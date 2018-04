330 43

COMUNICADO: Sanpower traerá primeras marcas chinas a Europa a través de House of Fraser

NANKIN, China, 11 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Sanpower Group ha anunciado un nuevo programa de cadena de suministro diseñado para crear una ruta mediante la que destacadas marcas chinas puedan llegar a Reino, Unido, Europa y el resto del mundo a través de House of Fraser, fortaleciendo así aún más la posición de House of Fraser como plataforma de marcas única.

La plataforma global de gestión de la cadena de suministro presentada en el primer Congreso Global de Proveedores de Sanpower, pretende impulsar marcas y productos locales de alta calidad para que lleguen a nuevos mercados. La iniciativa apoya la visión del cinturón económico de la Ruta de la Seda que el gobierno chino ha diseñado para potenciar el comercio y estimular el crecimiento económico en Asía y en otras regiones.

En el marco del programa, el nuevo centro de gestión de marcas y de cadena de suministro de Sanpower, se ocupará de gestionar los pedidos comerciales de House of Fraser aumentando la presencia de productos propios y acortando el ciclo de desarrollo y entrega de productos.

Kong Jun, director general del nuevo grupo del sector comercio de Sanpower, subrayó: «Esta es una excelente plataforma para que productos chinos de alta calidad lleguen al Reino Unido y a otros lugares de Europa. La fabricación china se ha transformado en los últimos años para pasar de consistir en una producción y un procesado extensivos a instalarse en una nueva era marcada por diseños independientes, marcas propias e innovación. Nos ilusiona usar nuestra tremenda red de recursos y experiencia en venta al por menor transfronteriza para llevar los mejores productos al por menor de China al mercado británico de una forma que aporta un gran valor tanto a los clientes como a las marcas».

Un representante de suministro global de productos de Reino Unido de House of Fraser, dijo: «La imagen tradicionalmente asociada a Fabricado en China está cambiando. Cada vez hay más productos chinos de alta calidad que adquieren popularidad entre los consumidores británicos y europeos. Una vez que estos productos lleguen al canal de ventas de House of Fraser, podrán llegar a Europa y al mercado global, gracias al crédito y a la garantía de calidad que proporciona House of Fraser».

Sun Xiaoqing, presidente de Jiangsu Hongkun Supply Chain Co. Ltd., uno de los participantes y defensores del Congreso Global de Proveedores de Sanpower, declaró: «Todo el mundo quiere aprovechar la oportunidad histórica de la iniciativa del cinturón económico de la Ruta de la Seda. Muchos fabricantes chinos buscan activamente la forma de desarrollarse en el extranjero y muchos productos fabricados en China son muy competitivos en los mercados extranjeros.

ACERCA DE SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. es un grupo empresarial multinacional con sede en China que se dedica a desarrollar servicios modernos en ocho sectores industriales: atención sanitaria, grandes almacenes, tecnología de consumo, cultura y entretenimiento, servicios financieros, fabricación de alta tecnología, gestión de datos y gestión inmobiliaria.

Sanpower Group está dirigido por su presidente, Yuan Yafei, un exitoso emprendedor que fundó la empresa en 1993. El grupo tiene participaciones mayoritarias en más de 100 filiales y tiene una plantilla global de 120.000 empleados, de los que 40.000 no son chinos.

En 2018 se cumplen 25 años de la creación en 1993 de Sanpower Group por su presidente y emprendedor Yuan Yafei.

CONTACTO: Gordon Carver, director asociado, Porter Novelli (Londres), +44 (0)7720 277 146, Gordon.carver@porternovelli.co.uk; Mark Logan, responsable de Comunicaciones Globales, Sanpower (China), +86 25 83267641, marklogan@sanpowergroup.com

