COMUNICADO: Etherparty anuncia un certamen mundial de crowdfunding por un valor de 300.000 dólares

Etherparty anuncia un certamen mundial de crowdfunding por un valor de 300.000 dólares

VANCOUVER, Columbia Británica, 5 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Etherparty Smart Contracts Inc. ("Etherparty"), una compañía de tecnología de cadena de bloques de Vancouver, se complace en anunciar el certamen Rocket Three for Free, que ofrecerá a tres proyectos o compañías emergentes la oportunidad de poder utilizar integralmente Rocket, la plataforma de crowdfunding de criptomonedas de Etherparty, de forma gratuita.

La expectación ante el lanzamiento del crowdfunding por parte del creador de Etherparty ha crecido de forma continuada durante meses y, con la llegada inminente de Rocket, Etherparty ha decidido celebrar un certamen para empresas emergentes que buscan crowdfunding utilizando criptomonedas. La solución de contrato inteligente desarrollada por Etherparty y llamada Rocket se puede utilizar con Bitcoin o Ethereum, y está valorada en 100.000 dólares.

A partir de hoy, 4 de abril de 2018, y hasta el 30 de abril de 2018, los candidatos podrán subir un informe explicando su proyecto, documentación técnica, así como el propósito y la funcionalidad del token, junto con la información de la compañía, incluidos los perfiles de LinkedIn, los canales de redes sociales y Github, en caso de que sea pública.

Una vez se hayan remitido todas las solicitudes, un equipo de liderazgo de Etherparty entrevistará a las compañías preseleccionadas, y se anunciarán los tres ganadores en mayo. Además, aparte de los tres ganadores, Etherparty escogerá hasta 100 proyectos que podrán optar a un descuento en el lanzamiento de su campaña de crowdfunding con Etherparty.

"Esta es una oportunidad increíble con la que unas pocas compañías jóvenes podrán aprovechar las últimas tecnologías de crowdfunding sin ningún coste y sin ningún riesgo", afirmó Kevin Hobbs, consejero delegado de Etherparty.

Cada ganador recibirá de forma gratuita contratos inteligentes de tokens y crowdfunding, además de 20.000 dólares en servicios de marketing, para ayudar a sus iniciativas empresariales y de crowdfunding. El certamen Rocket tiene como objetivo premiar lo mejor de lo mejor, y Etherparty espera con impaciencia ver lo que puede ofrecer la comunidad.

"Estamos buscando proyectos de cadena de bloques que sean innovadores y emocionantes, y en particular nos gustan aquellos proyectos que tratan de resolver un problema de grandes magnitudes o a escala mundial".

Solo se permitirá una solicitud por cada empresa, y cada solicitud deberá contener toda la información necesaria para ser apta. Para obtener más información sobre el certamen Three for Free, visite contest.etherparty.com/threeforfree [http://contest.etherparty.com/threeforfree].

Para mantenerse al día, visite etherparty.com [https://etherparty.com/] y suscríbase a la lista de correo de la compañía. También se puede unir a la conversación sobre Etherparty a través de Telegram, o en Facebook, Twitter, y BitcoinTalk.

Acerca de Etherparty

Etherparty es una compañía tecnológica de cadena de bloques que desarrolla soluciones de contrato inteligente de extremo a extremo impulsadas por el token FUEL. Para obtener más información sobre Etherparty y sus productos de software, visite etherparty.com [http://etherparty.com/].

Para consultas relacionadas y no relacionadas con los medios, contacte con: Brandon Kostinuk, director creativo de Etherparty Smart Contracts Inc., b@etherparty.io[mailto:b@etherparty.io]

