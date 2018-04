330 43

COMUNICADO: Ascensia anuncia a los finalistas del Ascensia Diabetes Challenge

-- Ascensia anuncia a los finalistas del Ascensia Diabetes Challenge, competición que podría revolucionar el tratamiento de la diabetes de Tipo 2

Hoy, Ascensia Diabetes Care ha mostrado los seis proyectos que avanzarán a la fase de finalistas del Ascensia Diabetes Challenge, una competición sobre innovación global que busca soluciones digitales para apoyar el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Los seis finalistas fueron seleccionados entre 116 presentaciones que se recibieron y fueron elegidos por un panel formado por expertos externos y miembros de los equipos de Ascensia Medical, I+D y Comercial. Las compañías elegidas presentarán sus soluciones en el evento de finalistas en abril para determinar el ganador, que se anunciará posteriormente en la 78 sesión científica de la American Diabetes Association en junio.

"Hemos recibido proyectos de empresarios y compañías recientes de todo el mundo que están al frente de la innovación sanitaria. Nos ha encantado la calidad y variedad de las presentaciones que hemos recibido, que ofrecen soluciones digitales que podrían revolucionar una serie de aspectos del tratamiento de la diabetes de tipo 2", dijo Michael Kloss, consejero delegado de Ascensia Diabetes Care. "Ahora estamos esperando el evento finalista y escuchando más sobre estas ideas realmente innovadoras".

Con la diabetes de tipo 2 suponiendo actualmente en torno al 90% de los 425 millones de personas con diabetes globalmente[1], se requieren maneras innovadoras de gestionar esta condición para cubrir la carga sustancial y creciente para las personas y nuestros sistemas sanitarios. A través de este reto, Ascensia busca apoyar a compañías y empresarios que desarrollan el siguiente salto hacia delante en las soluciones digitales que podrían facilitar el tratamiento de la diabetes de tipo 2 y mejorar la vida de las personas con diabetes.

Este reto global atrajo proyectos de alto calibre en Norteamérica, Asia y Europa, representando algunas de las últimas tecnologías y pensamiento innovador en el campo del tratamiento de la diabetes de tipo 2. Tras mucha deliberación por el panel de jueces, se eligieron los siguientes finalistas:

- Foodient by Whisk: Un dietista digital impulsado por inteligencia artificial que conecta a las personas con los minoristas de comestibles líderes en el mundo. Se está desarrollando para ayudar a los pacientes con diabetes de tipo 2 a encontrar fácilmente alimentos que les gusten y se les adapten nutricionalmente, para que puedan realizar cambios de conducta sostenibles. https://whisk.com - GlycoLeap by Holmusk: Un programa de salud digital que es una manera más sencilla de perder peso y reducir la A1c. Combina asesoramiento humano experto con tecnología móvil para empoderar a las personas con diabetes de tipo 2 para vivir una vida más sana. GlycoLeap está impulsado por una plataforma de tecnología escalable, implicadora y efectiva para asesoramiento de salud personalizado e impulsado por los datos. https://www.glycoleap.com - QStream: Un juego móvil basado en equipo desarrollado en la Harvard Medical School que puede promover una conducta destacada en personas que padecen diabetes de tipo 2. Se ha demostrado que QStream genera mejoras destacadas y sostenidas en el control de la glucosa en sangre entre los pacientes que la utilizan. https://qstreamhealthcare.com - My Diabetes Coach by Macadamian: Una plataforma de tratamiento de la diabetes basado en voz que utiliza Alexa de Amazon para ayudar a las personas con diabetes de tipo 2 a gestionar su tratamiento. Los datos capturados a través de un dispositivo ponible integrado, un teléfono móvil y un diálogo con el paciente ofrecen una experiencia de asesoramiento personal y empática que se activa a través de la inteligencia artificial. http://www.macadamian.com - Path Feel by Walk with Path: Una plantilla activa que ofrece opiniones vibracionales o hápticas para el usuario mientras camina. Esto puede ayudar a las personas con neuropatía diabética a poder sentir la base y lograr el equilibrio. Path Feel es una solución digital conectada e integra datos desde la plantilla, que puede utilizarse para personalizar y mejorar el cuidado. https://www.walkwithpath.com - xbird: El software de inteligencia artificial médica que analiza micro-movimientos, recogido por smarphones y ponibles que llevan las personas con diabetes, y cruzando referencias con los datos históricos de la glucosa en sangre para predecir y detectar posibles eventos hipoglucémicos o hiperglucémicos. La solución crea visiones que se pueden accionar para los médicos y pacientes. http://www.xbird.io

Los seis finalistas recibirán un premio en efectivo de 10.000 euros para apoyar el desarrollo de sus ideas. Tras entregar los premios a los ganadores, los finalistas recibirán parte del fondo total del premio de 200.000 euros, con la oportunidad de asociarse con Ascensia Diabetes Care.

Para más información sobre el Ascensia Diabetes Challenge, los jueces y los criterios de evaluación, visite: https://ascensiadiabeteschallenge.com.

Acerca de Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care es una compañía global especializada en el tratamiento de la diabetes y dedicada a ayudar a quienes padecen de diabetes. Nuestra misión es empoderar a quienes padecen de diabetes a través de soluciones innovadoras que simplifiquen y mejoren sus vidas. Usamos nuestra innovación y nuestra experiencia como especialistas en diabetes para desarrollar soluciones y herramientas de alta calidad que marquen una diferencia diaria positiva para las personas que tienen diabetes.

Hogar de la mundialmente conocida cartera de sistemas de monitorización de glucosa en sangre CONTOUR(R), nuestros productos combinan la tecnología avanzada con funcionalidad simple de usar que ayuda a que las personas con diabetes manejen su enfermedad. Tenemos el compromiso de continuar con la investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos y soluciones. Como socio de confianza en la comunidad de la diabetes, colaboramos estrechamente con los profesionales del cuidado de la salud y otros asociados para asegurar que nuestros productos cumplan con los más altos estándares de exactitud, precisión y confiabilidad, y que nuestros negocios se realicen con integridad y en cumplimiento con las normas.

Ascensia Diabetes Care fue creada en 2016 a través de la venta de Bayer Diabetes Care a Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Los productos de Ascensia Diabetes Care se venden en más de 125 países. Ascensia Diabetes Care tiene aproximadamente 1.700 empleados y operaciones en 31 países.

Si desea más información acerca del reto, los jueces y criterio de los jueces, visite la página web: https://ascensiadiabeteschallenge.com .

Referencias

1. IDF Diabetes Atlas (2017)

