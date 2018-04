330 43

COMUNICADO: El grupo IAC recibe una inversión estratégica de Gamut Capital Management que refuerza su estructura de capital

La recapitalización pondrá a la empresa en una situación financiera sólida a largo plazo

LUXEMBURGO, 7 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- International Automotive Components Group S.A. ("IAC"), líder global de automoción y movilidad en soluciones de interior ligeras y con nuevos materiales, ha anunciado hoy que ha obtenido nuevos compromisos financieros que fortalecen significativamente su balance general y mejoran su flexibilidad financiera.

Como parte de su recapitalización, IAC emitirá 215 millones de dólares en notas con garantía prioritaria con vencimiento en abril de 2023 a fondos gestionados por Gamut Capital Management LP ("Gamut"), una empresa de capital privado de mercado intermedio con sede en Nueva York. Los ingresos, junto con el efectivo, se utilizarán para refinanciar los 300 millones de dólares en notas con garantía prioritaria al 9,125 por ciento de IAC que vencen el 1 de junio de 2018. Gamut también adquirirá una participación minoritaria en el capital de IAC y nombrará a representantes en la junta. WL Ross and Co. LLC ("WL Ross"), una división de Invesco Ltd., y Franklin Mutual Advisers LLC seguirán siendo los accionistas mayoritarios.

Stephen Toy, director ejecutivo sénior y codirector de WL Ross, afirmó: "Es un gran día para IAC, sus socios y sus empleados. Esta transacción es una muestra de fuerza y confianza en el plan de negocio de IAC y orienta a la empresa hacia el éxito sostenible a largo plazo".

Stan Parker, socio fundador de Gamut, añadió: "IAC es una empresa líder en el mercado, de escala sustancial, con una base de clientes de primera categoría y muchas oportunidades de crecimiento. Nos alegra apoyar a IAC y a su equipo directivo, así como asociarnos con WL Ross y Franklin Mutual Advisers, que continúan progresando a la hora de impulsar mejoras transformadoras en el negocio".

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre antes del fin de abril.

Perella Weinberg Partners LP actúa como asesor financiero de IAC y Jones Day actúa como su asesor legal. Jefferies Group, LLC actúa como asesor financiero de Gamut y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como su asesor legal.

Acerca de IAC Group

Con sede en Luxemburgo, International Automotive Components (IAC) es uno de los proveedores líderes mundiales de componentes y sistemas de automoción, entre los que se incluyen cuadros de mando, sistemas de consola de conducción, paneles para puertas y sistemas de techo y de revestimiento de techos para fabricantes de automóviles de todo el mundo. Las ventas de la empresa en 2017 se estimaron en 4400 millones de dólares estadounidenses. IAC Group opera más de 50 instalaciones de fabricación en 16 países. La empresa cuenta con más de 60 instalaciones ubicadas en 19 países, entre las que se incluyen 19 centros técnicos, comerciales y de diseño, y ofrece empleo a más de 22.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.iacgroup.com [http://www.iacgroup.com/].

Sobre Gamut Capital Management

Gamut Capital Management es una empresa de inversión privada con sede en Nueva York que gestiona 1000 millones de dólares en activos y se centra en el mercado intermedio. Gamut fue fundada en 2015 por Stan Parker y Jordan Zaken, que tienen entre los dos más de 35 años de experiencia en inversiones de capital privado en una amplia gama de industrias, en un gran rango de estructuras de capital privado tradicionales y no tradicionales y en distintos ciclos económicos. Los profesionales de operaciones sénior de Gamut han realizado inversiones en más de 30 empresas de Norteamérica y Europa. Para obtener más información, visite www.gamutcapital.com [http://www.gamutcapital.com/].

Sobre WL Ross & Co. LLC

WL Ross & Co. LLC es una empresa de capital privado especializada en el mercado intermedio, reestructuraciones, adquisiciones, renovaciones y situaciones especiales. La firma es propiedad de Invesco y forma parte de la división de capital privado de Invesco.

CONTACTO: Medios: para el grupo IAC: Jim Knighton, +1 (248) 455-3761, jknighton@iacgroup.com; para Gamut Capital: Jonathan Gasthalter/Nathaniel Garnick, Gasthalter & Co., +1 (212) 257-4170; para el grupo IAC: Jeff Tryka, CFA, Lambert, Edwards & Assoc., +1 (616) 258-5766, jtryka@lambert.com; para WL Ross & Co.: Jeaneen Terrio, +1 (212) 278-9205

