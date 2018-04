330 43

COMUNICADO: Mars Petcare inaugura uno de los mayores estudios de salud de mascotas (2)

Acerca de Mars PetcareMars Petcare es un negocio diverso, en crecimiento, con 75 000 asociados en más de 50 países todos dedicados a crear "Un mundo mejor para las mascotas" dando servicio a las necesidades de salud y nutrición de la mitad de las mascotas del mundo. Con más de 75 años de experiencia, Mars Petcare ha desarrolla una cartera envidiable de casi 50 marcas, incluidas las marcas líderes globales en nutrición de mascotas PEDIGREE [https://www.pedigree.com/]®, WHISKAS [http://www.whiskas.com/]®, ROYAL CANIN [https://www.royalcanin.com/]®, NUTRO [https://www.nutro.com/]®, GREENIES [https://www.greenies.com/]®, SHEBA [https://www.sheba.com/Home]®, CESAR [https://www.cesar.com/products/our-products]®, IAMS [https://www.iams.com/]® y EUKANUBA [http://www.eukanuba.com/]®. Mars Petcare también es el mayor proveedor mundial de asistencia veterinaria a mascotas a través de una red de más de 2000 hospitales de mascotas que incluyen BANFIELD [https://www.banfield.com/]®, BLUE PEARL [https://bluepearlvet.com/about-us/]®, PET PARTNERS [https://petpartners.org/]®, y VCA [https://vcahospitals.com/]®. La compañía está en la vanguardia de innovación y tecnología emergente para mascotas, dueños de mascotas y veterinarios, con WISDOM PANEL(TM) HEALTH [https://www.wisdompanel.com/wisdom-panel-health/], una tecnología patentada de pruebas genéticas para perros y el rastreador GPS para perros WHISTLE [https://www.whistle.com/]®, además de los programas Leap Accelerator [https://www.leapventurestudio.com/] y Companion Fund [https://companionfund.com/partners/], para innovación de empresas emergentes y la siguiente generación de personas innovadoras en la industria del cuidado de las mascotas. Como para de la familia de compañías de Mars [http://www.mars.com/], tenemos el privilegio de tener la libertad y la flexibilidad de luchar en lo que creemos y elegimos luchar por lograr un mundo mejor para las mascotas.

Para más información acerca de Mars Petcare, visita http://www.mars.com/global/brands/petcare [http://www.mars.com/global/brands/petcare]. Unete a nosotros en Instagram [https://www.instagram.com/mars_petcare/] y LinkedIn [https://www.linkedin.com/showcase/7794150/].

Acerca de WHISTLE((TM))WHISTLE es la marca de mascotas nacida del amor a las mascotas. Fundado en 2012 por Ben Jacobs, Steven Eidelman y Kevin Lloyd, Whistle tiene la misión de equipar a los dueños de mascotas con herramientas sencillas que les ayuden a estar conectados con sus mascotas desde cualquier sitio. Hoy en día, Whistle lidera la industria en innovación con su rastreador y monitor de actividad para mascotas con GPS, Whistle 3, el dispositivo integrado más fiable de mascotas y el monitor de actividad Whistle FIT. Para más información acerca de Whistle, vista www.whistle.com [http://www.whistle.com/], www.facebook.com/whistlelabs [http://www.facebook.com/whistlelabs] o www.twitter.com/whistlelabs [http://www.twitter.com/whistlelabs].

Acerca de Banfield Pet Hospital(TM)Fundado en 1955 en Portland, Oregón, Banfield es el hospital veterinario general más grande del mundo. In 2007, Banfield se unió a la familia de empresas de Mars, Inc., y hoy en día tiene más de 1000 hospitales en Estados Unidos y Puerto Rico. Más de 3600 veterinarios de Banfield están comprometidos a proporcionar asistencia veterinaria de alta calidad a más de tres millones de mascotas al año. En 2017, Points of Light's 'Civic 50' [http://www.pointsoflight.org/press-releases/points-light-announces-top-50-community-minded-companies] consideró a Banfield Pet Hospital, incluida la labor de la Fundación Banfield, como una de las compañías más comunitarias de EE.UU. Los medios de comunicación que deseen obtener información adicional pueden llamar a la línea directa para medios de comunicación [https://www.banfield.com/about-us/news-room/media-press]: (888) 355-0595.

