, su casa o incluso su habitación, y usted ni siquiera tiene que poseer el espacio que está intercambiando. Asquith dijo: "Regularmente me pregunto sobre las personas que desean viajar más pero muchos no tienen el presupuesto para hacerlo y ciertamente no de forma regular".

Aquí nació la idea de Holiday Swap. Una aplicación que nos permite intercambiar desde una villa en la playa o un ático a una habitación con otros viajeros en todo el mundo por sólo 1 dólar por noche. Ya en el radar de algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo, Asquith quiere combinar tecnología y viaje para permitir a todos conocer más del mundo reduciendo el coste. Esto permite a los viajeros gastar más de su presupuesto en vuelos a destinos lejanos y en experiencias, más que un lugar para dormir.

"La generación millennial es el futuro y esta generación quiere más con menos. Con el crecimiento de la tecnología estamos construyendo una verdadera comunidad de intercambio global, donde realmente podemos utilizar los activos que tenemos que explorar más del mundo", dijo Asquith.

Ya se conoce como 'la yesca del viaje' y siendo considerado como un rival importante para Air BnB, Holiday Swap ha crecido a 50 países y Asquith cree que es debido a que la aplicación pone el poder en manos del usuario. "En lugar de tener envidia del viaje y cada vez más listas de los medios de comunicación social tradicionales, queremos ser capaces de actuar al ver estos lugares, por lo que también puede utilizar sus conexiones como guías virtuales". De Los Angeles a Sydney y Brasil a Japón, Holiday Swap está cambiando la forma en que viajamos y con la promesa de futuras recompensas para miembros (desde vuelos gratuitos para safaris de gorilas en Uganda), puede haber tal cosa como un día de fiesta libre después de todo. Utilice el código 'FreeSwap' en el uso libre hoy de la aplicación para empezar.

http://www.holidayswap.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663542/Holiday_Swap_beach_villa.jpg https://mma.prnewswire.com/media/663541/Holiday_Swap_Swipe_and_match.jpg

CONTACTO: James Asquith, +44(0)7747463957

PUBLICIDAD