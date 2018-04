330 43

COMUNICADO: Presentación del almacenamiento componible all-flash NVMe agrupado con el nuevo sistema Supermicro RSD 2.1 (2)

Acerca de Super Micro Computer, Inc. Supermicro® , la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

Supermicro, SuperServer, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres o marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

SMCI--F

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/663839/Super_Micro_Computer_Peta_scale_NVMe.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/663839/Super_Micro_Computer_Peta_scale_NVMe.jpg]

CONTACTO: Michael Kalodrich, Super Micro Computer, Inc., michaelkalodrich@supermicro.com

Sitio Web: http://www.supermicro.com/

