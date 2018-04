330 43

COMUNICADO: Live Nation amplía Festival Passport 2018 con una nueva categoría VIP y acceso a más de 100 festivales en todo el mundo

La inscripción en Verified Fan(TM) para la obtención del Festival Passport(TM) empieza hoy, 9 de abril

LOS ANGELES, 9 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Live Nation ha anunciado hoy el regreso de su exclusivo Festival Passport y también ha desvelado importantes expansiones del programa de 2018.

Tras vender todas las entradas en su primer año de existencia, Live Nation amplía su experiencia aumentando hasta 2.500 (más del doble) el número de Festival Passports para 2018, garantizando a los compradores acceso general a los más de 100 festivales participantes en todo el mundo. Por otro lado, Live Nation se complace en poder ofrecer a los amantes de la música el primer Festival Passport VIP, que proporcionará una entrada VIP a 100 afortunados compradores. La categoría de acceso general del Festival Passport tiene un precio de 999 USD, mientras que la categoría VIP cuesta 5.000 USD.

Los titulares de Festival Passport tendrá acceso a más festivales que nunca este año, con admisión ilimitada a más de 100 festivales únicos de Live Nation en todo el mundo, entre ellos, Austin City Limits Music Festival (EE. UU.), Bonnaroo Music and Arts Festival (EE. UU.), Download (Reino Unido, España, Francia, Australia), Electric Daisy Carnival (EE. UU.), Falls Festival (Australia), Firenze Rocks (Italia), Governors Ball Music Festival (EE. UU.), Lollapalooza (Alemania, Francia, EE. UU.) Rock Werchter (Bélgica) y Sasquatch! Music Festival (EE. UU.), y muchos más. Además, se han añadido nuevos festivales al Festival Passport para 2018, como Sydney City Limits (Australia), Creamfields (China), RedFestDXB (Emiratos Arabes Unidos), Impact Festival (Polonia), Openair Frauenfeld (Suiza) y Edinburgh Summer Sessions (Reino Unido). Para ver un mapa completo de los festivales participantes en todo el mundo, pulse AQUI [https://www.livenation.com/passport/fp/map].

Los pases Festival Passport del año pasado se agotaron en 24 horas y los compradores estaban tan ilusionados que crearon su propia comunidad de Titulares Oficiales del Festival Passport de Live Nation para compartir experiencias y organizar juntos los viajes a los festivales.

«Los festivales de música consisten en la experiencia, por lo que hemos creado el Festival Passport como una forma innovadora de llevar dicha experiencia a un mayor número de aficionados a la música en nuestros más de 100 festivales en todo el mundo», dice Lisa Licht, directora comercial de Live Nation U.S. Concerts «El Festival Passport es el tributo de Live Nation a nuestra increíble comunidad de festivales y nos ilusiona seguir ampliando el programa de este año con el aumento del número de Festival Passports disponible y la incorporación de la nueva categoría VIP. Los que compraron el Festival Passport el año pasado ya forman parte de la familia Live Nation. Su pasión por Live Nation y nuestros festivales es increíble».

Live Nation usará la plataforma Verified Fan(TM) de Ticketmaster para garantizar que los Festival Passports llegan a manos de los aficionados y no acaban en poder de especuladores o robots. El registro en Verified Fan(TM) empieza hoy, lunes 9 de abril a las 08:00 PDT y se cierra el jueves 12 de abril a las 20:00 PDT en http://festivalpassport.tmverifiedfan.com/ [http://festivalpassport.tmverifiedfan.com/]. Los aficionados a la música en directo que reciban un código tendrán luego la oportunidad de comprar un Festival Passport de acceso general o VIP cuando salgan a la venta a partir del martes 17 de abril a las 08:00 PDT en LiveNation.com/Passport [https://www.livenation.com/Passport] (hasta agotar las existencias, hay una cantidad limitada de cada.)

NOTA: Para evitar a los especuladores y asegurarse de que los fans son los únicos que tienen acceso a este programa especial, el nombre completo de cada comprador debe coincidir con el de su identificación para poder entrar en los festivales. No se incluyen los gastos de transporte, billetes de avión, alojamiento en hotel, aparcamiento o de cualquier otro tipo relacionado con la asistencia al evento en ninguno de los Festival Passports y el comprador será responsable de hacer todas las gestiones necesarias. No se incluye la acampada en las premisas del festival a menos que se indique lo contrario aquí [http://www.livenation.com/passport/FP/details] para la categoría de acceso general o aquí [http://www.livenation.com/passport/FPVIP/details] para la categoría VIP. Los titulares de Festival Passport deben ponerse en contacto con el International Festival Concierge en IntlFestivalConcierge@LiveNation.com[mailto:IntlFestivalConcierge@livenation.com] o con el U.S. Festival Concierge en FestivalConcierge@LiveNation.com[mailto:FestivalConcierge@livenation.com] dos semanas antes del evento para que les ayuden a reservar su sitio. Solo se podrá comprar un Festival Passport de Acceso General o VIP por persona. El Festival Passport no es transferible ni reembolsable. Consulte las Condiciones de uso del Festival Passport aquí [http://www.livenation.com/passport/terms-of-use]. Los Festival Passports son válidos desde abril de 2018 hasta abril de 2019.

