COMUNICADO: Echosens presenta FibroScan 630 Expert para diagnóstico hepático no invasivo

-- Echosens presenta FibroScan 630 Expert, un dispositivo innovador para diagnóstico hepático no invasivo

Echosens, la compañía que hay tras la tecnología FibroScan líder en la industria, presenta FibroScan 630 Expert, un dispositivo único que lleva el tratamiento de la enfermedad hepática no invasivo al siguiente nivel.

La enfermedad hepática crónica representa un problema de salud creciente, que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo. Puede causarse por un virus, como la hepatitis B o C, por consumo excesivo de alcohol o hábitos alimenticios, pudiendo resultar en condiciones como la enfermedad de hígado graso no alcohólica (NAFLD, por sus siglas en inglés) y la esteatohepatitis no alcohólica (NASH). Estas enfermedades permanecen generalmente sin síntomas y no detectadas hasta las fases finales pero empeoran progresivamente con el tiempo y podrían conducir a complicaciones mortales, como la cirrosis hepática y el cáncer hepático.

FibroScan es una solución precisa y eficiente que cuantifica la fibrosis hepática y esteatosis no invasivamente en solo unos minutos, dando una confianza clínica adicional para apoyar el tratamiento de pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, y evitando las dolorosas biopsias hepáticas. FibroScan se basa en la tecnología patentada "Vibration-Controlled Transient Elastography", o VCTE, que se basa en la combinación de ondas rotacionales y ultrasonido generado en el extremo de la sonda del dispositivo.

El nuevo FibroScan insigne mejora la eficiencia del examen, amplía la aplicabilidad del paciente y expande las capacidades clínicas.

FibroScan 630 Expert incluye un motor elastográfico de alto rendimiento, ergonomía mejorada, sistema de guía de ultrasonido integrado, examen de bazo, interfaz intuitiva del usuario, pantalla táctil y teclado avanzado, así como un lector de código de barras integrado.

El nuevo dispositivo se lanzará en el International Liver Congress 2018 que tendrá lugar del 11 al 15 de abril de 2018 en París.

Acerca de Echosens

Echosens es una innovadora compañía de alta tecnología con sede en Francia. Desde su fundación en 2001, Echosens ha sido reconocida como el proveedor líder mundial de dispositivos de diagnóstico no invasivo para pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Las tecnologías innovadoras no invasivas de Echosens están reconocidas por diagnosticar y controlar a un coste contenido enfermedades hepáticas crónicas con precisión, estandarización y repetibilidad en tiempo y usuarios. El Grupo desarrolla, fabrica y vende bajo su cartera registrada de productos y soluciones de nombres propios y marcas comerciales a médicos para el diagnóstico, evaluación y seguimiento de varias enfermedades hepáticas crónicas. Las enfermedades hepáticas, que son un problema sanitario público en crecimiento, representan un principal enfoque de desarrollo para Echosens.

