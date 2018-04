330 43

COMUNICADO: Nest Cam IQ sale de casa para ofrecer una cámara de seguridad para exteriores inteligente, potente y práctica (1)

Una nueva cámara de seguridad para exteriores poderosa e inteligente se une a las excelentes y premiadas cámaras de interior y exterior de Nest

Nest Labs, Inc., creadora del hogar que piensa en las personas, ha anunciado hoy que ya está disponible en Europa la cámara de seguridad Nest Cam IQ para exteriores. Con este lanzamiento, pone las mejores características de imagen y funciones inteligentes al servicio de la información que más te importa (como saber si hay un desconocido en el jardín), para que así puedas dedicar más tiempo a vivir la vida y menos a gestionar la seguridad de tu hogar.

En lugar de mostrarte simplemente lo que pasa, Nest Cam IQ para exteriores es suficientemente inteligente para distinguir a una persona del gato del vecino, y enviarte una alerta si corresponde. Cuando detecta a una persona, puede enviar una alerta de persona a tu teléfono y encuadrar y acercar la imagen para seguirla y que puedas saber qué está haciendo.[1] Y si te suscribes a Nest Aware, recibirás también alertas personalizadas para saber si se trata de un amigo o un familiar, o de alguien desconocido.

"La gente compra una cámara de seguridad para tener la tranquilidad de que su familia y su hogar están protegidos. Pero si se trata de vigilar tu casa, una cámara debe ofrecer más que datos sobre lo que está pasando: debe dar información crítica y práctica en las alertas que envía a los usuarios para que estén al tanto de lo importante", afirma Lionel Guicherd-Callin, director de marketing de productos de EMEA en Nest Labs. "Con el lanzamiento de Nest Cam IQ, introdujimos en el mercado las cámaras más inteligentes y de más calidad para mejorar la seguridad en el interior de tu hogar. Y ahora, con el lanzamiento en Europa de Nest Cam IQ para exteriores, estamos sacando esa inteligencia al exterior".

La experiencia del cliente con Nest Cam IQ comienza con una base sólida de hardware y software diseñado para ayudar a proteger el exterior de tu hogar:

- Vídeo de alta calidad. Como en la versión para interiores, Nest Cam IQ para exteriores incluye Supersight, que permite ampliar la imagen con un zoom de hasta 12 aumentos y obtener una vista mejorada de una zona concreta, como el jardín, con el sensor digital de 4K, HDR y vídeo en HD 1080p. También puede acercar la imagen para seguir a una persona que camine por tu patio y mostrarte un seguimiento en primer plano con vista de 130grado(s). Además, la función Visión nocturna, con LED infrarrojos, ilumina toda la zona por igual en condiciones de oscuridad. - Diseño resistente. Nest Cam IQ para exteriores tiene una resistencia extrema a los agentes atmosféricos que permite que la cámara tolere lluvia, nieve y viento (y hasta algún descuido con la manguera) gracias a su clasificación IP66. El cable de alimentación queda oculto y permite evitar cualquier manipulación, además de ofrecer una instalación segura. - Sistema antirrobo por sonido e imagen. Disuade a los intrusos con el altavoz de la cámara, que es 15 veces más potente que en Nest Cam Outdoor, y con la función de Habla y escucha en HD. Cuando hables a través de la aplicación, el aro de luz de la Nest Cam IQ para exteriores parpadeará para llamar la atención del intruso hacia la cámara. - Seguridad integrada. Nest Cam IQ para exteriores se enchufa a la corriente para que puedas acceder a transmisiones en directo ininterrumpidas de vídeo en HD 1080p en tu teléfono, tablet u ordenador. La cámara cifra el vídeo utilizando un cifrado AES de 128 bits con una conexión segura TLS/SSL, y la verificación en dos pasos ofrece otra capa más de seguridad para tu cuenta de Nest. Además, las actualizaciones inalámbricas aseguran que la cámara se actualiza automáticamente.[2]

Inteligencia Nest

De nada sirve que tengas una cámara de seguridad si no estás viendo la transmisión de vídeo en el momento adecuado. Por eso, Nest Cam IQ para exteriores cuenta con una inteligencia inigualable de fábrica, para que sepas qué está sucediendo cuando más importa.

- Alertas de persona. Cuando Nest Cam IQ para exteriores detecta que hay una persona dentro del campo de visión de la cámara (y no una mascota, una planta o una sombra en la pared) puede enviar una alerta especial con una foto seleccionada y ampliada. - Supersight. Cuando entres en la aplicación para ver qué está pasando, disfrutarás de una experiencia de alta definición que incluye una vista completa de 130 grados de la zona y una vista en primer plano de seguimiento de la persona que se ha detectado. Es decir, podrás ver tanto imágenes más detalladas como la imagen general de lo que está pasando. - Alertas de actividad. Tu Nest Cam captura hasta 2,6 millones de fotogramas de alta definición diarios; mucha información para consultar. La función Línea de visión de Nest Cam IQ para exteriores utiliza algoritmos innovadores que filtran los datos para ofrecerte los fotogramas más relevantes. De este modo, puedes saber lo que ocurre cada día en un momento y no perderte nada. También extrae automáticamente los momentos clave y acerca la imagen al punto de interés para que no pierdas tiempo buscando entre las grabaciones, y puede enviarte una alerta con una instantánea para que revises lo que ha pasado aunque no hayas visto una alerta. Desde la aplicación Nest puedes acceder a un historial de instantáneas de 3 horas.

Nest Aware

Con Nest Cam IQ para exteriores, si un cliente se suscribe a Nest Aware, la cámara podrá acceder a algoritmos avanzados basados en la nube que añadirán aún más inteligencia, así como a un historial de vídeo ininterrumpido de 5, 10 o 30 días desde 5 EUR al mes.

- Zonas de actividad personalizadas. La cámara ofrece la posibilidad de destacar áreas concretas en su campo de visión para poder prestarles más atención (por ejemplo, el jardín). Así, solo recibirás alertas cuando se detecte actividad o a personas en esas zonas. - Alertas de caras conocidas. Nest Cam IQ para exteriores utiliza una potente tecnología de reconocimiento facial que te ayuda a identificar, clasificar y distinguir a familiares y desconocidos. Eso significa que podrás distinguir si quien está entrando en tu casa es tu hijo de vuelta del colegio o una persona no identificada. - Alertas de personas hablando y perro ladrando. A veces ocurren cosas fuera del campo visual de la cámara. Si Nest Cam IQ para exteriores detecta a una persona hablando o a un perro ladrando, te enviará una alerta.

Precio, disponibilidad e instalación

Nest Cam IQ para exteriores está disponible por 379 EUR en http://www.nest.com/eu [http://nest.com/eu ] y a través de los distribuidores de los países donde los productos Nest estén a la venta.

Nest Cam IQ para exteriores tiene un diseño a prueba de manipulaciones, con un cable oculto que puede conectarse en cualquier enchufe estándar de interior para una instalación segura. Los clientes que prefieran que un profesional les instale y configure la cámara Nest Cam IQ para exteriores pueden buscar un Nest Pro en su zona aquí.

Acerca de Nest

