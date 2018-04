330 43

COMUNICADO: GLOBALFOUNDRIES y Toppan Photomasks amplían su empresa conjunta de fotomáscaras avanzadas en Alemania

ROUND ROCK (Texas), SANTA CLARA (California) y DRESDE (Alemania), 10 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- GLOBALFOUNDRIES Inc. (GF) y Toppan Photomasks, Inc. (TPI) han anunciado hoy una ampliación para varios años de su empresa conjunta Advanced Mask Technology Center (AMTC) en Dresde (Alemania). Inaugurada en 2002, AMTC proporciona a las instalaciones de fabricación de GF situadas en Dresde, Malta y Singapur, máscaras de producción y desarrollo de gama alta con tiempos de ciclo de primera categoría para apoyar la ambiciosa hoja de ruta tecnológica de la fundición. Desde Dresde, AMTC también presta servicio a los clientes de TPI en todo el mundo.

https://mma.prnewswire.com/media/632406/Toppan_Photomasks_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/632406/Toppan_Photomasks_Logo.jpg]

Propiedad a partes iguales de TPI y GF, la empresa conjunta AMTC ya se había ampliado en 2012 para aumentar aún más la capacidad y funcionalidad de sus herramientas. Esta nueva ampliación del acuerdo tiene por objeto continuar la situación actual de fabricación de máscaras de producción, así como el desarrollo de tecnología de máscaras para geometrías cada vez más pequeñas. GF es a la vez socio de TPI en esta empresa conjunta y un cliente estratégico y esencial, mientras que TPI es el proveedor preferido de máscaras de GF, que aprovecha la red de fabricación global de AMTC y TPI para apoyar las operaciones de GF en todo el mundo.

AMTC proporciona uno de los elementos más esenciales y complejos en el proceso de fabricación de semiconductores, lo que permite a los consumidores tener acceso a las últimas innovaciones tecnológicas.

Desde su creación, la producción de AMTC ha experimentado un crecimiento constante, con tasas superiores al 10 por ciento en los últimos años. Las cuantiosas inversiones han permitido a AMTC seguir el ritmo de los desarrollos y retos tecnológicos tan rápidos a los que se enfrenta este dinámico sector del mercado; solo en 2017 se invirtieron más de 100 millones de euros (124 millones de dólares).

"Desde la informática a la comunicación, y desde la automoción a la tecnología médica, nuestra doble hoja de ruta nos permite ofrecer tecnologías innovadoras para el beneficio de nuestros clientes en todo el mundo", afirma Geoff Akiki, ejecutivo de Operaciones Internacionales de Máscaras de GF. "Tanto si se elige la tecnología FD-SOI, basada en la eficiencia energética, como la FinFET, enfocada en el alto rendimiento, ambas requieren de máscaras litográficas de vanguardia. AMTC es un socio y proveedor extraordinario de tales máscaras. Estamos especialmente contentos porque la experiencia con AMTC nos servirá por completo para liderar la vanguardia en el sector de la tecnología de chips".

"Con más de 15 años de existencia, esta empresa conjunta es una de las más duraderas en el sector de fabricación de máscaras", afirmó Mike Hadsell, consejero delegado de TPI. "Es una evidencia de la sinergia y el compromiso de los socios, así como de la fuerza de los miembros de los equipos de AMTC y Toppan en Dresde. AMTC es una iniciativa líder es su categoría que ha proporcionado máscaras de alta calidad a los clientes de TPI, tanto en Europa como en el resto del mundo".

"AMTC se fundó con la misión de ser la primera opción en fotomáscaras para sus clientes. Para lograr este objetivo, nuestro experimentado y entregado equipo está en búsqueda constante de un proceso rentable y oportuno de fabricación de máscaras de alta calidad para múltiples nodos. En este proceso, los socios han seguido fortaleciendo su relación y esto, a su vez, ha permitido a AMTC servir como un recurso valioso para nuestra exigente base de clientes en todo el mundo", señaló Thomas Schmidt, director general de AMTC. "AMTC se creó para dar apoyo a la producción de microprocesadores de AMD en Dresde en los nodos de 65 nm / 90 nm. Hemos avanzado mucho más y estamos estudiando la posibilidad de ir más allá del nodo actual de 14 nm".

AMTC fue fundada en 2002 por AMD, Infineon Technologies y DuPont Photomasks, que en 2005 se convirtió en TPI. Después, en 2009, GF y TPI se convirtieron en socios propietarios. Desde 2002, AMTC ha recibido una inversión acumulada de más de 600 millones de dólares. Las instalaciones de producción de máscaras emplean a más de 250 ingenieros y otros especialistas. En la actualidad, la empresa está ampliando su equipo, por lo que le invitamos a consultar la página de ofertas de empleo de AMTC [https://www.amtc-dresden.com/Jobs::25&language=2] para acceder a las oportunidades laborales en curso.

Acerca de Toppan PhotomasksToppan Photomasks, Inc. es una filial propiedad de Toppan Printing Co. Ltd., una empresa internacional diversificada con ingresos superiores a los 14.000 millones de dólares en 2016. Toppan Photomasks forma parte del Grupo Toppan de empresas de fotomáscaras. Como principal proveedor mundial de fotomáscaras, el Grupo Toppan maneja la red de instalaciones de fabricación más avanzada y de mayor tamaño del sector y ofrece una amplia gama de tecnologías de fotomáscaras y capacidades de investigación y desarrollo para satisfacer las cada vez más sofisticadas y divergentes necesidades de productos y servicios del sector de los semiconductores en todo el mundo. Toppan Photomasks tiene su sede en Round Rock (Texas). Para obtener más información, visite www.photomask.com [http://www.photomask.com/].

Acerca del negocio de fotomáscaras de Toppan PrintingToppan Printing es el principal fabricante de fotomáscaras del mundo. La empresa presta servicio al sector internacional de los semiconductores, desde el lanzamiento inicial del proceso de fabricación de semiconductores hasta la producción comercial, proporcionando tecnología de fotomáscaras de última generación. Toppan es el único fabricante mundial de fotomáscaras que ofrece de manera oportuna productos de la más alta calidad a sus clientes en Japón, Estados Unidos, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.toppan.co.jp [http://www.toppan.co.jp/].

Acerca de GLOBALFOUNDRIESGLOBALFOUNDRIES es una empresa líder en la fundición de semiconductores que presta un servicio completo y que ofrece una combinación única de servicios de diseño, desarrollo y fabricación a algunas de las empresas de tecnología más avanzadas del mundo. Con una presencia de producción global con alcance en tres continentes, GF hace posibles las tecnologías y sistemas que transforman los distintos sectores y confieren a sus clientes el poder de moldear sus mercados. GF es propiedad de Mubadala Investment Company. Para obtener más información, visite http://www.globalfoundries.com [http://www.globalfoundries.com/].

* Los nombres de las empresas, productos y servicios que aparecen en el presente comunicado de prensa son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las respectivas empresas.

* La información de este comunicado de prensa es correcta en el momento de su publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: Bud Caverly, Toppan Photomasks, Inc., teléfono: 503-913-0694, correo electrónico: bud.caverly@photomask.com; Angie Kellen, Open Sky Communications (para TPI), teléfono: 408-829-0106, correo electrónico: akellen@openskypr.com; Erica McGill, GLOBALFOUNDRIES, teléfono: 518-795-5240, correo electrónico: erica.mcgill@globalfoundries.com

