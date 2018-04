330 43

COMUNICADO: Brainomix se asegura 7 millones de libras (9,8 millones de dólares)

OXFORD, Inglaterra, April 3, 2018 /PRNewswire/ --

- Brainomix se asegura 7 millones de libras (9,8 millones de dólares) en una inversión para hacer frente a los derrames gracias a la AI

Brainomix se construye bajo la asociación con Boehringer Ingelheim para un tratamiento rápido asistido por AI de cara a las víctimas de los derrames en su última ronda de riesgo

Brainomix, una compañía de imagen médica que utiliza la inteligencia artificial (AI) para la diagnosis rápida y tratamiento de las víctimas de los derrames, ha atraído 7 millones de libras (9,8 millones de dólares) de inversión de cara a llevar su software al mercado mundial del cuidado de la salud.

Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), fondo de riesgo empresarial de la compañía farmacéutica mundial Boehringer Ingelheim, una fuerza impulsora en el campo de los derrames, se unió a la ronda, liderara por los veteranos de inversión universitarios Parkwalk Advisors. Los inversores existentes Chimera Partners y el Oxford University Innovation Fund también participaron.

La solución de software destacada de Brainomix, e-ASPECTS, utiliza la AI para proporcionar una evaluación rápida y estandarizada de los escáneres CT de derrames para pacientes, apoyando las decisiones de tratamiento consistentes y rápidas por medio de los profesionales médicos, independientemente de su experiencia y conocimiento. El software funciona gracias a la automatización del método Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS) con validación clínica. e-ASPECTS proporciona a los médicos una herramienta de apoyo clínica que se ha diseñado para mejorar los resultados de tratamiento de los pacientes con un coste general mucho menor.

La inyección de activos permite a Brainomix comercializar más sus imágenes médicas inteligentes y soluciones de flujo de trabajo de software, ampliando su penetración de mercado en todo el mundo.

Alastair Kilgour, de Parkwalk Advisors, destacó: "Damos la bienvenida al Boehringer Ingelheim Venture Fund dentro del grupo de inversores de Brainomix, y estamos impacientes por seguir manteniendo la gestión de su liderazgo dentro de la imagen médica inteligente para los derrames en todo el mundo".

El doctor Frank Kalkbrenner, director administrativo del Boehringer Ingelheim Venture Fund, comentó: "Brainomix es una revolucionaria compañía de tecnología que cuenta con una experiencia superior dentro del tratamiento innovador de los derrames. Estamos muy contentos de unirnos dentro de un equipo administrativo destacado y de su prestigioso grupo de inversores. Estamos impacientes por trabajar con ellos en las mejoras novedosas dentro del cuidado de los derrames. Su solución e-ASPECTS apoya de forma considerable a los médicos en los casos de cuidados agudos más exigentes, siendo un paso adelante para la diagnosis de derrames consistentes y rápidas".

El doctor Michalis Papadakis, consejero delegado de Brainomix, destacó: "Damos la bienvenida al Boehringer Ingelheim Venture Fund dentro de nuestro equipo de inversores. Su enorme experiencia y herencia dentro de los derrames va a complementar el conocimiento de nuestros inversores existentes. Desde que comenzamos como división de la University of Oxford, nos hemos convertido en un líder de mercado mundial, con nuestro apoyo a las decisiones de los derrames y herramientas de flujo de trabajo instaladas en numerosos centros de derrames repartidos en más de 16 países. Con esta inversión vamos a crecer en todo el mundo, ampliando de forma continuada el software de imagen inteligente de Brainomix para el cuidado de derrames agudos y los ensayos clínicos".

Acerca de Brainomix

Brainomix, una compañía de software de diagnóstico médico, se fundó en 2010 como filial de la Universidad de Oxford y se dedica a mejorar los resultados para pacientes con desórdenes neurológicos y cerebrovasculares. Brainomix se centra actualmente en el derrame isquémico agudo. Desarrollando y equipando a los médicos con un software de imagen médica de clase mundial, Brainomix pretende ayudarles a tomar decisiones de tratamiento que salvan vidas apoyando la selección del tratamiento adecuado para el paciente con derrame adecuado.

http://www.brainomix.com

Acerca de Parkwalk

Parkwalk invierte en compañías de conocimiento intensivo de alto crecimiento que buscan desarrollar y comercializar tecnología e innovación que originan de las universidades de Reino Unido, instituciones de investigación intensas y agrupaciones de tecnología.

Fundada en el año 2009, Parkwalk es el mayor fondo de crecimiento EIS centrado en las divisiones universitarias, habiendo conseguido más de 180 millones de libras hasta la fecha y contando con el respaldo de más de 90 compañías en sus fondos gestionados desde su creación.

Los vehículos de inversión de Parkwalk incluyen el evergreen Parkwalk Opportunities Fund, los University of Cambridge Enterprise Funds, los University of Oxford Innovation Funds y los University of Bristol Enterprise Funds.

http://www.parkwalkadvisors.com

