COMUNICADO: AWEL, la marca de zapatillas deportivas que llevarías todo el año, anuncia su lanzamiento público

BARCELONA, España, April 10, 2018 /PRNewswire/ --

Awel es una marca vertical nativa digitalmente que cuenta con los ciudadanos modernos. Tiene el objetivo de devolver la alegría de la aventura, movimiento y comodidad. Awel ha creado el calzado perfecto para el día a día al encajar el diseño con los materiales de la más alta calidad y una estética hermosa. El resultado es una marca de estilo de vida de éxito que está agitando una industria de 375.000 millones de dólares. Fundada en noviembre de 2017 por medio de dos atletas de hockey de campo de elite e ingenieros, Marc y Jordi Calzada, Awel nació originalmente del deseo de crear productos con un diseño hermoso que puedan suponer un impacto real en las vidas del día a día. El primer producto de Awel - the Awel Move - es una zapatilla deportiva de tipo casual adecuada para cada ocasión, diseñada para saber cómo las personas pasan su día realmente y creada con un material mágico, Merino Wool.

Su historia

Inspirada por un viaje familiar a Vietnam, en el que Marc se hizo daño por no llevar calcetines en sus zapatillas deportivas de tipo casual, los dos hermanos desarrollaron la idea de diseñar el calzado más cómodo jamás creado. No fue hasta un año después cuando los dos vieron la oportunidad de agitar un mercado que, hasta ese momento, se había basado en los canales tradicionales, reducción de costes y dedicación no personal de consumidor.

Comprar calzado en la actualidad puede ser una experiencia molesta, en una tienda de calzado tradicional normalmente hay más de 50 modelos diferentes y un vendedor merodeando alrededor de ti. Awel ofrece una alternativa, un diseño sencillo, calzado de alta calidad creado con Merino Wool súper-fina y que se vende directamente a los consumidores.

Su solución

A pesar de realizar la investigación para saber lo que la gente valora realmente del calzado y lo que hace que un zapato sea perfecto, han descubierto que a la mayor parte de las personas les gusta el calzado tipo deportivo, de peso contenido, flexible y cómodo. ¿ Cuáles son algunos de los dolores de cabeza de los que la gente se queja más? Las costuras que duelen y el olor fuerte.

The Awel Move

The Awel Move es el primer lanzamiento de producto llevado a cabo por la marca, y son unas zapatillas de tipo casual adecuadas para todas las ocasiones. The Awel Move demuestra que el estilo, comodidad y sostenibilidad pueden ir de la mano, con un empeine de una pieza y una tela innovadora, Merino Wool. Merino cuenta con propiedades internas que las convierten en perfectas para el calzado. Regula la temperatura, mantiene sus pies calientes en invierno y también frescos en el verano, reduce la humedad, minimiza los olores y son suaves y presentan un peso contenido.

The Awel Move está disponible de forma online a través de http://www.awelbrand.com

CONTACTO: Marc Calzada; marc@awelbrand.com, Teléfono: +34659320809

