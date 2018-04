330 43

COMUNICADO: El Islamic Development Bank lanza un fondo de innovación de 500 millones de dólares

- El Islamic Development Bank lanza un fondo de innovación de 500 millones de dólares para alimentar el crecimiento económico en el mundo en desarrollo

El Islamic Development Bank (IsDB) ha lanzado un fondo de 500 millones de dólares para apoyar las iniciativas de ciencias, tecnología e innovación que harán frente a los retos de desarrollo en todo el mundo.

El Transform Fund trabajará en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU. Los innovadores, científicos, negocios, ONGs, gobienros e instituciones académicas son válidos para participar. Transform se pondrá en marcha con el nuevo centro online del IsDB, ENGAGE - diseñado para conectar a los innovadores en las comunidades en desarrollo con oportunidades de mercado y fondos.

Hablando durante el lanzamiento del fondo celebrado en la reunión general anual del grupo del IsDB celebrada en Túnez, Su Excelencia el doctor Bandar Hajjar, director general del Islamic Development Bank, destacó:

"El IsDB sabe que las personas que viven en un mundo en desarrollo necesitan más que un fondo de beca. Necesitan de soluciones sostenibles para ayudarles a construir su propio camino fuera de la pobreza. Transform asegurará que nuestros miembros cuentan con acceso al flujo vital de instalaciones que les ayudan a financiar ideas innovadoras relacionadas con las soluciones de desarrollo reales".

El lanzamiento estuvo liderado por medio de la doctora Hayat Sindi, asesora científica del IsDB. Comentó: "Deseamos impulsar un cambio real para millones de personas que proporcionan a cada científico e innovador la oportunidad de conseguir una diferencia. Los proyectos apoyados por Transform beneficiarán en gran medida a las comunidades locales en nuestros países miembros, además de en las comunidades musulmanas en países que no son miembros".

El IsDB además anunció la creación de dos consejos de administración de alto nivel. El IsDB Scientific Advisory Board, formado por diez de los principales científicos del mundo, incluyendo: Su Excelencia Grace Naledi Mandisa Pandor, Ministra de Educación Superior y Formación para Sudáfrica; y el Profesor Zakri Abdul Hamid, Asesor Científico del Primer Ministro de Malasia. Proporcionarán asesoramiento en el establecimiento de la estrategia del banco, además de ayudar a revisar las solicitudes para los fondos.

De forma adicional, un Board of Trustees for the Transform Fund proporcionará experiencia para asegurar que el fondo es capaz de conseguir su objetivo de impulsar el progreso por medio de la ciencia, tecnología e innovación.

Esto incluirá: Mehmet Simsek, ayudante del PM de Turquía; Helle Thorning-Schmidt, consejera delegada de Children International; y Richard Curtis, creador de Project Everyone, escritor y director de cine.

Si desea conocer más información acerca de los miembros del consejo o enviar sus solicitudes, visite la página web http://www.isdb-engage.org o escriba un e-mail a Transform@isdb.org.

Las solicitudes para financiación se pueden enviar por medio de la página web a través de: http://www.isdb-engage.org. Las imágenes del Transform Launch se pueden descargar desde: https://we.tl/Zc6oLvfw6x.

