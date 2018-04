COMUNICADO: Natalia Denegri lanzára 'Corazones Guerreros' el album como productora

330 43

Natalia Denegri lanzára 'Corazones Guerreros' el album como productora

MIAMI, 5 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- La actriz, TV host y productora Natalia Denegri vuelve a sorprendernos, ahora produciendo el álbum de música Corazones Guerreros, dirigido a los niños y que nace del programa de televisión bajo el mismo nombre. Todo comenzó con la iniciativa de Hassenfeld Family Foundation y Denegri de realizar contenido audivisual para inspirar y motivar a la comunidad latina en Estados Unidos.

https://mma.prnewswire.com/media/663442/Natalia_Denegri.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/663442/Natalia_Denegri.jpg]

El álbum estará disponible el 13 de abril en las más importantes plataformas digitales de música. Las canciones son originales y dedicadas a resaltar los valores de la familia, el estudio, el aseo personal, cuidar el planeta. Temas como: La Familia, Soy obediente, Hay que reciclar, Amo a mi mascota, Comer saludable; así lo resaltan.

Hay que destacar el valor motivacional de las letras en temas como: Atrévete a Soñar, No More Bullying y No tengas miedo. La magia del álbum viene de presentar letras positivas en diferentes ritmos. La salsa, la bachata, el reggae, el tex-mex, reggaetón y otros géneros, cantados por Max Pizzolante.

En estos tiempos en los que la familia demanda canciones más cercanas y de valores para que los niños puedan escuchar, llega Corazones Guerreros. Un álbum positivo, cercano y que seguramente impactará a todos.

"Se ha dicho que nuestro principal recurso natural son los niños, a través de Corazones Guerreros esperamos brindarles una oportunidad de crear un mejor futuro. Un futuro de salud, paz, amor y familia". Alan Hassenfeld. Hassenfeld Family Foundation.

"Si hacer Corazones Guerreros me llenaba de felicidad, no puedo expresar lo que signifíca saber que muchos podrán tener las canciones que dirigen la esencia del mensaje que a diario intentamos hacerles llegar: esperanza, fuerza, fe, coraje, positivismo. Espero que disfruten del disco tanto como mi princesa Nicole y yo". Natalia Denegri. Trinitus Productions.

"Mi sueño era seguir haciendo contenido en positivo para los niños, y esa fue la oportunidad que me brindaron Alan y Natalia a través de Corazones Guerreros. Espero que, a través de este álbum, disfrutes de nuestro atrevimiento de hacer las cosas de forma diferente". Nelson Bustamante. 360 Media.

"No podía dejar pasar la oportunidad de llevar un mensaje positive a los niños y a sus padres; y al mismo tiempo hacerlos bailar y disfrutar de la música en diferentes géneros. Toda la honra y gloria para Dios". Max Pizzolante. Pizzo Music.

Contacto con los medios:Conchita Oliva 305-970-7589 conchita@latiniconos.com[mailto:conchita@latiniconos.com]

