COMUNICADO: MyCRM publica "The Essential Business Guide to GDPR"

NEWPORT, Inglaterra, April 10, 2018 /PRNewswire/ --

El proveedor de soluciones y compañía de desarrollo de software MyCRM ha anunciado hoy su nueva publicación y sitio web de recursos para cumplimiento de la Regulación de la publicación de datos generales (GDPR, por sus siglas en inglés).

La ley está cambiando y la manera en que procesamos y gestionamos los datos personales cambiará a partir del 25 de mayo de 2018. MyCRM durante los últimos 10 años ha estado ayudando a las organizaciones con los datos y ofreciendo servicios basados en la nube. A diferencia de una serie de socios y compañías de tecnología, MyCRM ha elegido ayudar no solo a sus propios clientes sino a la comunidad empresarial general publicando un libro y desarrollando un recurso web para ayudar a las organizaciones de todos los tamaños a cumplir los requisitos reguladores de la GDPR.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/628362/MyCRM_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663644/MyCRM_GDPR.jpg )

El consejero delegado de MyCRM y autor, Alistair Dickinson, dijo en una entrevista: "Producir una guía completa parecía una cosa sensible y apropiada, especialmente tras leer algunos de los libros y material online. Entender cómo ocuparse de las bases de datos de los clientes ha sido nuestra responsabilidad durante una década ya, y tras revisar la regulación estuve estudiando cuál sería el mejor enfoque".

El libro "The Essential Business Guide to GDPR" está disponible en Amazon como libro de bolsillo y libro electrónico. Ambos vienen con una suscripción completa para el sitio web de publicación de MyCRM que incluye 17 muestras para ayudar a los propietarios de empresas y responsables de protección de datos a grabar la actividad de protección de datos.

Dickinson añadió: "Una vez decidido nuestro enfoque fue realmente sencillo, y acumular y llevar a cabo toda nuestra investigación dio a nuestro equipo una perspectiva real de lo que había que hacer. Este conocimiento se documentó luego y se convirtió en un libro que era claro, preciso y fácil de leer. Las muestras se incluyeron también, ya que algunos de estos documentos se utilizaron internamente y compartirlos parecía lo correcto".

"The Essential Business Guide to GDPR" culmina seis meses de esfuerzo en nombre del equipo de MyCRM. Este libro puede verse como un activo real para esos propietarios de empresas que quieren completar y dirigir sus proyectos sobre GDPR internas.

El asistente de Marketing de MyCRM, Poppy Osman, también comentó: "Desde una perspectiva de marketing he aprendido tanto en un espacio de tiempo tan corto y ayudar a diseñar las muestras me ha dado una perspectiva real sobre por qué los datos personales deben protegerse como un activo y no solo a voluntad propia para actividad de marketing".

El libro está disponible aquí: https://www.amazon.co.uk/dp/1980534535/ref=sr_1_47?s=books&ie=UTF8&qid=1522410743&sr=1-47&keywords=gdpr

Poppy Osman, +44-01983-249504, poppy@mycrmgroup.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/663644/MyCRM_GDPR.jpg https://mma.prnewswire.com/media/628362/MyCRM_Logo.jpg

